Turismo internacional de México: primer tercio 2025

Los resultados del turismo internacional que arriba a México presentan en general un panorama favorable, pero con algunas señales de alerta que habrá que atender, especialmente en el segmento turismo aéreo receptivo. Cabe hacer algunos comentarios:

La forma de presentación de los datos de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) no es la más conveniente de parte de Inegi. Se hace el comparativo en variación mensual del mismo mes, lo que no resulta de utilidad por el sesgo que presenta la Semana Santa. En este sentido, resultaría conveniente que también se agregará información acumulada de lo que va del año.

De acuerdo a los indicadores internacionales que difunde ONU Turismo a través del Barómetro Mundial de Turismo, nos enfocaremos en la llegada de turistas internacionales y el ingreso de visitantes internacionales. Respecto a la afluencia de turistas, México ocupó el sexto lugar en 2024 y en lo que respecta a ingresos todavía no hay cifras por país. A diferencia de otras agencias de Naciones Unidas, las estadísticas de turismo no están abiertas a todo el público y nos enteramos de la información a través de boletines de prensa. Por su parte, Datatur de México sigue presentando el Ranking mundial del 2023.

Regresando a las cifras del turismo de México de abril de 2025, los turistas internacionales en los primeros cuatro meses del año crecieron 6% respecto al mismo periodo del año pasado llegando a 15 millones 607 mil, como resultado de que los fronterizos crecieron 18.3% a 5 millones 928 mil, pero los de internación disminuyeron 0.3% a 9 millones 679 mil. Quienes llegaron por vía aérea cayeron 2.4% a 8 millones 531 mil, en contraste con los de vía terrestre que subieron 18.8% a 1 millón 147 mil.

En la caída del segmento turístico más importante influyen una serie de factores, entre los que destaca la caída de la confianza del consumidor y especialmente de las expectativas de la economía de Estados Unidos (EU) por las políticas proteccionistas. Pero tampoco ayuda la percepción de inseguridad, ni la restricción del uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Ampliar los slots de 43 por hora a 44, no va a contribuir mucho a elevar el flujo de pasajeros. El total de pasajeros internacionales de enero a mayo en el AICM fue de 6,859,981, 0.4% mayor al de 2024; pero en esta cifra viene revuelto el turismo receptivo y egresivo.

No faltará el despistado que culpe al tipo de cambio de la caída. Nada que ver, máxime que comparado con el nivel que tenía en el primer cuatrimestre de 2024, la depreciación es considerable. Eso es típico de los discursos preelaborados sin checar los datos.

Llama la atención que los excursionistas en crucero crecieron en el primer cuatrimestre 11.2% a 4 millones 320 personas. Sin embargo, esto podría cambiar radicalmente los próximos meses cuando concluya la exención del cobro de derechos y estas personas prefieran permanecer en la embarcación considerando que el cargo es más elevado que en otros países del Caribe. Se abren dos posibilidades: que se amplíe la prórroga y que, para la miscelánea del 2026, se reduzca el cargo a niveles similares a los de países del Caribe. Está claro que esto depende de la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia encargada de diseñar la política económica.

Respecto a los ingresos, los resultados fueron positivos. El gasto total de los visitantes internacionales creció 6.4% en los primeros cuatro meses del año a 13 millones 311 mil dólares. Correspondieron 11 millones 226 mil dólares a quienes arribaron por vía aérea y fueron 3.7% superiores al registro de 2024. En ello contribuyó el alza del gasto medio de 6.3% a 1,315.84 dólares. Menor número, pero mayor gasto medio permitió un crecimiento del ingreso de turistas por aeronaves.

Por lo que respecta al turismo egresivo en los primeros cuatro meses del año, los resultados son sorprendentes. La salida de turistas internacionales creció 14.4% a 6 millones 229 mil personas, como resultado de un alza de 4.6% de los de internación (sic) a 3 millones 904 mil personas y de un incremento de 35.8% de los fronterizos. De nueva cuenta el dinamismo de quienes salieron por vía aérea fue relevante al crecer 9.9% a 2 millones 390 mil personas.

El gasto total de residentes que salieron de México en el primer cuatrimestre creció en variación anual 26.8% a 3 mil 926 millones de dólares. El egreso por vía aérea subió 20.1% a 2 mil 162 millones de dólares, que fue respaldado por el alza de 9.9% de personas y por un incremento del gasto medio de 4.3% de este segmento.

En conclusión, el turismo internacional de entrada y de salida presentaron un desempeño favorable en el primer cuatrimestre del año, a pesar de la significativa desaceleración de la economía de EU y de México, de la incertidumbre que ha prevalecido y de las políticas migratorias más restrictivas. Sin embargo, esto pudiera cambiar a futuro considerando que el turismo va rezagado con respecto al ciclo económico, que las perspectivas resultan inciertas y se esperaría un crecimiento más moderado generado por una actitud más cautelosa de los viajeros. Adicionalmente, el potencial de crecimiento del turismo aéreo en la Ciudad de México está limitado por la saturación del aeropuerto actual y por la falta de dinamismo del Felipe Ángeles a pesar de todas las medidas que se han implementado para que despegue.

Adenda

1. La inflación al consumidor subió a 4.22% en mayo en México, pero en la segunda quincena la variación anual fue de 4.62% y la subyacente de 4.15%. Banco de México no se muestra preocupado por estas cifras a pesar de que se está acelerando.

2. Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores de Chile con la socialista Michelle Bachelet en 2014-2018 y ministro de Gobierno del socialista Ricardo Lagos en 2002-2003, fue quien encabezó la Misión de Observadores Electorales de la OEA. Que sea acusada de injerencista por emitir un informe sobre las elecciones del Poder Judicial por el gobierno mexicano, nos acerca a posturas de gobiernos bolivarianos.

3. Si el futuro ministro presidente de la SCJN usa o no toga es irrelevante y resulta una cortina de humo. Lo preocupante es la pérdida de autonomía, independencia e imparcialidad de la Corte.

4. Comentaristas cuestionan a la oposición por haber dejado el campo libre al oficialismo. Resulta equivocada la crítica porque la ley prohibía que los partidos participaran en el proceso. Lo que más le molestó al oficialismo es que se llamara a no votar. Incluso quienes anularon su voto (1.4 millones de personas) contribuyeron a ser parte del discurso de los 13 millones o 13% que votaron por la reforma judicial. Mi postura fue la de ignorar el proceso y no hacer ningún llamamiento público. El silencio a veces es un arma más poderosa y efectiva. No me podrán acusar de que llamé a no votar. Sólo ejercí mi derecho a no hacerlo.

5. Que CSP culpe a la oposición de acusarla de promover las manifestaciones contra las redadas migratorias en Los Ángeles, pasa por alto que su declaración alentando la protesta en EU contra el impuesto a las remesas en San Luis Potosí en mayo fue imprudente y de eso ella sí es responsable.

*Catedrático de la EST-IPN y de la Universidad de la Libertad.

Email: pabloail@yahoo.com.mx