Tarot, runas o caracoles ¿Cómo leer el futuro?

El mundo, y la elección, es de quienes han aceptado con oportunidad que las reglas del pasado ya no tienen vigencia. Insisto, la lucha ya no es el antagonismo entre socialismo – capitalismo. El #Blindspot de la semana está en tres estructuras que debemos romper si queremos seguir leyendo el presente y futuro con asertividad y tomar las ventajas que nos ofrece el mercado que se expresa como consumo, pero también como voto en las urnas.

Primero, en México leemos los artículos de opinión como si fueran noticia, no opinión. Un grupo “selecto” sigue aferrado a leer y creerles a los mismos que nos han demostrado equivocarse. La única diferencia en esta elección es que ahora han aceptado el error porque no les queda de otra. En breve observaremos a la gran mayoría incluso aceptar que se mimetizan con lo que expresó la mayoría, no por convicción ni por consenso, por supervivencia.

Tal y como relato en mi libro Crecimiento Contracorriente. Estrategias para Comunicar en la Era de la Incertidumbre , si el conjunto de líderes de opinión continuara manteniendo su arraigo en la población, el presidente López Obrador no lo sería y Claudia Sheinbaum y Morena no hubiesen ganado como ganaron.

Los llamados círculos rojo y naranja son cada día más chicos y cerrados. ¿Son una audiencia importante? Claro, pero han perdido exclusividad porque como he sostenido desde 2018 y ahora la opinología tradicional quiere vender como verdad última, no solo los pobres y los beneficiados por el nuevo régimen votan por Morena.

Increíble, por ejemplo, que haya quien señale que Claudia Sheinbaum no tiene un plan económico. Se lo repitió una y otra vez a los empresarios, y como señalamos en este #Blindspot , ellos optaron por quedarse en la superficie y no en responder a lo que la entonces candidata les preguntó de forma implícita: cómo pueden contribuir para que lo que propone y va a hacer, se haga con la colaboración y, por tanto, consenso.

La fluctuación del tipo de cambio y la Bolsa es anécdota. Recuerden que Mientras que con el último sexenio neoliberal cayó casi cinco por ciento, el de López Obrador ha crecido casi 40% .

Además, que no les guste, no quiere decir que no funcione o que, por el simple hecho de ser preferido por la mayoría, va a funcionar mejor que lo que ellos prefieren y el presidente llama preservar privilegios. La estructura fiscal y de deuda es otro cantar. También el inevitable cambio en la estructura del Poder Judicial.

Segundo, el mundo no es de los políticos ni de la democracia, es en realidad de los colectivos-consumidores, todos, empezando por los de Morena y los de la Marea Rosa, hablaron fuerte y claro el 2 de junio. Como señalé la semana pasada el peor error que se puede cometer aún y con todo el poder que el electorado le entregó a Claudia Sheinbaum es que solo un proyecto valga.

El presidente López Obrador y los radicales de Morena también debe entender que contribuyeron en mucho al triunfo de su sucesora, pero que una parte importante del casi 60% es también de ella. El reto sigue siendo administrar a los extremistas .

Tercero, post elección, la oposición nuevamente comete el error de victimizarse y tirarse a la depresión, en lugar de levantar la voz y decir, somos uno de cada tres votantes y queremos encontrar consensos sobre determinados temas. ¿Dónde está la agenda del segundo lugar para la siguiente etapa? Empezar por señalar acciones ilegales a estas alturas y con este resultado es irrisorio.

Los cambios estructurales de un país no se sienten de un día para otro, pero están en proceso. Atentos que, por las sutilezas, en conjunto con la claridad en el discurso convertidas en acción son lo que han cambiado el mundo.

@osandovalsaenz