Digital 2025. Tercera parte

En la tercera entrega sobre el reporte "Digital 2025 Global Overview Report. The Essential Guide to the World's Connected Behavoiurs", presento información relativa al uso de servicios de movilidad en línea, finanzas digitales, salud y bienestar en línea, Internet de las cosas y accesorios portátiles —weareables—, y privacidad en línea.

Uso de servicios de movilidad en línea

El porcentaje de usuarios de internet mayores de 15 años que cada mes recurren a servicios de movilidad en línea fue determinado en 34.4 por ciento. Los países con los porcentajes más altos son Indonesia (68.5), y Brasil (57.9). México fue ubicado en la sexta posición (49.5).

En cuanto a la edad, las personas mayores de 65 son quienes menos emplean servicios de movilidad en línea (mujeres 6.6 por ciento, hombres 7.9).

Resulta interesante advertir que, la diferencia resulta significativa al considerar al grupo inmediato anterior (55 a 64 años), el cual es el segundo segmento que menos emplea los servicios de movilidad en línea (mujeres 26 por ciento, hombres 25 por ciento).

En materia de turismo, los sectores en los cuales gastaron más dinero los internautas durante 2024 fueron: vuelos ($526.5B) y hoteles ($328.3B).

Finanzas digitales

En promedio, cada mes 37.8 de los internautas mayores de 15 años usan servicios bancarios en línea, realizan inversiones varias u operaciones con seguros. El porcentaje estimado en México es menor (37.2). Los países con los más altos porcentajes son Filipinas (91.3 por ciento), Brasil (74.5 por ciento).

Se estima que 3.570.000.000 personas realizan pagos en línea. En cuanto a la edad, las personas mayores de 65 años (mujeres 42.5 por ciento, hombres 47.1) son el grupo que más recurre a servicios bancarios en línea. En cambio, el grupo de menor edad (16-24 años) es el que menos emplea servicios bancarios en línea (mujeres 32.3 por ciento, hombres 38.6 por ciento).

En cuanto al uso de servicios de pagos a través de dispositivos móviles, determinado a partir del porcentaje de internautas mayores de 15 años que utilizan servicios como Apple Pay —por ejemplo—, el promedio fue ubicado en 24 por ciento. El porcentaje estimado en México es menor (20.4). Los países con los porcentajes más altos son Taiwán (43.9), y Dinamarca (42).

Por lo que respecta a la edad, el grupo que menos realiza pagos por móvil es el de personas mayores de 65 años (mujeres 11.8 por ciento, hombres 13.6).

El promedio de internautas mayores de 15 años que cuentan con tarjeta de crédito fue determinado en 24.5 por ciento. En México, el porcentaje (11.2) es inferior al promedio mundial. Los países con los porcentajes más altos son Canadá (82.7) e Israel (79.1).

El promedio de internautas mayores de 15 años que cuentan con tarjeta de débito fue establecido en 52.8 por ciento. En México el porcentaje (34.6) es inferior. Los países con los porcentajes más altos son Dinamarca (99), y Países Bajos (98.3).

El promedio de internautas mayores de 16 años, propietarios de criptomonedas, fue determinado en 9.6 por ciento. El porcentaje estimado en México (8.1) es inferior. Los países que registraron los porcentajes más elevados son Nigeria (24.2), Turquía (24.3), y Argentina (22.6).

Por edad, el grupo con el porcentaje más elevado de propietarios de criptomonedas es el que tiene entre 25 y 34 años (mujeres 8.9 por ciento, hombres 15.6). El grupo con menor porcentaje es el de personas mayores de 64 años (mujeres 1.4 por ciento, hombres 3.2).

En los primeros años de vida de la AMIPCI —hoy Asociación de Internet MX— destacados funcionarios de la banca en México presidieron el mencionado organismo. Advertir la importancia de la educación de los usuarios de internet en México, en el ámbito de los trámites bancarios en línea, no precisamente fue una de sus prioridades.

En las apuestas en línea, el porcentaje de internautas en México (11.6) es superior al promedio mundial (7.6). Noruega presenta el porcentaje más alto (30.2)

Por edad, el grupo que presenta el menor porcentaje de internautas que durante el mes pasado jugaron o apostaron en línea, es el de personas entre 16 y 24 años, mujeres (3.2), hombres (5.8).

