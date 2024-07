Otro pleito entre COM y Conade que no beneficia a los deportistas

A un par de semanas de los Juegos Olímpicos París 2024, una de las justas más trascendentes para el deporte mexicano, nos encontramos con dos personajes que están discutiendo por nimiedades, cuando tendrían que trabajar en una estrategia, de manera conjunta, para que nuestros deportistas no tengan problemas.

Lo que hoy se necesita es un trabajo en cooperación, para tener listas cosas como traslados, campamentos de preparación, estar en la Villa Olímpica lo más pronto posible, que quienes son posibilidad de medalla —como por ejemplo el pentatlón— tengan a sus respectivos entrenadores con ellos... Esas son las cosas importantes que la gente que dirige el deporte mexicano debería estar discutiendo.

Pero, en lugar de eso, las noticias rumbo a París 2024 han vuelto a ser los dimes y diretes entre la Conade y el Comité Olímpico Mexicano, por habitaciones de hotel, adeudos y la posibilidad de que la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no vaya a París.

Lo peor es que son los propios organismos los que hicieron público todo esto, al utilizar sus redes sociales como medio para lanzar sendos comunicados.

No quiero ser grosero al criticar lo que está pasando, pero algo como las reservaciones para los hoteles de unos y otros se tendría que resolver de manera interna, cuando lo importante es todo lo relativo a la logística, pero de los atletas, que seguro debe tener ya el jefe de misión.

Estar con estas situaciones, que son “carnita” para los medios de comunicación a los que les gusta vender estas noticias, no ayuda, y genera un entorno de duda con relación a lo que realmente debería interesar a toda la gente en México: Los deportistas.

Me consta que la logística en la entrega de uniformes y todo lo que requiere el atleta ha sido bien llevada por el Comité Olímpico Mexicano, luego de ver a Miguel de Lara y Jorge Iga recibir todo antes de salir de México, a un campamento de preparación.

Pero luego nos encontramos con estas notas, y con que los organismos y sus pleitos son los personajes principales de la conversación previa a París 2024, y realmente resulta penoso, ya que le quita todo el foco a quienes deberían ser los principales protagonistas en estos días que vienen, ya que para ello han trabajado durante toda su vida.

Lo ideal sería que todas estas nimiedades que pasan previo los Juegos Olímpicos no existieran, pero si ya tienen este problema, si siguen las diferencias entre los organismos encargados del deporte en México (tomando en cuenta que el COM es la máxima autoridad cuando se trata de Juegos Olímpicos), lo mínimo que podrían hacer —para no ensuciar el ambiente— es que no lo hagan público.