Nadadores disfrutan tras éxito en los Children Games

Desde el pasado 2 de junio, estoy con un grupo de 30 nadadores que vinieron a los International Children Games a Daewo, Corea. Estar con ellos rejuvenece, da energía y hace valorar muchas cosas. Fueron tres días de competencia, y se portaron de forma extraordinaria con magníficos resultados. Fue muy agradable ver su desempeño en la alberca, en la que se obtuvieron dos oros en relevos, una plata en relevos, cuatro platas individuales, tres bronces individuales y un bronce en relevo.

En verdad que ver a los jóvenes tratar de nadar para mejorar sus marcas y ganar medallas para su equipo es motivante. En esta ocasión, se realizó una selección de representantes de las ciudades de Puebla, Querétaro, Estado de México y León. Todos se portaron muy bien, conviviendo con nadadores de 27 países y 67 ciudades de todo el mundo. Es una de las delegaciones con la que he viajado a lo largo de 20 años a los ICG que más ha entendido que cuando uno es mexicano tiene que demostrar su educación y cultura en el extranjero. En Seúl todo ha ido muy bien, aprendiendo de costumbres, cultura y hasta de tecnología. Este es un acercamiento a otra cultura como la coreana, que es gente muy educada, lo cual he visto en cuatro visitas que he podido tener a este país, desde los Juegos Olímpicos de 1988.

En verdad que esta gente sabe lo que son el trabajo, la planeación, la limpieza, la educación, etc. No quiero decir que en México no haya gente educada, pero debemos seguir en pie de lucha para inculcar esos valores a nuestros niños como lo hacen por acá, ya que aseguran que lo que más los ha sacado adelante son precisamente la educación y el trabajo. Son aproximadamente 50 millones de personas que han sufrido mucho por diferentes conflictos, y cada vez me sorprendo más de su actitud de trabajo, de quererse ayudar y es algo que deberíamos tomar en consideración muchos de nosotros. Una de esas cosas es que siempre están muy limpios, muy aseados, mucho cuidado personal, lo cual es muy importante. El hecho de que no tienen tatuajes (que no estoy en contra, cada quien puede hacer lo que quiera de su vida) llama la atención y es otra manera en que los chavos pueden ver que se puede vivir. Quiero agradecer mucho a los padres de familia, que están enterados por un chat de los movimientos de sus hijos y están a gusto con todo lo que están viviendo en Corea, y que también vivirán en Japón. Por eso me alegra poder hacer este tipo de viajes con los jóvenes, ya que además de superarse en el deporte, en sus competencias, logran entender y conocer más de lo que hay fuera de nuestro país, cosas que seguramente marcarán sus vidas y los hará tener un crecimiento importante como personas de bien.