Salud y bienestar en línea

Se estima que 1,620,000,000 personas utilizan dispositivos y/o aplicaciones de salud y bienestar en línea y, 1.330.000.000 internautas mayores de 16 años recurren a servicios de salud digital, ya sea por tratamientos o por consultas, y en promedio destinan al año $78.16 USD. En México se destina una menor cantidad de dinero: $43.81.

El porcentaje de internautas mayores de 15 años que cada semana revisa en línea los síntomas del estado de su salud fue determinado en 22.6 por ciento. México presenta un porcentaje mayor al referido promedio mundial (34.3). Nigeria es el país que registró el más elevado porcentaje (37.9) y Colombia, en segundo lugar (36.7).

Por edades, el grupo de mayores de 65 años es el que presenta el porcentaje más bajo de internautas que cada semana revisa en línea síntomas relativos al estado de su salud (22.4 mujeres, 15.2 hombres). Resulta factible suponer que ello es resultado del desconocimiento. Convendría considerar este tema tema en el imaginario de las agendas digitales.

El promedio mundial de internautas mayores de 15 años que cada mes recurren a un sitio web o aplicaciones en línea sobre salud y bienestar en línea fue determinado en 23.3 por ciento. México (24.6) supera el promedio mundial. Los países con los porcentajes más altos son Nigeria (37.2) y Brasil (31).

En cuanto a la edad, sorprende advertir que los porcentajes más elevados se presentan en el grupo de personas entre 35 y 44 años (mujeres 28.6 por ciento, hombres 21.7 por ciento). Las personas mayores de 64 años son quienes menos recurren a sitios web o aplicaciones en línea sobre temas de salud y bienestar.

Internet de las cosas y accesorios portátiles —weareables—

El porcentaje de internautas mayores de 15 años que son propietarios de un reloj inteligente fue estimado en 25.8 México supera ese porcentaje (27.4). Croacia registra el porcentaje más alto (36.5).

En cuanto a la edad, las personas mayores de 64 años presentan los menores porcentajes de propietarios de un reloj inteligente (mujeres 14.6, hombres 15.8).

El porcentaje de internautas mayores de 15 años propietarios de pulseras inteligentes fue estimado en 12.9 por ciento. El porcentaje en México es menor (12.6). China tiene el porcentaje más alto (21).

En cuanto a la edad, las personas mayores de 64 años presentan los menores porcentajes (mujeres 9.1, hombres 8.8). El segundo grupo con porcentajes más bajos es el de personas entre 16 y 24 años (mujeres 11.2, hombres 10.8).

El porcentaje de hogares en los cuales se cuenta al menos con un dispositivo inteligente fue determinado en 18.9 por ciento. En México el porcentaje es menor (12.5). Reino Unido registra el porcentaje más alto (62.4).

Privacidad en línea

En España se presenta el porcentaje más alto de usuarios de internet mayores de 15 años preocupados por el uso que las compañías en internet dan a sus datos en línea (51.5). El promedio mundial fue determinado en 29.9 El porcentaje estimado en México fue 38.1

Las personas mayores de 64 años son las más preocupadas por el uso que las compañías dan a sus datos en línea (mujeres 47 por ciento, hombres 43.8 por ciento).

Respecto a la desinformación —con base a mayores de 17 años— los países que expresaron mayor preocupación por distinguir en internet aquello que es real de lo que es falso (fake) fueron Kenia (83.7 por ciento), Nigeria (81.1 por ciento). El promedio mundial fue establecido en 58.8 México fue ubicado arriba del promedio mundial (62 por ciento).

El porcentaje de internautas mayores de 15 años que rechaza las cookies, las cuales aseguran a las compañías en internet el acceso a los metadatos del usuario, fue determinado en 34.5 por ciento. El porcentaje más alto se registra en Grecia (58.4). El porcentaje estimado en México es inferior al promedio mundial (33.1).

Por edades, sorprende advertir que los más altos porcentajes de rechazo a las cookies se presentan en mayores de 64 años (mujeres 46 por ciento, hombres 47.6 por ciento).