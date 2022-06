Muchas gracias… ¡En verdad!

Hay días que tienen sabor agridulce y este es uno de ellos, pues esta es mi última colaboración en El Universal, una casa editorial a la que me une un gran afecto y reconocimiento. Sin embargo, a los periodistas nos mueve le necesidad de andar nuevos caminos y alcanzar otros horizontes, por eso hoy emprendo una nueva tarea como Director General Editorial de La Verdad Noticias.



En esta ocasión el reto es encabezar los esfuerzos periodísticos de un grupo editorial que tiene sus raíces en el Sureste mexicano y que ha probado su éxito en el mundo digital al posicionarse entre los diez sitios de noticias con mayor número de usuarios en el país y que tiene su origen en los diarios La Verdad, cuyas versiones impresas informan e influyen en Quintana Roo y Yucatán desde hace ya más de 15 años.



Muy pronto La Verdad Noticias pondrá el pie en la Ciudad de México con la intención de crecer y competir sobre una base de más de seis millones de usuarios en su sitio web (www.la verdad noticias.com), más de un millón de seguidores en Facebook y que junto con el resto de sus plataformas en redes sociales e impresas alcanza 7.5 millones de usuarios.



Todo esto alcanzado gracias al talento y esfuerzo de un equipo joven y dinámico que integraron, formaron y encabezan como directora general Catalina Armenta y Mike Aburto como director de Audiencias Digitales, quienes han sido los artífices y responsables de la expresión y crecimiento de La Verdad Noticias en la web y que enfocan toda su labor en dar a los usuarios de este medio los contenidos que les informan, entretienen, sorprenden e interesan.



Son ellos quienes reciben a un equipo de periodistas que se suman a este esfuerzo para aportar una experiencia de más de 30 años como reporteros, editores y directivos en distintas trincheras para hacer mayor énfasis en los contenidos exclusivos y el periodismo de investigación y así informar y servir a la sociedad mexicana bajo las premisas de la transparencia y la libertad de expresión como pilares fundamentales de nuestras libertades en una sociedad democrática.



Junto con un servidor, este recién llegado equipo de periodistas lo integran Víctor Hugo Arteaga como subdirector de Investigaciones Especiales, quien en 2016 ganó el Premio Nacional de Periodismo 2016 por su reportaje “Las empresas fantasma de Duarte en Veracruz”, y que ha sido gerente de Fotografía de Reforma y quien como reportero investigador ha participado en Aristegui Noticias, Animal Político, El Imparcial de Sonora y W Radio entre otros medios. Hoy dirige el portal XpectroFM.



Como director regional a cargo de las ediciones impresas de La Verdad en Quintana Roo y Yucatán se integra Martín Holguín, egresado de Harvard, ganador de 12 premios de la Sociedad Interamericana de Prensa y quien se ha desempeñado como fundador de esmas.com, director ejecutivo editorial de Editorial Televisa, director para América Latina de Selecciones del Reader´s Digest y director Editorial de El Imparcial de Hermosillo.



Así las cosas, nos embarcaremos en un nuevo proyecto en que el intercambio de experiencias enriquecerá los objetivos fundamentales de hacer de laverdadnoticias.com un referente periodístico y de superar sus récords de audiencia.



Las despedidas son tristes. Me ha tocado partir de El Nacional, CNI 40, La Crónica, Notimex, Milenio, adn40 y hoy de El Universal, donde hace un par de décadas tuve la oportunidad de bautizarme en las páginas de El Gráfico en el periodismo de opinión, pero también porque el afecto y la admiración me unen a muchos que han enriquecido a El Universal y fueron mis compañeros en el reporteo diario como David Aponte, Daniel Moreno y Gerardo Galarza, por mencionar algunos.



En fin, esta Vuelta Prohibida migra y ahora se muda a www.la verdadnoticias.com donde dará lata todos los miércoles. Debo de nuevo agradecer la oportunidad de haber formado parte de la familia de El Universal y sólo queda decir: ¡En verdad… muchas gracias!