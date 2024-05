Conteo Rápido y Programa de Resultados Electorales Preliminares: diferencias y semejanzas

A partir de la última década del siglo pasado, el INE (antes IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES, antes denominados institutos electorales locales), comenzaron a implementar los programas de resultados electorales preliminares que la población identifica como PREP y los conteos rápidos (CR).

Tanto el PREP como los CR son conceptos que están el ideario de la ciudadanía, sin embargo, las diferencias o similitudes entre estas dos actividades, no son del todo claras y suelen confundirse. Una gran similitud es que ambos ejercicios se refieren a resultados preliminares, es decir, no son definitivos, por lo que toda la población debe tener claro que los resultados obtenidos por estos dos ejercicios si bien son oficiales, solo tienen el carácter de informativos sobre las estimaciones o tendencias de los resultados electorales, obtenidos con los datos de los cómputos de las casillas en la noche de la jornada electoral.

Una diferencia es la relativa a la extracción de los datos para cada resultado. Mientras el PREP utiliza las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, los CR utilizan un número determinado de casillas seleccionadas estratificadamente dentro del territorio nacional, seleccionadas por un comité conformado por especialistas, denominado Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), basada en una muestra que sea representativa de cada región o distrito electoral de la República Mexicana, para el caso de la elección presidencial, o de las regiones o distritos para el caso de las elecciones de gubernatura.

En el caso del PREP, los primeros resultados comienzan a fluir una vez que se cuenta con el acta de escrutinio y cómputo de la elección presidencial, siguiendo el resto de las demás elecciones, en la noche del día de la elección y concluye al día siguiente por la tarde normalmente con más del 90% de actas capturadas. Por lo que se refiere al CR, las estimaciones se dan a conocer por las presidencias de los consejos generales del INE, para el caso de elecciones federales y por las presidencias de los consejos generales de los institutos electoral locales, para los casos elecciones locales, con base en la determinación concluyente del COTECORA que le permite tener una tendencia clara e irreversible entre las candidaturas, esto comúnmente sucede entre las 8 y las 12 de la noche.

No obstante, cada elección es distinta y si el COTECORA determinara que los intervalos de dos o más candidaturas se intersecan (no queda clara la tendencia de los resultados electorales), sería poco responsable dar a conocer estimaciones que pudieran revertirse en el cómputo oficial, por dicha razón el COTECORA determina científicamente, si con la muestra que tienen, existe una tendencia clara o no y en qué momento es viable y oportuno dar a conocer dichas estimaciones.

Los resultados del PREP se actualizan conforme pasan las horas y los resultados dados a conocer no son lineales, ya que las ventajas o desventajas electorales, en elecciones cerradas o competidas, pueden ser variables, en función del arribo de los paquetes electorales de las casillas instaladas en cada distrito electoral, eso es lo que les da el carácter de resultados informativos, cuya validez y definitividad se obtiene al realizarse los cómputos distritales de cada elección.

Es tal el rigor científico, tecnológico y profesional de estos ejercicios, que elección tras elección se confirma la fiabilidad de sus resultados, pues estos se acercan con gran exactitud a los resultados oficiales que se obtienen en los cómputos distritales y estatales.

La ventaja del PREP, es que cada persona puede verificar si el resultado de la sábana que se pega fuera de la casilla es la misma a la que se puede visualizar en el sitio web de este instrumento y, además, puede descargar la base de datos del total de actas capturadas y digitalizadas. En el caso de los CR, lo que se obtiene, una vez difundida la estimación, es el informe o formato que firma el COTECORA y entrega a las presidencias para su difusión.

Otra diferencia es que el PREP se realiza para todas las elecciones federales y locales, en cambio el CR se utiliza prioritariamente para la elección de presidencia de la república y gubernaturas, sin embargo, para esta elección de 2024, se determinó realizar CR para conocer las estimaciones de los resultados de senadurías y diputaciones federales.

El INE avanza en todos sus procesos y procedimientos con el propósito de generar certeza y garantizar transparencia, confianza y máxima publicidad, debemos saber que tenemos elecciones limpias y contamos instituciones democráticas sólidas cuya es función es garantizar a la ciudadanía conocer lo antes posibles tendencias o resultados de cada elección y que su voto cuenta y es contado.