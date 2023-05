Lo que se hace en México, se hace bien

No puedo dejar de mencionar lo que viví esta semana en Misión Viejo, California, en una institución que tiene más de 60 años promoviendo la natación a nivel mundial.

En este lugar muy pegado a San Diego se cuenta con una instalación olímpica en la que se han producido infinidad de campeones tanto de Estados Unidos como de otros países, que se han venido preparar aquí.

La figura más importante ha sido el entrenador Mark Schubert, quien tiene en su palmarés más de 100 medallas olímpicas. Por aquí han pasado nadadores de todo el mundo, entre ellos un mexicano que ha estado dos veces en semifinales olímpicas, como Juan José Veloz, y también Joshua Ilika, quien estuvo en los JO en Atenas 2004.

Tengo que mencionar que estuve aquí y fui testigo de la manera en que han implementado el método de enseñanza de ANV, que con base a un convenio lo está usando esta institución.

¿Por qué ellos piensan que este método de enseñanza mexicano es valioso? Jamás me imaginé que pudieran darle la importancia a este método, pero se han dado cuenta de su valor, haciéndose muy atractivo que van cambiando de niveles los niños y les dan una mascota de diferentes personajes; les fascina a los niños tener esa mascota y la gran cantidad de ejercicios que tiene que hacer para ir de un nivel a otro.

Jamás pensé que un método que fue creado en los años 60 con el apoyo de Ronald Johnson, quien era entrenador del equipo olímpico de 1968, y que ha perdurado aunque con una importante cantidad de modificaciones para mejorarlo y que haya evolucionado a lo largo del tiempo, tenía este éxito fuera de casa.

Lo emocionante es que estuve con los niños viendo cómo aprenden a nadar y cómo utilizan el método los diferentes instructores en Misión Viejo, cuyos directores me han comentado el gran éxito que ha tenido. Bien dicen que nadie es profeta en su tierra, y para mí y los instructores de ANV es un orgullo el método, pero nunca me imaginé que tuviera éxito en el extranjero, tanto en EU como Brasil.

Ayer mismo, en Misión Viejo, uno de los entrenadores de otro de los lugares más emblemáticos de la natación estadounidense en Santa clara, también en California, me preguntó que cómo podía implementar el método allá, otra cuna de campeones olímpicos.

Son instituciones muy prestigiadas, por eso quiero contarles lo que fue esta semana. Como mexicano estoy orgulloso que este método siga internacionalizándose con más de seis meses de trabajo en Misión Viejo y ahora que lo soliciten en Santa Clara. Si hemos tenido éxito es porque el método de enseñanza siempre ha sido en beneficio de los niños o las personas que quieren aprender a nadar.

Pero no solamente es lo que he vivido en los últimos meses y días, sino que es gratificante ver y enterarse de que muchas empresas, empresarios y en general mexicanos tienen éxito en muchas partes del mundo. Es realmente espectacular escuchar de más y más historias y darte cuenta de que lo hecho en México está bien hecho, así que no debemos dejar de producir, para seguir adelante desde lo que nos toca.