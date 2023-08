Me saqué la lotería

Esta semana, la casa de ustedes vivió un torbellino de juventud. Vinieron a México, cuatro de los más grandes nadadores que lograron triunfos en los pasados Juegos Centroamericanos: Miguel de Lara (en único clasificado a París 2024 y ganador de 5 oros en El Salvador), Jorge Iga (6 oros y 2 bronces), María Mata Cocco (3 oros, 4 platas y un bronce) y Sofía Revilak (3 oros).

Fue un torbellino de gente que han hecho una buena vida, son graduados en universidades de Estados Unidos y son los mejores nadadores mexicanos. Vinieron a recoger sus apoyos por parte de la Conade y por parte de la Fundación Telmex, a tramitar documentaciones, buscar patrocinios, etc. Digo que fue un torbellino porque la casa de ustedes se convirtió en un hotel y la gente que trabaja conmigo se llenó de alegría con ellos, mi familia igual, ya que estos jóvenes irradian entusiasmo.

Los vimos trabajando en sus computadoras buscando apoyos, patrocinadores para realizar todo lo referente a su preparación a Juegos Olímpicos. No se dan por vencidos, no descansan en su lucha.

Les hice una cena con los empresarios del fideicomiso Top 16 que nos han apoyado. La hija de uno de los patrocinadores les preparó una ceremonia de motivación, lo cual para mí fue una novedad aunque para ellos no. Un trabajo de concentración enorme en el que tuvieron muy aplicados. Después cenamos de manera muy amena.

Tengo 65 años en el deporte y de verdad no dejo de recordar a la gente que ha pasado en diferentes etapas de mi vida. He sido anfitrión de muchos nadadores, primero del Seguro Social, después de mis acuáticas y ahora de estos grandes jóvenes que fueron 100 por ciento los protagonistas de los pasados Centroamericanos y del Campeonato Mundial de Fukuoka.

Ver esta juventud luchando por el sueño olímpico, buscando trascender en lo deportivo, pero sin descuidar su formación profesional es lo que más me llena de satisfacción. Siempre amables con la gente, han seguido entrenando, conviven con todas las personas que va a mi sucursal de Interlomas, que es en donde han trabajado. Mi hogar se llena de luz porque llenan a todos de energía, siempre con una sonrisa.

Todos estos nadadores son de acuática nelsonvargas y también representan al Estado de México. En la ceremonia de la entrega de premios por parte de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, Jorge Iga dio unas palabras, después platicó con el ingeniero Slim, lo mismo que los otros tres nadadores que estuvieron algunas horas en el Museo Soumaya. Fue un momento importante para el desarrollo social y profesional de estos jóvenes, y se comportaron como debe ser.

Recibieron sus estímulos, después llegaron a la casa a cenar y es impresionante ver cómo comen, todo el día su organismo les pide comida, pero tanto Irma como Ismael, empleados de la casa, logran apoyarlos en lo que necesitan porque también se sienten parte del equipo de estos jóvenes. La gran sorpresa fue que cuando vieron los cheques que les dieron en la fundación Telmex, me llamó Iga y me dijo: “Profe, no fueron 50 mil pesos por haber ganado pruebas, fueron 50 mil pesos por cada oro que obtuvimos”.

De inmediato buscan la manera de invertirlo, de ver dónde le dan más intereses y eso es un gran ejemplo. Los padres de familia están agradecidos porque siempre estoy atento de ellos, pero yo lo hago porque me llenan de luz, y son un ejemplo de siempre estar activos en busca de lo que les ayudará a obtener el éxito. También los buscan de sus ciudades y otros clubes para que den pláticas y les va bien. Qué gusto que los reconozcan.

Les agradezco también, que estarán presentes en la develación del boleto de la Lotería Nacional que esta institución le da a nuestra empresa por ayudar a fomentar el deporte y una vida saludable. Estamos en el marco de la celebración del aniversario 45 de acuática nelsonvargas y el lunes 21 tendremos esta ceremonia en San Jerónimo, encabezada por el director de la Lotería, el licenciado Marco Antonio Mena.

Me llena de satisfacción que personajes que son importantes en la vida nacional del país, me hayan dado este reconocimiento y ahí estarán los cuatro nadadores, los medallistas, es una dinámica extraordinaria la que llevamos, y al término de este evento saldrán de sus lugares en donde viven y entrenan para seguir preparándose, pero por ahora, han llenado de energía la casa y mantenido su promesa de trabajar todo lo arduo que deban para lograr el sueño olímpico.

Profesor