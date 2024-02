El México de lo que sea es bueno

Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, y yo digo que en México muchas veces no se mide porque “lo que sea es bueno”. Está pasando con el #Nearshoring: nos congratulamos de lo que llega por circunstancia, pero no se habla del potencial real y por tanto no sabemos lo que perdimos por no haber generado las condiciones óptimas.

No todos son iguales. El sector agroindustrial y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de Juan Cortina Gallardo hicieron, de la mano de SIMO Consulting de Azucena Cháidez, un estudio que permite decir, en presente y futuro, qué necesitan para responder a la demanda agroindustrial local y la proveeduría global desde México; y cuánto se podría perder si no actuamos. Ahí el #Blindspot de la semana: ¿cuánto cuesta seguir en la transformación de discurso y no de hechos?

Tres temas llaman poderosamente mi atención de esta “Visión de Futuro”. Primero, mantener el estatus quo y estar sujetos a las políticas de ocurrencias transformadoras, garantiza un crecimiento sostenido del sector agroalimentario que para 2040 podría representar el 9.18% del PIB (hoy es el 8.69%); pero si se realizan las intervenciones necesarias se esperaría alcanzar para 2040 un nivel de producción 12% adicional a la tendencia inevitable, lo que significa un 49% más que en 2023.

Segundo, contrario a la tendencia de elevar los salarios por “decreto” presidencial, el CNA señala que aplicar políticas pro-Sector podría representar un incremento para 2040 de hasta 42% respeto a 2023. La ventaja de esto es que no es, como ahora, con cargo al empresario, sino como consecuencia de mejorar la productividad.

Esto significaría que si las políticas propuestas se hubiesen aplicado hace 16 años, los trabajadores del sector agroindustrial hoy ganarían 10 mil pesos en lugar de los 7 mil que gana en promedio actualmente.

Tercero, respecto al agua los mexicanos solemos confundir gasto, desperdicio e inversión hídrica. Gastar agua se refiere al uso inevitable, el desperdicio al evitable y la inversión a convertir el gasto en un beneficio adicional. El estudio “Visión de Futuro” es también una invitación a la aplicación de política sostenibles que se traduzcan en eficiencia hídrica.

¿Cuáles son las políticas transformadoras de hechos y no de dichos que propone el CNA? Infraestructura, financiamiento y acceso a créditos, comercialización justa, uso eficiente de recursos hídricos y condiciones laborales justas de la mano de desarrollo profesional.

En la batalla por ganar los votos y en específico respecto al sector agroindustrial los “equipes de les candidates” –Claudia, Xóchitl y Álvarez Máynez- tienen dos caminos: las ocurrencias o sumarse y comprometerse con lo dicho por los expertos y los principales interesados en que este sector supere la tendencia de su potencial. Es hora de cambiar “lo que sea es bueno” por lo que es mejor para México.

#Blindspot #CarlosUrzúa retó con argumentos al régimen del que fue parte. En tiempo de elecciones hay poco de eso y se nos fue la única persona a la que el presidente López Obrador no le robó la palabra con el peso de la investidura.

Analista y estratega en comunicación

@osandovalsaenz