Accidentes de tránsito y género

En los últimos años las mujeres hemos ido ocupando espacio que por mucho tiempo se creía exclusivos para hombres, incluido el espacio público donde la presencia de mujeres en un principio se encontró con una violenta resistencia que a fuerza de ocupar con su presencia los espacios se normaliza ver mujeres, esto incluye conducir un automóvil en los caminos. La presencia de mujeres conduciendo se vio atacada con dichos sexistas como: “mujer al volante, peligro constante”, si las mujeres que manejan son peligrosas porque son mujeres, no importa que los datos duros y las estadísticas, nos muestren en números que las mujeres provocan menos accidentes, respetan los límites de velocidad y cometen menos infracciones que los hombres.



En el 2018 según cifras de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, 7 de cada 10 accidentes de auto fueron responsabilidad de un hombre. De acuerdo con el INEGI, los siniestros viales registrados en el país durante el 2020 (301,678), apenas el 13.1% fueron provocados por mujeres, en tanto que el 75.7% se atribuyó a la falta de pericia de los hombres, esto es 5.7 veces más; en el entendido de que cerca del 90% de los accidentes de tráfico se deben al factor humano según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la edición del 2021 de la misma estadística se registraron 340,415 accidentes, el sexo de los conductores responsables 257 880 fueron hombres y 47,633 mujeres y en 34 902 casos las personas responsables se fugaron.



El fenomeno no es exclusivo de México, pues, según las cifras de la Siniestralidad Vial en España 2020 fallecieron en accidentes de tráfico 4,3 veces más hombres que mujeres, el número de hombres fallecidos superó al de las mujeres en todos los grupos de edad. Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) reportó que en 2020 fallecieron 1.095 hombres y 261 mujeres en accidentes



Según diversos análisis de fuentes como el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) México, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) o el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS); obedece a que el género femenino es más precavido a la hora de circular y a que los varones tienden a pisar más el acelerador y ponerse con mayor frecuencia en situaciones de riesgo, lo que eleva la posibilidad de incidentes y lesiones considerables por la velocidad.



Los hombres no solo tienen más accidentes, sino que son los más graves. El número de muertos por ocupante es el doble con conductores varones respecto a mujeres, cuando ambos conductores son hombres. Una de las varias hipótesis es que debido al modelo de masculinidad imperante en nuestra sociedad, los hombres se sienten más atraídos al peligro que las mujeres, lo cual provoca un mayor número de siniestros en la carretera.



Si bien menos mujeres tienen accidentes de tráfico, cuando los tienen sufren mayores lesiones, de acuerdo al Instituto de Biomecánica (IBV) en una investigación, las mujeres tienen un 17% más de probabilidades de morir, debido a que los diseños de los coches no toman en cuenta las necesidades diferenciadas de las mujeres en términos de seguridad. El IBV afirma que cuando una mujer sufre un accidente de coche tiene un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves que un hombre, y un 71% más de posibilidades de padecer lesiones moderadas debido al diseño del vehículo. el IBV ha desarrollado una guía para introducir la perspectiva de género en el diseño de vehículos, poniendo especial énfasis en las necesidades de seguridad de las mujeres.



También, el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) afirma que el género femenino sí es más propenso a sufrir lesiones más graves en un accidente de tránsito. Los investigadores mencionan que la variación en el riesgo no está relacionada con las diferencias físicas entre hombres y mujeres, sino con las diferencias en los comportamientos y la elección del vehículo.



Otro dato que es importante considerar y que los reportes nos dicen del total de licencias de conducir emitidas son el 61% a hombres y un 39% a mujeres. Así que tal vez, sea por el número mayor de hombres conduciendo que perpetua el dicho del peligro al volante. Cuando lo importante es manejar sin poner a nadie en peligro.





