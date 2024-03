Preocupa futuro de deportes acuáticos en México

En verdad que es difícil de entender que después de tantas voces que se han levantado, de tantos análisis de lo que sucede con los deportes acuáticos de nuestro país, y sobre todo, después de comprobarse el mal que la pasada administración de la Federación Mexicana de Natación ha hecho, aún no se puedan arreglar las cosas.

Da la impresión de que se trata más de una cuestión de ganas más que de capacidad, ya que se tiene todo para darle claridad y un mejor futuro a estos deportes con la conformación de una nueva federación (con el total apoyo de World Aquatics), y simple y sencillamente no se quiere hacer.

Y no se quiere porque no parece haber la disposición para hacerlo. Porque los dirigentes del deporte en México lucen más preocupados por sus agendas personales, que por arreglar esta situación, que ha lastimado durante años a los deportistas, entrenadores y familias, sin que realmente se haga lo que se debe.

Claro que se han dado avances importantes en el sentido del desconocimiento de la pasada FMN por parte del COM y la Conade, pero de qué ha servido realmente, si esos personajes siguen operando y generando dinero a partir del miedo a no tener competencias, que han generado entre todos.

Por eso es que dentro del entorno de los deportes acuáticos de nuestro país, los grandes personajes que han puesto en alto a México han levantado la voz.

Y si hay algo que no se explican, es esa actitud de las autoridades, ya que no entienden qué es lo que hay detrás del retraso para realizar las elecciones conforme a lo que establece la World Aquatics, y tener una nueva federación.

Para uno de los grandes representantes olímpicos que ha tenido nuestro país, da la impresión de que las autoridades están retrasando el cambio en espera de que pasen las elecciones federales en México para saber qué es lo que sucederá con la Conade, ante posibles cambios, y con el COM.

Añade que no son claros con sus reales motivaciones para no apretar a dar ese paso tan importante y que tanto se necesita, por lo que ellos, junto con padres de familia, entrenadores y atletas, seguirán insistiendo para que ese anhelado día no tarde en llegar.

Y es que, por ejemplo, en el caso de la natación, ha quedado demostrado que la estructura que se tiene y se ha heredado, por así decirlo, de la pasada administración de la FMN, es algo obsoleto.

Por eso es que se necesita actualizar y reorganizar este deporte, a partir de la creación de una nueva federación que trabaje limpia de los vicios del pasado, con mayor claridad en el manejo de los recursos y atendiendo debidamente los problemas y necesidades que enfrenta la natación, y el resto de las actividades acuáticas.

Por eso es que la comunidad acuática en México no quita el dedo del renglón en espera de que las autoridades deportivas se decidan y le den prioridad a este asunto, que tanto tiempo tiene ya, y que bien se podría arreglar siempre y cuando quieran hacerlo.

Profesor