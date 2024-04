Pesticida diplomático

En la #Mañanera del 1º de abril, el presidente López Obrador celebró la polémica que rodea al glifosato, “incluso al interior del gobierno”, y habló sobre dos enfoques distintos: el del Conacyt-Semarnat y el de la Secretaría de Economía. Hay un tercer punto a considerar, ahí el #Blindspot de esta semana.

El 29 de marzo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Evaluación Nacional de Comercio de 2024 sobre Barreras Comerciales Extranjeras, donde México está presente y el glifosato es una de las barreras significativas para EU.

Debemos poner tres perspectivas en el radar. Primero, es importante recordar que todo tema mencionado en la #Mañanera está lejos de ser una ocurrencia o un comentario al aire. El presidente claramente coloca el tema en la agenda para evitar que la queja de EU se convierta en el foco principal. Una vez más, nos estamos distrayendo.

Segundo, el presidente no estaba respondiendo a Liliana Noble, de Pulso Saludable; su destinatario era Estados Unidos. Esto no es una sospecha, si acaso es extraña coincidencia.

La USTR señala: “EU continúa presionando a México para que otorgue permisos de importación para el glifosato y productos que lo contienen, dado que el glifosato sigue estando registrado para uso en México”. El presidente respondió a través de una reportera: “Entonces, lo que se hizo fue dejar una pausa mientras se encuentra un sustituto, y ese fue el acuerdo básicamente”.

Tercero, lo señalado por nuestro principal socio comercial evidencia una vez más que la actual administración toma decisiones con un único lente, la ideología —el glifosato fue introducido por Monsanto en 1974.

¿Qué señala el documento y no mencionó el presidente? México no ha proporcionado oportunidades para comentarios públicos, presentado notificaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni ha proporcionado evidencia científica para justificar sus rechazos.

No es materia de esta columna analizar los efectos del herbicida en la salud, pero es importante señalar que es absolutamente legítimo y necesario que México defienda su independencia y hable ante su principal socio comercial al mismo nivel. Sin embargo, es inaceptable que tengamos argumentos débiles o que no implementemos acciones congruentes frente a instituciones globales por una simple razón: hacerlo nos baja de nivel y por tanto no se cumple el objetivo del presidente.

El eje de argumentación el Consejo Nacional Agropecuario ante este escenario ha sido que desarrollar productos sustitutos lleva más tiempo que el que se está contemplando. Valdría la pena que abordaran también un contraste entre las alternativas que hay para deshierbar, de lo contrario se generan vacíos y creencias informativas.

El tema da para mucho y no va a parar, sobre todo con Estados Unidos poniendo el ojo para después poner la bala. Ser iguales implica actuar a la altura, vamos tarde.

#Blindspot #Cofepris La USTR no trata nada bien a Cofepris, de Carlos Aguilar Acosta, y da voz, en un documento oficial, a las quejas de las compañías: “Cofepris no está otorgando renovaciones de registro para muchas moléculas de pesticidas.”

