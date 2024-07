Los aprendices de patriarca en el caos de la oposición

La “oposición” partidista, representada por Alito Moreno, junto con el intento de guerra de Xóchitl contra el presidente López Obrador y las decisiones que el pueblo ha aprobado con su voto; así como la “oposición” judicial, personificada en la “institucionalización” con voz en Norma Piña, cometen errores básicos de comunicación. El #Blindspot de la semana se centra en tres reglas de comunicación para crecer contracorriente que estos personajes parecen no conocer. Primera. “Todo vacío de poder es llenado por otro poder. La diferencia hoy en día es que muchas veces se llena únicamente con las percepciones”. La oposición en México es claramente una caricatura de sí misma y con sus acciones han cedido el poco poder que les quedaba a Morena o a la percepción de que son inservibles. Lo grave es que, a pesar de que el 2 de junio se enfrentaron con la realidad de la fantasía auto creada, siguen con la misma estrategia de ceder su poder al partido de la primera mujer presidenta de México o a sumar a su rechazo. Alito Moreno hace exactamente lo que dice que nos debe dar miedo del régimen Cuarta Transformación y, al hacerlo, logra lo que no pudo Arturo Zaldivar: normalizar el permanecer en el cargo. El tema no es menor. Claudia entiende que los mexicanos tenemos tatuado el “Sufragio efectivo, no reelección”. Sin esfuerzo, y tal vez sin intención, lo pone como lo que es: un payaso de la democracia; y llena el vacío de poder que deja el presidente del PRI con percepciones. No es magia, es entendimiento de la comunicación en estos tiempos. En el caso del Poder Judicial, hay quien se niega a aceptar que, más allá de lo correcto e incorrecto de lo propuesto por Morena, un número relevante de sus integrantes sigue alimentando la percepción de que el sistema judicial está al servicio del poder, defendiéndose en lugar de ofrecer razones claras. Segunda. “Lamentablemente hoy los hechos no son suficientes para que la gente modifique su percepción. Las personas no solo tomamos decisiones sobre comprar uno u otro producto, también sobre aquello que queremos creer.” La percepción ciudadana es que el PRIAN es el origen de los problemas de México y la razón por la que persisten. Así como elegir la inseguridad como bandera de gobierno arraigó este como el principal problema que enfrentamos, la corrupción “se acaba” entre menos gobernantes prianistas tenemos. Esta percepción ya está establecida. Tercero. “Evita posicionar temas en función del descontento o el rechazo a cualquier cosa”. Xóchitl y sus estrategas han elegido y continúan eligiendo en la derrota seguir yendo en contra de esta regla. El descontento y el contento es capitalizado por Morena. La oposición no entiende que quejarse no les da posiciones políticas y sin ellas, están fuera del juego. Cada posicionamiento de Norma Piña va en contra de esta regla. Lo más grave es que defiende un sistema judicial que comprueba a los mexicanos todos los días que no funciona. El debate de fondo no es si se votan o no, sino que, sea lo que sea, no sirve, por lo tanto, cualquier cambio es bienvenido. Hay 17 reglas más a las que hay que poner atención; las puedes encontrar en mi libro "Crecimiento Contracorriente. Estrategias para Comunicar en la Era de la Incertidumbre". Acuérdate que quienes comunican de forma estratégica no solo construyen relaciones más cercanas y efectivas, también fortalecen liderazgos.

La Era de la Incertidumbre facilita que la apuesta sea el caos. La administración y los afines a López Obrador apuestan a esto, pero también la oposición. Claudia busca territorios que le permitan un buen gobierno. Si no se lo permiten, se radicalizará.

