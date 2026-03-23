Digital 2026 (Primera parte)

Este año el reporte Digital 2026 Global Overview Report. The Essential Guide to the World´s Connect Behavior (Informe general sobre la era digital 2026. La guía esencial para comprender el comportamiento digital en el mundo, en castellano), elaborado por las firmas We Are Social y Meltwater ofrece 700 pantallas sobre 33 apartados temáticos.

1. Datos Generales

A diferencia de años anteriores en los cuales el incremento anual más significativo lo registraban los usuarios de redes sociodigitales, en 2025 el incremento más alto correspondió a los usuarios de internet: 294 millones (5.1%). Por primera vez en la historia, se ha superado la barrera de los 6 mil millones de usuarios de internet a nivel mundial.

La población mundial (octubre 2025) fue estimada en 8 mil 250 millones de personas (58.3% residen en zonas urbanas). Los usuarios únicos de teléfonos móviles ascienden a 5 mil 780 millones y representan 70.1% de la población. Los usuarios de internet fueron estimados en 6 mil 40 millones y representan 73.2% de la población. Se estimaron 5 mil 660 millones de usuarios de redes sociodigitales, quienes representan 68.7% de la población

2. Datos sobre población

Hay más hombres (50.3%) que mujeres (49.7%). La edad media de la población es 30.7 años. La densidad de la población fue determinada en 63.1 personas por km cuadrado.

Respecto a la población alfabetizada, esta fue estimada en 87.4%. Hay más hombres alfabetizados (90.1%) que mujeres (84.1%).

La región más poblada en el mundo es el sur de Asia (2 mil 90 millones), y la menos poblada el Caribe (44.7 millones). India es el país con mayor población (mil 467 millones 77 mil). China, en segundo lugar (mil 415 millones 277 mil). México es el onceavo país más poblado (132 millones 213 mil 000). Los mayores de 100 años (631 mil) ya son considerados como un segmento significativo de la población.

3. Medios y dispositivos

El porcentaje de mayores de 16 años usuarios de cualquier tipo de teléfono fue determinado en 97.5% y el de usuarios de teléfonos inteligentes 97.4%. El porcentaje de usuarios de computadoras portátiles o de escritorio fue establecido en 56.2%.

Estos son los medios a los que más recurren semanalmente los usuarios de internet mayores de 16 años: 1. Video en línea (91.1%); 2. Medios sociales (88.1%); 3. videos cortos en línea, por ejemplo TikTok (86.9%), 4. Televisión (85.5%); 5. Prensa (81.2%).

Respecto al tiempo semanal dedicado: 1. Video en línea (11:30 horas); 2. Televisión (9:56 horas); 3. Medios sociales (7:06 horas); 4. Video juegos (6:56 horas); 5. Video en línea (6:39 horas).

El promedio mundial en conectividad móvil (número de celulares móviles comparados con la población total) fue establecido en 107%. El país con el promedio más alto es Hong Kong (282.9%). En México la cifra establecida fue 109.6%.

4. Uso de internet

El porcentaje de usuarios de internet fue estimado en 75.7%, en el caso de los hombres. El porcentaje de mujeres es inferior: 70.7%. Por semana, en promedio se dedican a internet 33:27 horas. La penetración de internet en zonas urbanas fue establecida en 86.5%, y en zonas rurales en 54.5%.

La mayor penetración de internet se registra en el norte de Europa (97.7%), y la menor en África Oriental (26%). La penetración de internet en México fue estimada en 83.5%.

Se estima que 2 mil 213 millones de personas todavía no tienen acceso a internet. India es el país que tiene el mayor número de personas sin acceso a internet (440 millones 123 mil). Por lo que respecta a las naciones con el mayor porcentaje de personas sin internet, el primer lugar corresponde a Corea del Norte (99%).

Las principales razones para usar internet (mayores de 16 años) son: 1. Encontrar información (60.7%); 2. Mantenerme en contacto con mis amigos y familiares (58.7%); 3. Ver videos, programas de televisión o películas (54.2%); 4. Mantenerme actualizado sobre noticias y eventos (52.7%); 5. Investigar cómo hacer cosas (49.3%).

No obstante, dependiendo de la edad, las razones para usar internet cambian.

México es el tercer país en el cual los usuarios mayores de 16 años dedican más tiempo semanal al consumo de medios en línea (53:41 hotras). Por edad, el segmento que mayor tiempo semanal dedica al consumo de medios en línea son las mujeres entre 16 y 24 años (42:46 horas).

El porcentaje de usuarios de internet que emplean computadoras portátiles o de escritorio para acceder a internet continúa disminuyendo, y en el segundo semestre de 2025 fue ubicado en 59.6%. El segmento poblacional que más emplea computadoras portátiles o de escritorio para acceder a internet es el de personas mayores de 65 años.

Respecto a las velocidades de conexión a internet móvil considerando velocidades medias de descarga para conexiones a internet móvil (en MBPS), el promedio mundial fue determinado en 90.69 MBPS. México, para variar se ubica muy abajo del promedio referido: 45.21 MBPS. Emiratos Árabes Unidos tiene las velocidades de conexión a internet móvil más rápidas: 614:42 MBPS.

