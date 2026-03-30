Digital 2026. Segunda parte

Esta es la segunda entrega sobre el estudio Digital 2026 Global Overview Report, realizado por las firmas We are Social y Mealtwater. En esta oportunidad centraré mi atención en la información relativa a televisión y video.

1. Televisión: tendencias de consumo y propiedad

Tiempo semanal dedicado a la televisión

El estudio Digital 2026, con datos de octubre de 2025, revela que el tiempo semanal promedio destinado a la televisión es de 9 horas con 56 minutos. Sin embargo, existen importantes diferencias entre países. Brasil lidera la lista con 17 horas y 21 minutos, seguido por Estados Unidos (17:00), Reino Unido (16:30), Francia (16:04) y España (15:42). México ocupa la séptima posición con 15 horas y 30 minutos semanales.

Diferencias por edad y género en el consumo televisivo

El informe pone de manifiesto una marcada diferencia en el tiempo que distintos grupos de edad dedican a ver televisión. Las personas mayores, especialmente aquellas de 65 años o más, son quienes más horas destinan semanalmente a este medio. Las mujeres de este grupo llegan a consumir 17 horas y 26 minutos, mientras que los hombres alcanzan las 17 horas y 12 minutos.

En contraste, los jóvenes son el grupo que menos tiempo dedica a la televisión. Las mujeres de 16 a 24 años ven la televisión 8 horas y 35 minutos a la semana, y los hombres de esa edad apenas alcanzan las 8 horas. En el extremo opuesto, las personas de 64 años o más dedican mayor tiempo, las mujeres 17 horas con 26 minutos a la semana, y los hombres 17 horas con 12 minutos.

Propiedad de televisores inteligentes

En cuanto a la posesión de televisores inteligentes, el promedio mundial se sitúa en el 49,3%. Brasil encabeza la lista con un 74,7%, seguido de Italia (68,1%), Croacia (66,7%), Noruega (66,6%) y Chile (66,2%). México ocupa la décima posición con un 63,6%.

Al analizar la propiedad de estos dispositivos por edad, se observa un patrón similar al del tiempo semanal destinado a la televisión: las personas mayores tienen más televisores inteligentes, mientras que los más jóvenes poseen menos.

Entre las mujeres de 65 años o más, el porcentaje de propietarias de televisores inteligentes es del 53,1%, y en los hombres de ese grupo, del 57,5%. En el caso de las mujeres entre 16 y 24 años, el porcentaje es del 40,7%, y para los hombres de la misma franja de edad, del 38,7%.

Consumo de contenidos televisivos vía streaming

El porcentaje mundial promedio de usuarios de internet que ven contenidos de televisión a través de servicios de streaming es del 91,7%. Los países con los porcentajes más altos son México (98,2%), India (96,9%), Nueva Zelanda (96,8%), Brasil (96,4%) y Chile (96,4%).

Por edades, los porcentajes más altos corresponden a los jóvenes de 16 a 24 años: mujeres (95,1%) y hombres (96,1%). Los porcentajes más bajos se encuentran entre las personas mayores: mujeres (72,3%) y hombres (74,5%).

Tiempo semanal dedicado a la televisión vía streaming

El promedio mundial de horas semanales dedicadas a ver contenidos de televisión a través de streaming es de 5 horas. Brasil lidera con 10 horas y 16 minutos, seguido por México (10:07), Estados Unidos (10:06), Noruega (9:26) y Chile (9:25).

Al analizar el tiempo semanal dedicado a la televisión vía streaming por edad, las diferencias no son significativas. Incluso los hombres de 65 años o más dedican más tiempo (4:45) que los hombres jóvenes de 16 a 24 años (4:42).

Porcentaje del tiempo televisivo destinado a servicios de streaming

El estudio aporta información relevante sobre qué porcentaje del tiempo dedicado a la televisión corresponde a ver servicios vía streaming. El promedio mundial es del 50,4%. Los países con los porcentajes más altos son Nueva Zelanda (66,8%), Filipinas (65,4%), México (65,3%), Noruega (65%) y Austria (63,5%).

