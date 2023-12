La ambición de la FMN no tiene límites y nadie los detiene

Increíble está resultando el Campeonato Nacional que se lleva a cabo en Monterrey, con cerca de dos mil nadadores. Se están nadando por las mañanas las eliminatorias y por la tarde, las finales. Esta columna es para hacer resaltar la incongruencia de lo que está pasando en la natación mexicana, porque —desgraciadamente— nadie pone orden.

En Colima, hay un nacional convocado por la federación, que no tiene la legalidad. Será con menos de 300 competidores.

Lo incongruente es que, normalmente, la Federación Mexicana de Natación no hacía campeonatos para niños menores de 11 y 12 años de edad, porque no creían conveniente que nadaran, ya que no les servía de nada, según ellos. De hecho, pensaban que perjudicaba su desarrollo deportivo y físico, al meterles carga fuerte.

En Monterrey, van niños de 11-12 años y no nadan más que todas sus pruebas contrarreloj. Lo increíble es que la ambición por recibir recursos hizo que la federación convocara a un campeonato nacional con niños desde 7 y 8 años. Eso sí, el costo de la competencia es parejo para todos.

¿Dónde está aquella federación que protegía a los nadadores y que decía que no era conveniente que nadaran categorías menores en un nacional?

Esas categorías se desarrollan internamente en los estados, sin viajar. Las asociaciones estatales hacen sus eventos por edades. Es increíble la voracidad y que ninguna autoridad de este país les diga algo.

Por eso, hay torneos que organizan los clubes. Las asociaciones de cada estado están enseñando el cobre. Todo porque requieren registrar ingresos ahora que vienen Navidad y Año Nuevo.

Es inaudito lo que está pasando y que nadie levante la mano para ponerles un alto. Resulta que ahora el nacional es de todas las edades, algo verdaderamente infame. ¿Qué pensara la gente que realmente conoce el entrenamiento deportivo?, ¿qué pensarán de estos personajes que, a como dé lugar, quieren seguir dirigiendo una federación, aunque ya la Conade, el Comité Olímpico Mexicano y la propia World Aquatics los han desafiliado de la natación de México?

Afortunadamente, el evento en Monterrey, el primer Campeonato Nacional después de que estas personas tenían invadida la organización, es un éxito.

Este primer campeonato, que está saliendo extraordinariamente bien para la natación mexicana, va como su eslogan lo dice: “Unidos por la natación”, y eso es algo que no se está viendo con dos campeonatos nacionales. Qué triste por los padres de familia y nadadores que van a asistir allá a Colima, porque les están tomando el pelo; de nueva cuenta, por la ambición de unos cuantos, que lo que menos les importa es el desarrollo deportivo de los nadadores.