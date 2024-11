Las mujeres de las Fuerzas Armadas: la impunidad no respeta grados

Daniela Cristóbal

El pasado 24 de octubre el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el estudio “Balance y desaciertos de la política en seguridad, cómo corregir el rumbo” donde se hizo una evaluación en materia de seguridad de la administración pasada. Si bien el panorama no fue alentador, se plantearon algunas recomendaciones que valdría la pena que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum considere.

Uno de los temas incluidos en el estudio fue la necesidad de incorporar la perspectiva de género ante la militarización que vivimos. La evidencia señala que cuando los militares se encargan de las tareas de seguridad pública, el impacto para las mujeres es mayor y negativo. Datos de Intersecta muestran que, por cada enfrentamiento adicional de la SEDENA, los asesinatos de mujeres incrementan 2.12% y en el caso de SEMAR, el aumento es de 12.5%, ambos a corto plazo.

Lamentablemente, existen diversos casos donde los abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas contra mujeres civiles quedan impunes o donde el camino para obtener justicia es lento, revictimizante y agotador. Conviene entonces pensar en las mujeres que forman parte del Ejército o la Marina, ¿qué sucede cuando ellas son víctimas de delitos como acoso, hostigamiento, violación o feminicidio?

En ese sentido, los casos de la sargento Adarely F.J. y la teniente Gloria Cházaro que tuvieron lugar durante la administración del expresidente López Obrador, ilustran lo que sucede cuando la violencia de género se presenta. Ambos casos siguen impunes a pesar de que familiares, amigos y colectivos exigieron al entonces presidente y al general Crescencio Sandoval atención para que los casos se investigaran y se resolvieran.

Gloria Cházaro fue la primera mujer comandante de un barco militar, contaba con estudios de posgrado en el Reino Unido y su trabajo consistía en coadyuvar en el mantenimiento del Estado de Derecho en las Áreas Protegidas del Archipiélago de Islas Marías. El 11 de junio de 2023 el cuerpo de la teniente fue encontrado colgado de una escalera de la casa familiar en Fortín de las Flores, Veracruz, luego de que la teniente había convivido con familiares y su prometido, con quien discutió.

Todo parece indicar que Gloria fue víctima de feminicidio por parte de Octavio Capetillo, militar que se encuentra fugado. Mariana De Lucio señala que la fiscalía de Veracruz no preservó la escena del crimen, no recabaron periciales y no investigaron con perspectiva de género. Agrega que a pesar de que ambos (Gloria y Octavio) fueran servidores públicos federales por ser militares, al no ser un delito contra la disciplina militar, la competencia es de la Fiscalía General de la República.

Por su parte, la sargento Adarely ingresó a las filas de la Sedena para servir al país, sin embargo, en el cuartel de la Zona Militar 36 en Tapachula, Chiapas, fue víctima

de acoso y abuso sexual por parte del teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Dorian “P”.

Tras tomar la decisión de denunciar, Adarely ha sido víctima de hostigamiento que ha escalado hasta hacerla temer por su vida. Duerme en el cuartel porque notó que la seguían en su camino a la casa donde rentaba y recibió una amenaza de muerte. Otras autoridades militares iniciaron 2 procedimientos en su contra acusándola de insubordinación y sustracción de documentos con el objetivo de lograr darla de baja tras 10 años de servicio.

Los casos de la sargento y la teniente ilustran que las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas no están exentas de la violencia que la cultura militar implica y que formar parte de las instituciones militares tampoco les asegura que su vida y su integridad están a salvo. Si aquellos que violentan a sus compañeras son quienes nos cuidarán, ninguna mujer en México podrá sentirse segura.

Referencias

De Lucio, M. (07 de septiembre de 2023). Nadie debería estar exigiendo justicia para la teniente Gloria Cházaro. Animal Político. https://animalpolitico.com/analisis/invitades/teniente-chazaro-feminicidio-fuerzas-armadas-impunidad

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) (2021). La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz. https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/BRIEFING-2.pdf

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