Por edades, los porcentajes más altos se registran entre la población joven de 16 a 24 años: mujeres (64,6%) y hombres (58,9%). En personas de 65 y más, se observan los porcentajes más bajos: mujeres (29.2%) y hombres (27.6%).

Contratación de servicios de televisión o cine vía streaming

El promedio mundial de personas que contratan servicios de televisión o cine a través de streaming es del 31,1%. Los países con los porcentajes más altos son Noruega (54,1%), México (50,5%), Australia (48,1%), Brasil (47,8%) e Irlanda (46,4%).

En el grupo de personas entre 35 y 44 años se presentan los porcentajes más elevados de contratación de servicios de televisión o cine por streaming: hombres (34,6%) y mujeres (32,7%).

2. Consumo de vídeo en línea: frecuencia, duración y preferencias

Frecuencia semanal de visualización de videos en línea

El porcentaje de usuarios de internet de 16 años o más que ven semanalmente cualquier tipo de video en línea se sitúa en el 94,6%. Países como Ghana (100%), Kenia (99,8%), Nigeria (99,7%), Filipinas (99,1%) y Emiratos Árabes Unidos (98,8%) lideran el ranking mundial. México ocupa la décima posición con un 97,9%.

Por edad, los jóvenes de 16 a 24 años presentan los porcentajes más elevados: hombres (96,4%) y mujeres (96,5%). En cambio, los mayores de 65 años muestran los porcentajes más bajos: mujeres (75%) y hombres (77,9%).

Promedio de horas semanales dedicadas a ver videos en línea

A nivel mundial, el promedio de horas semanales dedicadas a ver videos en línea es de 11 horas y 30 minutos. Los países que más tiempo invierten son Kenia (21:58), Filipinas (20:48), Ghana (17:31), Brasil (17:07) y Nigeria (16:56). México figura en décimo lugar con 14:21.

Las personas jóvenes (16-24 años) son quienes dedican más tiempo semanal a ver vídeos en línea, mujeres (16:24) y hombres (15:21). En el extremo opuesto, las personas de 64 años o más dedican menos tiempo: mujeres (3:20) y hombres (2:29).

Preferencias de contenido en video

Los contenidos más populares son: vídeos musicales, comedias, memes y videos virales, transmisiones en vivo, videos deportivos y los mejores momentos en el deporte, y videorreseñas de productos. Aunque las preferencias varían según la edad, los videos musicales ocupan el primer lugar en todos los grupos etarios.

Consumo de videos cortos en línea

El tiempo semanal promedio dedicado a ver videos cortos (Reels, TikTok) es de 6 horas y 39 minutos. Los países que más tiempo dedican son Kenia (12:58), Filipinas (11:16), Brasil (10:07), Nigeria (9:38) y Ghana (9:33). México se sitúa en séptimo lugar con 8:59.

El grupo de 16 a 24 años dedica el mayor tiempo: mujeres (10:06) y hombres (8:53). Por el contrario, las personas mayores de 64 años dedican menos tiempo: mujeres (1:52) y hombres (1:50).

Consumo de videos de larga duración

El promedio mundial de tiempo dedicado semanalmente a videos de larga duración es de 4 horas y 51 minutos. Los países más destacados son Filipinas (9:32), Kenia (9:00), Ghana (7:59), Nigeria (7:18) y Sudáfrica (7:16). México ocupa la décimocuarta posición con 5:22.

El grupo más joven (16-24 años) dedica la mayor cantidad de tiempo: mujeres (6:18) y hombres (6:28). Por su parte, la población de mayor edad (+64) dedica menos tiempo: mujeres (3:21) y hombres (3:22).

Uso de vídeo en línea como recurso de aprendizaje

El promedio semanal de uso de videos en línea con fines educativos se sitúa en el 39,4%. Los países con mayores porcentajes son Ghana (71,2%), Marruecos (70,4%), Sudáfrica (59,9%), Kenia (58,2%) y Filipinas (56,9%). México ocupa el puesto 18 con un 41,9%.

Los porcentajes más altos corresponden a los jóvenes de 16 a 24 años: mujeres (44,5%) y hombres (42,6%). Los valores más bajos están en la población de mayor edad (+64): mujeres (20,1%) y hombres (27,6%).