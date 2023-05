Buena iniciativa de la cabeza del Comité Olímpico Mexicano

Hay que reconocer que es una buena iniciativa de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano y la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá, establecer que ya es hora de que las instituciones privadas, al igual que las asociaciones deportivas de los estados y las federaciones nacionales, empiecen a sentir la responsabilidad de generar recursos de la manera tan transparente como quisieran la sociedad y comunidad deportiva del país.

Que yo recuerde, ninguna de estas asociaciones civiles ha generado una sinergia para valerse por sí misma. No es culpa de María José, quien está haciendo un gran esfuerzo para salir de esa dinámica, pero el COM jamás ha generado recursos propios.

Que quede claro: María José no tiene la culpa de que, históricamente, estemos acostumbrados a que el Gobierno Federal da recursos a todas esas asociaciones civiles.

Con esta iniciativa, nos queda claro que las asociaciones son organismos privados con fines de aportar y ayudar al ente gubernamental a desarrollar distintas actividades. La sugerencia es que el deporte nacional no puede ser solamente de Estado, sobre todo cuando desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari tenemos a la Conade.

Por eso, es necesario que obtengan su propio dinero, ya que deben estar conscientes que son organizaciones a las que la Ley General de Cultura Física y Deporte les da la oportunidad de tener una concesión para que operen y manejen los deportes.

La Comisión de Deporte debería comenzar a legislar para poner a cada quien en su justa medida, para que no se apropien de las asociaciones de los estados y federaciones nacionales bajo esta figura de concesión que les da el Gobierno. Ahí es donde hay que poner candados para que la gente que las maneja no se eternice, como parte de un negocio familiar o particular.

María José nos está poniendo la muestra de que se deben generar los recursos y buscarlos para el desarrollo. Ojalá tenga éxito, ya que es algo muy necesario, porque —de otra manera— el deporte de México seguirá operando de acuerdo a lo que el Gobierno Federal, a través de la Conade, quiera darle.

Lo estamos viendo en los deportes acuáticos, que no obtienen recursos porque la Conade no ve conveniente lo que ha sucedido con el consejo administrativo que fue desconocido.

Todos tenemos que seguir trabajando, buscando ingresos, y mantener una buena dinámica con el máximo organismo deportivo, porque —queramos o no— es el máximo responsable del deporte nacional.