Ojalá que a los deportistas no les falte nada para la cita en París

Estoy impresionado por la cantidad de patrocinios que han conseguido los directivos del Comité Olímpico Mexicano. Me impresiona, porque —al tratar de hacer memoria— jamás el COM ha aportado recursos para desarrollar el deporte, y que esto cambie, por supuesto que es muy positivo.

El COM siempre ha sido una institución que recibe permanentemente recursos del Gobierno Federal, pero qué bueno que ahora se ha preocupado por generar capital por otros medios.

Es maravilloso, porque —según me he enterado— ese capital no solamente será para cerrar este ciclo olímpico en París 2024, sino para el 2024-28, de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.

Felicito a las autoridades del COM por este logro tan importante e histórico.

Ahora viene lo importante: Que esos recursos ya estén fluyendo para que los deportistas puedan seguir con su trabajo y planeación, para que vayan a eventos de preparación, a campamentos, y también para aquellos que todavía pueden buscar dar marcas para los Olímpicos. Eso sería lo normal, en todo caso.

Qué bueno que hay recursos y patrocinios. Ahora, hasta una cervecera se sumó, lo que es extraordinario para el deporte mexicano. Esperemos que fluyan esos recursos para apoyar a nuestros deportistas, que no les falte nada para llegar a la cita en París.

Además de esos recursos de patrocinios del COM, seguramente la Conade también inyectará capital para este evento tan importante.

Ante esto, no tenemos nada de qué preocuparnos y los deportistas no deben tener problema en ese sentido. La idea es que apoyen a nuestros atletas para París 2024 y que no les falte nada.

Lo cierto es que, así como el COM se ha dado cuenta de que no puede solamente esperar recursos del Gobierno, hay deportistas que también se han movilizado. Por ejemplo, clavados y natación artística, que han conseguido recursos propios para sus Campeonatos Mundiales, en los que han hecho cosas tan increíbles. Con sus recursos, han logrado asistir a esos eventos, con grandes resultados. No es como deberían hacerse las cosas, pero los mismos atletas mexicanos han demostrado que no se rendirán ante nada.

Ahora es cuestión de matemáticas, de planeación, de utilizar bien y ver cuánto se ha recaudado, y canalizarlo de buena manera para el apoyo a los deportistas.

Felicito a las autoridades del COM, porque han dejado atrás los tiempos en que solamente recibían recursos del Gobierno, y han realizado una gran labor para conseguir estos patrocinios.

Una nueva era que puede marcar otro futuro para el deporte de nuestro país.