En cuanto a las velocidades de conexión a internet fija, considerando velocidades medias de descarga para conexiones a internet fija (en MBPS), el promedio mundial fue determinado en 104.43 MBPS. México también se ubica muy abajo del promedio referido: 90.59MBPS. Singapur tiene las velocidades de conexión más rápidas: 394.30 MBPS y, en segundo lugar, Chile: 347.40 MBPS.

Sobre el tipo de sitios web y Apps más utilizadas, en primer lugar, se encuentran chat y mensajería (94.1%); en segundo, redes sociodigitales (94.1%); en tercero, motores de búsqueda y portales web (80.3%); en cuarto, correo electrónico (75.1%); en quinto, compras y clasificados (74.5%). Las preferencias también varían dependiendo de la edad.

Es importante destacar que, entre los cinco sitios web más visitados se encuentra ChatGPT en la quinta posición. Los otros cuatro más visitados son: 1. Google; 2. YouTube; 3. Facebook; 4. Instagram.

En Wikipedia, las referencias más consultadas son: 1. Donald Trump; 2. Elon Musk; 3. ChatGPT.

5. Navegación en línea

Los navegadores más empleados son: 1. Chrome (69.26%); 2. Safari (14.98%); 3. Edge (4.99%).

En materia de asistentes de voz, sorprende advertir a México en la primera posición (35.1%); 2. Turquía (29.3%); 3. Estados Unidos (29.3%); 4. Brasil (27.5%); 5. Reino Unidos (26.7%).

Respecto al uso de códigos QR (porcentaje de mayores de 16 años que cada mes los usan): 1. Malasia (67.9%); 2. China (61.8%); 3. Brasil (59.7%); 4. Tailandia (58.2%); 5. Argentina (57.6%).

6. Búsqueda en línea

Con base los usuarios mayores de 16 que usan motores de búsqueda cada mes, los países con los porcentajes más altos son: 1. Ghana (95.5%); 2. Nigeria (94.8%); 3. Croacia (94.3%); 4. Sudáfrica (93.9%); 5. Serbia (93.3%). México fue ubicado en la séptima posición (92.2%).

Los términos más buscados en Google son: 1. Google; 2.- YouTube; 3. You; 4. Weather; 5. WhatsApp.

Respecto al empleo del reconocimiento de imágenes (mensual) en mayores de 16 años, los porcentajes más altos se registraron en los siguientes países: 1. Brasil (47.2%); 2. México (46.7%); 3. Colombia (45.4%); 4. Chile (42.3%); 5. Indonesia (37.8%). Por supuesto el reconocimiento de imágenes es menor en el grupo de mayor edad.

7. Inteligencia Artificial

Por primera vez el reporte presenta información sobre IA (15 pantallas). El porcentaje de usuarios de internet mayores de 16 años que afirmaron sentirse “excitados” por la IA fue determinado en 48.7%, en el segundo semestre de 2025.

Al considerar el tema por países, los cinco primeros lugares corresponden a: 1. Nigeria, (77%); 2. Ghana (72.5%); 3. Turquía (72%); 4. Brasil (67.1%); 5. Egipto (62.3%).

Las personas mayores son el segmento poblacional menos emocionado con la IA.

Los principales usos que se dan a la IAG y a los LLMS son: 1. Terapia y compañía; 2. Organizar mi vida; 3. Encontrar motivos; 4. Aprendizaje mejorado; 5. Generación de códigos.

Respecto al número mensual de usuarios activos en los sitios web de IA: 1. ChatGPT (489 millones); 2. Google Gemini (122 millones); 3. DeepSeek (45.2 millones); 4. Grok (26.3 millones); 5. Perplexity (24.8 millones).

En cuanto al número mensual de usuarios activos de Apps móviles de IA: 1. ChatGPT(557 millones); 2. Google Gemini (70.1 millones); 3. DeepSeek (59.9 millones); 4. Perplexity (39.4 millones); 5. Grok (38.9 millones).

El liderazgo de ChatGPT se confirma al considerar el porcentaje de usuarios de internetmayores de 16 años que lo utilizaron el mes pasado: 26.5%.

Con base en ese criterio, los países con los porcentajes más altos de usuarios de ChatGPT son: 1. Kenia (49.5%); 2. Brasil (49.1%); 3. Israel (49%); 4. Malasia (48.4%); 5. Emiratos Árabes Unidos (44.7%). México (31.3%) se ubica arriba del promedio mundial (26.5%).

Al considerar edades, los promedios más altos se presentan en la población más joven (16-24 años): mujeres 41.2%, hombres 43.4%. Los porcentajes más bajos en mayores de 65: mujeres 5.8%, hombres 7.5%.

Por último, los temas de consulta más frecuentes que presentaron la mayor parte de las conversaciones de los usuarios en ChatGPT entre mayo de 2024 y junio de 2025 fueron:

1. Búsqueda de información específica; 2. Editar o criticar texto proporcionado por el usuario; 3. Tutoría o enseñanza; 4. Búsqueda de consejos prácticos; 5. Ayuda con la redacción o comunicación.