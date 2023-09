No dividan a la comunidad máster

La comunidad máster de natación en nuestro país es extraordinaria. Sabiendo de muchas cosas que han pasado y tomando en cuenta las posibilidades de sus integrantes, jamás han exigido algo a las autoridades del deporte o a la Federación Mexicana de Natación. Simplemente, le fascina estar compitiendo.

Pero se encuentra en un pequeño dilema, ya que algunos nadadores y entrenadores piensan que se está dividiendo a la comunidad que se había mantenido intacta ante los conflictos que —desde hace unos años— se tenían con la desconocida administración de la Federación Mexicana de Natación.

Si la World Aquatics (antes FINA) hace un año desconoció a la FMN, y la Conade lo hizo hace unas semanas, no hay razón para que el presidente de la asociación de natación de Aguascalientes, Julio Vargas, quiera hacer un campeonato nacional máster en su estado, con convocatoria por parte de la anterior federación.

Lo único que hacen, por ambición personal o ignorancia, es comprometer al estado en un evento que no tiene ni pies ni cabeza. Porque también se ha convocado a otro en Querétaro, con la legalidad que se debe, luego de que tiene el aval de la Comisión Estabilizadora.

La comunidad no debe sentirse dividida, debe entender que —hoy por hoy— los eventos que les darán la oportunidad de clasificar a las competencias internacionales son los que organice la Comisión.

El presidente de la asociación de Aguascalientes, que para acabarla se apellida Vargas, ha hecho muy buenas cosas, ha reunido a la comunidad, ha buscado apoyos para los deportistas, pero esta vez se equivocó al trabajar con la pasada administración de la FMN.

Julio es un buen elemento, pero algo pasó que llegó a este extremo de llevar un Campeonato Nacional que no tiene el aval de la Comisión Estabilizadora. Es buen dirigente, buen empresario, entrenador de uno de los mejores clubes del estado; siempre se le va a reconocer, pero esta equivocación debe tenerla en cuenta.

Será importante que el Instituto del Deporte y el Gobierno del estado reaccionen para no duplicar este evento, que solamente logra confundir a la comunidad acuática, que seguramente tiene presente el hecho de que —al no tener el aval de la Comisión Estabilizadora— no podrán participar en eventos internacionales, como el Panamericano y el Campeonato Mundial en Qatar, si lo disputan.

Los máster nunca le han pedido nada al Gobierno Federal, mucho menos a la federación, pero que no los quieran confundir ahora. Ojalá que todos los involucrados reaccionen y se den cuenta de que no le hacen ningún bien a los deportistas con este tipo de decisiones. Necesitamos unidad, obedecer los lineamientos, por el beneficio de los nadadores... Y a quienes ya no pertenecen a este deporte, que no le busquen y dejen a la comunidad acuática en paz.