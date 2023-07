¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Texto: Susana Colin Moya

“En calles, plazas, jardines públicos y aun privados se ve ahora en México lo que antes nunca jamás se vio: palmeras. ¡ Palmeras en el Valle !”, escribió el 5 de mayo de 1951, el reportero de esta casa editorial, Carlos González.

Lamentándose del “destierro” de estas tropicales especies vegetales en la Ciudad de México , el indignado reportero no comprendía por qué estas plantas eran del gusto de quienes en ese entonces planeaban la capital. Tampoco imaginaba que éstas se convertirían en parte entrañable del paisaje de esta urbe.

“Existen anécdotas no documentadas que el de la idea fue Miguel Alemán , quien en una visita a Los Ángeles vio las palmeras , le gustaron y decidió traerlas a la Ciudad de México, cuando era regente Fernando Casas Alemán”, cuenta en entrevista Laura Jaloma , urbanista y profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Una fotografía de febrero de 1950, antes de que las palmeras del Zócalo desaparecieran. Crédito: Juan Guzmán / Fotográfica MX.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

El Zócalo capitalino y sus jardines. Foto: Colección de Carlos Villasana.

¿Cuáles son las colonias con más palmeras en la CDMX?

La especialista señala: “México venía de un fortalecimiento industrial y un crecimiento de la economía después del gobierno de Lázaro Cárdenas y de la Segunda Guerra Mundial”. En medio de la abundancia, Miguel Alemán impulsó la reestructuración del país. En la capital se comenzó a crear un estilo urbanístico propio que incluyó dentro de su paleta vegetal a las palmeras .

De esta forma colonias como Polanco, Anzures, Lindavista, Álamos y Lomas de Chapultepec, afirma la experta, adquirieron un estilo californiano que incluyó palmeras en las avenidas principales, pues su ventaja es que a nivel arquitectónico no obstruyen la visión de los edificios.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

La esquina de la avenida Ejército Nacional y Moliere en una fotografía de los años 70. El edificio de la farmacia sigue en pie, mientras que todas las construcciones que se ven sobre Moliere han desaparecido. Colección de Carlos Villasana.

Ejemplo de las colonias fraccionadas en los años 50 que adoptaron este estilo es la Jardín Balbuena , ubicada al oriente del Centro Histórico. La avenida principal del rumbo, el Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier, tiene en su camellón una hilera de palmeras maduras: paisaje familiar para los habitantes de esta zona y para quienes transitan cotidianamente por esta vía. De hecho, por ser conexión entre el aeropuerto y el centro, por esta calle desfilaron personajes importantes como John F. Kennedy y el Papa Juan Pablo II.

No sólo Fray Servando; también otras calles de la Jardín Balbuena tuvieron palmeras, como la Avenida del Taller , la cual, al convertirse en Eje 2 Sur, las perdió. La que aún las conserva es Manuel Rivera Cambas , una pequeña calle que para los taxistas es la calle de “las palmas”. De hecho algunos vecinos, en broma, la llaman " Manuel Rivera Palmas" .

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

La calle de Manuel Rivera Cambas, en la colonia Jardín Balbuena. Cortesía de Susana Colin.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Varias son las avenidas que aún tienen palmeras en sus camellones como Avenida Oaxaca, en la colonia Roma Sur y la avenida Fray Servando Teresa de Mier a la altura de la colonia Jardín Balbuena. Cortesía Susana Colin.

En entrevista para este diario, Heidi Juárez , vecina de la zona, cuenta que durante su juventud en los años 90 solía caminar por esa calle para ir a la secundaria. Dice: “desde el inicio se sentía un ambiente cómodo por las palmeras, la sombra que producían, el viento, la percepción […] era como recordar estar en la playa , te relaja, te mueve” y considera que las palmeras caracterizan a colonias “de un cierto nivel económico”.

En efecto, según la urbanista Laura Jaloma las palmeras formaron parte de un diseño centralista de una ciudad en desarrollo , “por eso no encontramos palmeras en Iztapalapa”.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

El parque de Polanco conserva su paisaje enmarcado en espejo de agua y palmeras. Colección Carlos Villasana.

Heidi no es la única que evoca al mar en medio del asfalto. Silvia Rolón comparte: “en las noches de verano Fray Servando parecía Acapulco con sus hermosas palmas y las luces que había”.

Contrario al pronóstico de muerte que el reportero de este diario dictó a las palmeras en 1951, éstas lograron adaptarse bien a la Ciudad de México. “No necesitan mucha agua para sobrevivir y en temporada de lluvias no se mueren”, señala Laura Jaloma.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Un tranvía circula frente al Cine Lindavista en 1971, al norte de la ciudad, poco antes de transformarse en “La Casa de Disney”, atrás se ven varias palmeras. Foto: Colección Carlos Villasana.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Antiguo aspecto de la avenida Insurgentes Norte. Colección Carlos Villasana.

Palmeras, emblema de una estación del Metro

María Inés Quintero de 78 años, quien nació y creció en la colonia Álamos , cuenta que antes de ser un eje vial por el que pasa el Metrobús, la avenida Xola tenía un camellón con palmeras: “eran grandes y frondosas. Cuando encuentran su espacio nadie las puede quitar”.

No sólo era Xola, también otras avenidas aledañas lucían aquellos troncos y hojas tropicales durante los años 50, como Dr. Vértiz y Universidad, la avenida que conducía a la recién edificada Ciudad Universitaria de la UNAM.

