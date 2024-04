Beatriz Gutiérrez Müller lo planteó con contundencia: la familia no debe de ser víctima de ataques en medio de las disputas político-electorales. “Defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada. Por más que quieran vincular (de un lado u otro) a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos. Los padres, los hijos, los familiares NO somos responsables de los actos de ellos; solo de los nuestros”.

Difundió este mensaje luego de que el hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez, fuera exhibido en un video en el que aparece en estado inconveniente e insultando a unas personas. Por eso es aún más relevante que la esposa del presidente hiciera el llamado a jugar limpio; porque lo hizo para defender al hijo de la aspirante de la oposición.

Ante lo sucedido, Juan Pablo Sánchez ofreció disculpas públicas y dejó de formar parte del equipo de campaña de su mamá.

Xóchitl Gálvez también se disculpó y dijo que como mamá tomó acciones en cuanto se enteró de lo ocurrido (el video fue grabado hace un año). Agregó que en su momento Juan Pablo fue a ofrecer disculpas al lugar en que ocurrieron los hechos y que le toca enfrentar las consecuencias de sus actos. Por otro lado, mencionó que como a ella no le encuentran nada sucio, buscan dañarla atacando a su familia.

Si bien hubo integrantes de Morena como el dirigente del partido en la CDMX, Sebastián Ramírez Mendoza, que quisieron aprovechar el tema del video para hacer campaña, Claudia Sheinbaum coincidió con el planteamiento de Gutiérrez Müller. La aspirante presidencial lamentó que se involucrara a la familia: “Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato y la contienda es un asunto de propuestas es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares”.

Lamentablemente, a pesar de estos llamados a jugar limpio, todavía no se “apagaba” el tema del video del hijo de Xóchitl, cuando se difundió un video del hijo menor del presidente. Si es reprobable que se ataque a familiares, lo es aún más si se trata de menores de edad.

Ante ello, fue ahora la candidata de la oposición quien se dirigió a Gutierrez Müller: “Hoy me solidarizo con el mismo sentimiento y de la misma forma que lo hiciste conmigo. Rechazo de manera enérgica los ataques y el acoso a tu hijo en estas últimas horas e invito a todos los ciudadanos a parar una campaña que lastima familias y que en nada abona a la democracia ni al proceso electoral”.

Aplaudo la postura de estas tres mujeres ante estos desafortunados incidentes. La violencia digital es cruel y muy injusta. Las bajezas que se lanzan desde el anonimato lastiman en el mundo real y no deben ser incentivadas por quienes participan en política, al contrario, deben reprobarse y condenarse.

Una de esas mujeres muy probablemente ganará la Presidencia. Ojalá conciba que ya mucho tenemos con el enorme reto de la inseguridad, como para seguir violentándonos entre ciudadanos. Divididos no vamos a resolver el problema de la criminalidad. Urge que lo entienda ella y lo entendamos todos.