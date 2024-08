Asalto al poder sin importar las consecuencias

Algunas respuestas terminan siendo una confesión de parte relevo de pruebas. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un pronunciamiento emitido el domingo pasado, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que realizaran una asignación de las diputaciones plurinominales que permita un equilibrio democrático y no tenga una sobrerrepresentación Morena y sus aliados.

En su mañanera el presidente hizo acuse de recibo, cuando la solicitud no iba dirigida a él respondiendo me piden que viole la Constitución al determinar inobjetablemente que la interpretación de la asignación por partido y no por coalición era la correcta. El CCE no le estaba pidiendo algo, la facultad es compartida entre el INE y el TEPJF y la decisión en última instancia corresponde al tribunal. Pero que 54% de la votación se convierta en 73% de los curules para el oficialismo es por “ley” con una interpretación a modo.

Los analistas se hacen los indignados cuestionando por qué hasta ahora el CCE hace un pronunciamiento claro al respecto. La respuesta es lógica porque en esta semana es cuando los órganos electorales tendrán que tomar la decisión. El INE ya anunció el 20 de agosto cual sería el sentido de su decisión, pero ya lo había manifestado hace dos meses exactamente con los mismos números que anunció ayer. No falta el supuesto experto o ingenuo que se haya sorprendido, ya sea por vana esperanza o por autoengaño.

La interpretación literal de lo que dice la Constitución le podría dar un tinte “legal” a la decisión del TEPJF, pero a estas alturas del partido todos sabemos que ese 73% de asignación de curules es completamente ilegítimo, porque sólo 54% de la ciudadanía votó a favor del Plan C. No tienen el mandato popular que se arrogan.

Por más que la presidenta electa trató de tranquilizar a los inversionistas diciéndoles que la propuesta original del Plan C se modificaría, que la reforma judicial reduciría la corrupción y que habría certeza jurídica para los empresarios, la volatilidad del tipo de cambio y las recomendaciones de Morgan Stanley el martes pasado dicen lo contrario, lo mismo que la de los organismos internacionales, como la de la relatora de Naciones Unidas. Una reforma judicial traerá más corrupción, politizará la impartición de la justicia y les quitará certeza jurídica a las inversiones.

El récord de inversión extranjera directa no ayudó en nada a tranquilizar los ánimos. Los mercados lo leyeron como “esa es historia pasada” y además la mayoría son reinversiones, el futuro es incierto. Lo preocupante es que el presidente actúa como Hugo Chávez, maldiciendo a quien osa contradecirlo o amenazarlo directamente. La fuga de capitales comienza a verse como un escenario terrible de fin de sexenio y no vemos de parte del oficialismo voces sensatas que eviten un escenario negativo. La protección al fraude electoral de Nicolas Maduro lo desnuda como expuso Enrique Krause.

La pérdida de estabilidad financiera, la confianza de los inversionistas que ven con preocupación la pérdida de autonomía e independencia del poder judicial y la desaparición de los organismos autónomos, la posibilidad de que el T-MEC llegue a su fin con las modificaciones al marco legal, el oficialismo lo lee como “no nos dejaremos someter al poder del dinero y de los ricos”. Regresamos a las lecturas primitivas de los 70's donde el imperialismo y el capitalismo nos quieren controlar. Muera la globalización, el partido demócrata y el republicano son lo mismo y estridencias por el estilo que circulan en las redes sociales inspiradas en sueños altermundistas.

El proteccionismo y el nacionalismo están de vuelta ante la amenaza del exterior. El obradorismo sigue viviendo en el mundo del PRI de los años sesenta del siglo pasado, donde el sector privado se sometía al gobierno bajo la premisa de no se metan en política y nos podemos poner de acuerdo para que hagan sus negocios favorablemente. Por lo pronto, el tipo de cambio cerró ayer en 19.3433 y es por temor al Plan C.

Adenda

1. La inflación al consumidor de la primera quincena de agosto se publica hoy, pero la atención estará en temas políticos.

2. PIB del segundo trimestre y resultados del IGAE confirmarán el escenario de desaceleración con tendencia de recesión en México.

3. No llega la decisión del director de Pemex.

4. Kamala Harris sale fortalecida de la Convención Demócrata. Le preocupan las tendencias autoritarias en México y la cercanía con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Que el oficialismo no se haga ilusiones, no va a ser tan neutral como Joe Biden.

5. Chalco inundado tres semanas después ha demostrado que el Estado fallido no sólo es por la delincuencia organizada en gran parte del país.

* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN