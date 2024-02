Los pecados de México

Cada vez que viajo por cuestiones del deporte y trabajo, como por ejemplo, a la zona de los Emiratos Árabes, me pregunto: ¿Qué hemos hecho tan mal como para no poder aprovechar los grandes recursos que tiene nuestro país y ponerlos en beneficio de todos?

Es increíble pensar que estos países árabes hace 59 años todavía ambulanteaban en camellos por los desiertos y, ahora, son los de mayor desarrollo en el mundo. Es cierto, mucho tiene que ver con el petróleo, el gas y otros recursos que explotan; de ahí viene la riqueza, pero la clave ha estado en saber cómo administrar y trabajar esa riqueza.

No podemos ser iguales que ellos por muchas razones, pero por qué no tomar algunas de las cosas que han hecho para aprovechar esos recursos que tienen. Tampoco me quiero meter en cuestiones de su religión y costumbres, simplemente es pensar en que si ellos lo lograron a partir de la explotación de lo que les da su territorio, por qué nosotros no lo hemos hecho.

¿Por qué nuestra manera de ser no nos ha llevado a desarrollar en forma moderna en actividades de la vida nacional? Tengo 81 años y por más que quiero, no puedo resignarme a pensar que los Emiratos Árabes han salido de penurias desde hace 50 años y ahora tienen ciudades espectaculares, y nosotros no podemos.

Hay un progreso increíble que ha tenido este grupo de árabes que han sabido aprovechar sus recursos. No hemos podido copiar lo que hacen otros países al aprovechar sus recursos naturales, que deberían darnos riqueza y ayudar a desarrollar al país.

He tenido la oportunidad de viajar por muchos lados del mundo, y siento que vamos retrasados en muchas cosas. Nos ha ganado el no buscar el progreso y la superación. Nos hemos dedicado a pelear por muchos años y no avanzamos.

Y no es que esté hablando de este gobierno o de alguno en particular, si no es algo histórico de no tener la habilidad de aprovechar que en México ha habido gran talento, gente que le ha dado al mundo importantes avances en tecnología, y mejor se van para otros lados porque no ven claro en nuestro país.

Somos tan ricos en tantas cosas y no lo vemos reflejado, lo que nos ha generado otros problemas sociales que nos tienen de rodillas. No quiero decir que tendríamos que tener ciudades como Doha o Dubai, pero con tantos recursos y talento, podríamos tener un mejor desarrollo.

Sin embargo, hemos sufrido durante mucho tiempo de corrupción, de la falta de un desarrollo y de la falta de unificación para el progreso, y eso realmente duele, porque México tiene tanto que darle a los mexicanos y al mundo, pero no hemos querido y sabido desarrollarlo de la manera correcta.

Profesor