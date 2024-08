Las batallas en el ciberespacio estadounidense

El martes 5 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente.

Los referidos comicios serán determinantes en el futuro inmediato de la democracia estadounidense. Podría representar el fin de la era Trump o la resurrección posiblemente agudizada de su singular populismo supremacista.

Las redes sociodigitales efectivamente representan uno de los medios de comunicación primarios en las campañas.

De acuerdo con lo asentado en el reporte Digital 2024 The United States of America, elaborado por las firmas We Are Social y Meltwater, en la Unión Americana fueron estimados 331.1 millones de usuarios de internet, quienes representan 97.1% de la población total.

El porcentaje de usuarios de teléfonos móviles —de cualquier tipo— fue determinado en 97.2%

En cuanto a los usuarios de las redes sociodigitales en Estados Unidos, en el referido reporte fueron estimados 239 millones. La penetración de las redes sociales fue establecida en 70.1%

El porcentaje de usuarios de redes sociodigitales (92.3%) ha superado al porcentaje de usuarios de televisión, tanto a la convencional como a la TV en internet (91.9%).

En promedio, los estadounidenses cada día dedican a internet 7 horas con 3 minutos, y a la televisión 4 horas con 39 minutos. Del tiempo total en internet, 2 horas con 18 minutos son destinadas a las redes sociodigitales.

Por grupos de edad, las personas que tienen entre 25 y 34 años representan el principal segmento de usuarios de las redes sociodigitales (mujeres: 12.4%, hombres: 11.9%).

Las plataformas y redes sociodigitales más populares son 1.- Facebook (75.3%), 2.- Instagram (63.9%), 3.- Facebook Messenger (61.3%), 4.- TikTok (50.2%), 5.- iMessage (44.7%), 6.- X (41%).

En el desarrollo de las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos -Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano-, las redes sociodigitales y la inteligencia artificial (IA) observan un rol protagónico.

Además de las redes sociodigitales, dos grandes divas del espectáculo podrían incidir en el sentido del voto de millones de estadounidenses: Taylor Swift y Oprah Winfrey.

Se temía que el empleo de la IA en las redes sociodigitales en tiempos de campañas propiciaría abundante desinformación.

Sin embargo, relativamente se han atenuado los temores relativos a la proliferación de noticias falsas generadas por IA en el desarrollo de las campañas presidenciales.

La mayoría de las imágenes manufacturadas por IA y que son diseminadas a través de las redes sociodigitales parecen bromas o sátiras —incluso, algunas producen humor involuntario—.

Las imágenes con fines proselitistas generadas por IA se han convertido en una especie de renovados memes. Incluso los videos desarrollados con IA admiten ser considerados divertidos memes animados.

Ejemplo de ello es el video de Donald Trump y Elon Musk, cuyas figuras fueron evidentemente estilizadas. Los referidos personajes frenéticamente giran sus caderas en un ameno baile. Tan “ocurrente” falsificación pretendió resultar simpática.

En cambio, el video de Kamala Harris en el cual fue introducido un audio impostado por IA, en el cual la vicepresidenta en funciones reconoce ser una “marioneta del Estado profundo”, no precisamente resultó simpático.

Entre otras razones, fue preocupante porque Musk, el dueño de X, quien no oculta su simpatía por Trump, se prestó a publicarlo.

En Truth, la red sociodigital del expresidente Trump fueron publicadas una serie de imágenes que, en su mayoría, fueron generadas por IA, las cuales sugerían que un gran número de fans de Taylor Swift —Swifties— dan su apoyo al expresidente.

En la mencionada plataforma digital fueron incorporadas las capturas de pantalla de cuatro publicaciones en X, las cuales supuestamente muestran a varias mujeres jóvenes con camisetas de «Swifties for Trump».

En una de las capturas de pantalla se afirmó que las “Swifties” apoyan a Trump después de que Taylor Swift anunció la cancelación de su concierto en Viena por motivos de seguridad.

Otra imagen incluyó la frase «Taylor quiere que votes a Donald Trump».

«¡Acepto!» respondió Trump.

Esa fue la respuesta que ofreció el equipo de campaña de Trump a los “Swifties” que efectivamente decidieron involucrarse en la campaña de Kamala Harris.

Swift ha decidido mantenerse al margen de las campañas. En 2020 sí dio su apoyo al presidente Joe Biden.

Además, ha criticado a Trump, particularmente después del lamentable comentario de Trump tras las protestas de Black Lives Matter en apoyo de George Floyd: «cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos»

La gran superestrella del pop criticó duramente a Trump por “fingir superioridad moral» después de «avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia».

También en las redes sociodigitales, con relativa facilidad las verdades pueden ser presentadas como mentiras. Trump, por ejemplo, calificó como un producto de la IA las fotos de una gran multitud saludando a Harris.

Las fotos de una gran multitud saludando a Harris en una pasarela habían sido «A.I.'d».

Los memes graciosos generados por IA destinados a propósitos proselitistas en las redes sociodigitales suelen resultar extraños cuando salen de sus ambientes mediáticos nativos.

La desinformación impulsada por la IA representa una amenaza latente. Basta recordar las falsas llamadas con la voz del presidente Biden que pretendían desalentar la participación en las primarias de New Hampshire.

Conforme se aproxime el día de las elecciones, las redes sociodigitales serán saturadas con propaganda sucia. Posiblemente será más complicado poder discernir qué es verdad y qué es mentira.

El jueves 22 de agosto, en el United Center de Chicago, en la jornada de clausura de la Convención Nacional Demócrata, Kamala Harris dictó el discurso más importante en su carrera política.

Una figura mediática, Oprah Winfrey, quien es considerada como la mujer más poderosa en Estados Unidos dio su apoyo a Harris, la primera mujer negra y de ascendencia surasiática candidata a la presidencia en Estados Unidos.

El decidido apoyo de Oprah Winfrey propiciará que Trump intente persuadir a Taylor Swift.

Trump no precisamente se rige por principios, sino por oportunidades. Son tiempos electorales.

Por ejemplo, después de reunirse con directivos de TikTok en Estados Unidos, Trump cambió su punto de vista sobre los riesgos que supuestamente representa esa plataforma digital a la seguridad de Estados Unidos.