De hecho, la estación del metro Xola tiene como icono a esta planta de la familia arecaceae , comúnmente llamadas palmas o palmeras. Para comprender la relación de este lugar con las plantas tropicales es preciso echar mano de la memoria de las vecinas y vecinos.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Una palmera es el ícono de la estación del metro Xola, línea azul. Foto: Cristopher Rogel Blanquet/ EL UNIVERSAL.

En 1954, un evento importante marcó profundamente la memoria de María Inés: la visita del emperador de Etiopía , Haile Selassie , a México. De entre todas las actividades que el monarca realizó en nuestro país, estuvo la ceremonia de bienvenida en la Glorieta de Etiopía, en el cruce de Xola, Cuauhtémoc, Cumbres de Maltrata y Diagonal San Antonio. Al evento acudieron estudiantes de muchas escuelas públicas y privadas, entre ellas, la primaria en la que estudiaba María Inés.

“Fuimos para cantar América Unida. En la escuela nos enseñaban que existían otras naciones y que México debía buscar hacer lazos con ellas. Yo me sentía muy orgullosa de ser del Anáhuac”, dice y recuerda: “El rey no era como nos lo imaginábamos, tenía unos ojos maravillosos, era bajito y moreno”.

Dentro de todo lo sucedido aquel día, María Inés evoca el regalo que Haile Selassie entregó al pueblo mexicano: unas palmeras “chiquitas y tiernitas”. No recuerda dónde las pusieron, pero sí recuerda la emoción del intercambio.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Imagen de la esquina de Xola y avenida Universidad en 1979. Colección Villasana.

La historia de las palmeras y de la glorieta misma no duró mucho. Con la llegada de los Ejes Viales en los años 70, la política de los autos tomó los espacios verdes : las palmeras de Xola fueron reubicadas en el parque “Las Américas”, en la colonia Narvarte, como se reportó el 11 de junio de 1978 en EL UNIVERSAL.

“Las quitaron y se llevaron con ellas nuestras emociones de infancia”, comenta María Inés.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

El 11 de junio de 1978 EL UNIVERSAL informaba que las antiguas palmeras de la calle Xola lucían en el parque Las Américas, en Narvarte.

La Palma, una antigua glorieta tropical

Visitemos ahora una palmera famosa y antigua de esta urbe, ubicada en la tercera glorieta de Paseo de la Reforma , la cual se conoce precisamente como La Palma y conecta con la calle de Niza .

De acuerdo con la investigación de Carlos Flores Marini, en su libro Del Castillo al Palacio , la Glorieta de La Palma es un proyecto original de Ferdinand Von Rosenzweig y Luis Bolland, diseñada en 1864, aunque existió un proyecto anterior desde 1784.

Superviviente a través del tiempo, esta planta de más de cien años persiste a pesar de en 1992 el historiador Silvio Zavala propusiera cambiarla por una pirámide trunca .

En este caso, el registro fotográfico de la zona nos ayuda a mirar el crecimiento de “la palma”. De hecho, gracias a las fotografías podemos constatar que en un inicio no era una sola, sino varias.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Paseo de la Reforma en la década de los 30. Al centro se aprecia la glorieta de Niza, ocupada por varias palmeras. Colección de Carlos Villasana.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

Una postal de 1963. Destacan el Hotel del Paseo y el Hotel Continental, además del cine Latino del lado derecho. Imagen: Bob Schalkwijk Photography.

¿Por qué hay palmeras en la Ciudad de México?

En esta imagen de los años 70 se observa del lado izquierdo el Hotel María Isabel Sheraton y la Embajada de los Estados Unidos. Al centro, la Glorieta de la Palma y del lado derecho, el cine Latino. Crédito: Colección Carlos Villasana.

Compara el antes y el después deslizando la barra central (clic aquí para ver más grande)

En la imagen comparativa antigua se observa la Glorieta de la palma sobre Avenida Reforma en los años 70, en primer plano uno de los autobuses conocidos como "delfines", del lado izquierdo destacan el Hotel Aristos, que hoy es un Marriott, y el edificio de Reforma 300. Fotos: "Mexico today" / Colección Carlos Villasana y Google Maps. Diseño web: Griselda Carrera.

El 13 de julio de 1999 en la sección cultural de este diario se escribió: “ homenaje a la perseverancia […] Tres veces declarada muerta y tres veces revivida, la Palmera (así con mayúsculas) corona la única glorieta [de Reforma] en un buen tramo que no tiene estatua y se dice que no le queda más de un lustro de vida. Pero ya se ha dicho eso antes y, aunque sea fosilizada, la palmera no sale de Niza o Niza morirá con la Palmera y pasará a ser una de tantas calles en esta ciudad de las que nadie se acuerda”.

Esta palmera, al igual que sus hermanas más jóvenes en otras zonas de la ciudad, continúa resistiendo a una ciudad en constante transformación. “Cada cosa en su lugar”, escribió el reportero Carlos González, en 1951, refiriéndose a la “espléndida conjunción” que hacen las palmeras y el mar. Hoy, casi 70 años después, añadiríamos que el tiempo demostró que la ciudad también puede ser hogar de estas plantas .

La fotografía principal es una postal de los años 40 de avenida 20 de noviembre vista desde el Zócalo capitalino que entonces lucía con palmeras. Se observa a la izquierda el Palacio del Ayuntamiento y del lado derecho Liverpool. Colección Carlos Villasana.

