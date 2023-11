Que se termine la incertidumbre

Se vienen días, semanas y meses muy importantes para el futuro del país. Tiempo en el que escucharé y leeremos diferentes discursos que seguramente generarán debate y polémica. Estos ejercicios son parte de la democracia; que existan ideas diferentes nutre la política, siempre y cuando no se rebase la línea del confrontar al pueblo con el pueblo, a través de discurso.

No sé si la elección de 2024 vaya a generar grandes pleitos, pero hoy en día y desde hace un tiempo vemos en los medios estas diferentes posturas, que han generado una división innecesaria entre la gente.

El problema de lo que está pasando hace sentir al pueblo de México, en todas sus clases sociales, una preocupación constante relacionada con lo económico, pero también con la armonía social.

Por ejemplo, a los empresarios siempre nos tiene desconcertados las ideas, propuestas o iniciativas que se quieren llevar a cabo, sin hacer un ejercicio de consulta, estudios y alcances, por lo que aparentemente mucha gente no está de acuerdo.

Según las encuestas, la popularidad es muy alta, pero ojalá los legisladores y más autoridades en todos los niveles traten de ver siempre por el bien de México.

Estoy convencido de que desde el gobierno ha hecho muchas cosas, pero de igual manera ha habido errores, cosas por mejorar. Es algo normal en cualquier práctica, pero lo que no es normal es que para todo queramos enfrentarnos con el de a lado. Si no piensa igual que yo, podemos coexistir, sobre todo, hacer todo lo que está de nuestra parte para no desestabilizar nuestro condominio, cuadra, colonia o hasta ciudad, según sea el caso.

La gente que estamos en producción y generamos empleos en México —en mi caso más de mil empleados—, siempre estamos con una incertidumbre de qué es lo que va a pasar.

Hay mucha desorientación. Y como mexicano me siento triste que eso ocurra y que no tengamos la sensatez para sacar adelante a este gran país que puede ser impresionante, pero no podemos hacer que crezca como este problema que viene desde hace muchos años.

Ojalá entendamos que no todo sea buscar el beneficio personal. Por ejemplo, en el caso de mi deporte, la natación, me gustaría que todos buscáramos cómo podemos mejorar. Pero esto no solamente debe aplicarse en el deporte. En todos los aspectos de la vida uno tiene que ir por dónde se debe, sin hacer daño a los demás.

No quiero que piensen que estoy a favor o en contra del gobierno. Simplemente, soy un mexicano que piensa que hay cosas que se han hecho bien, pero que se pueden hacer mucho mejor.

Un mexicano que piensa que lo más importante será dejar este enfrentamiento en todas las áreas de la vida social. A mis 81 años me siento triste de que no mejoren las cosas. Cuando estamos en un gran país.

Un país que pese a todo lo que ha sucedido, sigue creciendo y levantándose de los golpes que le da la vida en la naturaleza.

Pensemos en nuestros hijos y nietos, pensemos que estamos construyendo un país para ellos y que no estén llenos de miedos dentro de la dinámica de incertidumbre que nos tiene rebasados y hasta estancados para salir adelante.

Profesor