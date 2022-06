La lucha de los deportes acuáticos rumbo al Campeonato Mundial

Del día 17 hasta finales de junio, se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Natación en Budapest, Hungría, para el que México enviará 36 deportistas de las diferentes disciplinas acuáticas: clavados, natación artística, natación y aguas abiertas. Desgraciadamente polo acuático no existe en nuestro país y no hay equipo que compita para tratar de ir a esta competencia.

Este evento es muy fuerte, podríamos decir que tanto como unos Juegos Olímpicos y seguramente se verán las potencias que brillaron en Tokyo 2020. Desgraciadamente, México verá reducidas sus posibilidades por la falta de unión en el trabajo a través de las máximas autoridades deportivas del país y la Comisión Estabilizadora que designó la FINA, luego de que este último organismo desconoció a la Federación Mexicana de Natación.

Será difícil par a México llegar a los niveles que se han llegado en otros Campeonatos Mundiales. No será lo mismo porque, por ejemplo, en clavados, muchos de los principales representantes junto con sus entrenadores, no se les pegó la gana participar en el selectivo llevado a cabo en Guanajuato y no estarán en Budapest. En natación artística se elige a la gente que participará por decreto dela entrenadora nacional, no hay clasificatorio ni mucho menos; en el caso de la natación, hay que decir que pese a todas las dificultades, se hizo un buen selectivo en Cancún, del que salieron seis nadadores (2 mujeres y 4 hombres quedaron clasificados) para este Campeonato Mundial, no más de los que merecían ir y no menos de lo que se pronosticaba, ya que este evento es de un nivel grande y la gente seleccionada es la correcta, sin preferencias ni otra cosa.

Sin embargo, las complicaciones no terminaron con la realización y culminación de los selectivos. Después vino la otra lucha, la de obtener recursos. Para este caso, la FINA patrocina el transporte, mientras que lo demás viene de la iniciativa privada (para algunos nadadores) y la comunidad acuática, que como siempre ha apoyado a todos los muchachos y muchachas que lo han requerido y que buscan dejar el nombre de México en lo más alto posible.

Fue desgastante conseguir recursos para que fueran a Budapest, ya que las autoridades no aportaron nada. Afortunadamente lo lograron y cumplirán una meta más en sus carreras.

Esperemos que me equivoque y que me gustaría ver buenos resultados, algunas medallas y que los deportistas mexicanos estén en los mejores lugares del mundo, aunque sabemos que es difícil por las complicaciones en la preparación y las selecciones en las disciplinas acuáticas pese al esfuerzo de la Comisión Estabilizadora. Ojalá en Hungría haya armonía dentro de este grupo que va con muchos anhelos de trascender y tener un buen camino rumbo a París 2024.



Profesor