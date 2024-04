Los “Oscaritos”, el desaparecido premio para niños actores

Desde sus primeras entregas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas identificó una desventaja entre actores jóvenes y figuras consolidadas al momento de votar las mejores actuaciones del año.

Numerosos niños y adolescentes realizaron grandes interpretaciones en el séptimo arte, dignas de reconocimiento, pero era difícil que los votantes de la Academia optaran por un joven actor en lugar de una luminaria de mayor edad.

Por ello, para la séptima ceremonia de los Premios de la Academia se introdujo un reconocimiento especial para celebrar a jóvenes intérpretes que acumulaban importantes apariciones en pantalla grande y para que no quedaran sin un Oscar.

Mickey Rooney y la entrega del Oscar Juvenil para Judy Garland. Aunque el joven actor deseó que Garland ganara muchos más, esa fue la única estatuilla que la actriz recibió por parte de la Academia. Fuente: Oscars/YouTube.

Oscar Juvenil fue para no dejar en desventaja a los menores

De acuerdo con el sitio Forgotten Media, el primer infante en ser nominado al Oscar fue Jackie Cooper como Mejor Actor por Skippy, cuando tenía 9 años en 1931. El joven actor perdió frente a Lionel Barrymore, 50 años mayor, y eso motivó a la Academia a visibilizar a los más jóvenes, quienes tendrían menos posibilidades en la competencia por el galardón.

La Academia implementó el Premio Juvenil con una estatuilla especial que medía 7 pulgadas de altura, mitad de la figura original, siendo un “Oscar miniatura”. Según informó el libro Un paseo por la Alfombra Roja, de Luis Miguel Carmona, la entrega de este galardón no se decidía por votación entre miembros regulares, sino entre la Junta Directiva.

El Oscar para estrellas juveniles no era una competencia, sino un reconocimiento honorario para intérpretes que tuvieran un año destacado dentro de la industria. El premio estuvo activo sólo durante 25 años, entre 1935 a 1961, y alcanzó a premiar a 12 jóvenes artistas.

Oscar juvenil para Judy Garland. En 2002, la Academia inició un juicio contra el exesposo de la actriz, Michael Luft, quien intentó vender el “Oscar miniatura”; tras muchas confusiones sobre si era original o una réplica, la institución cinematográfica ganó el caso y se detuvo la venta. Foto: X/The Academy.

Figuras como Shirley Temple o Mickey Rooney lo ganaron

De acuerdo con el libro de Carmona, Shirley Temple, una joven actriz de seis años, fue la estrella de la séptima ceremonia de los Premios de la Academia. La niña de rizos rubios y gran sonrisa tuvo nueve créditos en cine en menos de 12 meses y era un éxito en taquilla.

Un paseo por la Alfombra Roja recordó el momento de la ceremonia, con el presentador de los Oscares, Irvin S. Cobb, hablando sobre “una radiante estrella en el mundo del cine, monumental, gigantesca. ¿Está Shirley Temple en el edificio?”. Entre aplausos, la pequeña actriz subió desconcertada al escenario para recibir su premio.

Video con la premiación de Shirley Temple. “Cariño, quiero decirte que cuando Santa Claus baje por tu chimenea, te traerá el más maravilloso regalo del mundo”, dijo Irvin S. Cobb a Temple, mostrándole el primer Oscar miniatura en la historia. Fuente: AP/YouTube.

Pasaron cuatro ceremonias para que, en 1938, el Juvenile Award perteneciera a alguien más. En esa ocasión se honró al carismático Mickey Rooney, de 18 años, y a Deanna Durbin, de 17, por su contribución al traer a la pantalla el espíritu de la juventud.

Deanna Durbin no figuró de nuevo como luminaria juvenil, pero Mickey Rooney cimentó una prolífica carrera. Su segundo y último Oscar honorífico llegó a sus 63 años, como reconocimiento por medio siglo de trayectoria. Foto: ESPECIAL/Wikimedia Commons.

La siguiente en recibirlo fue Judy Garland, en 1939, a sus 16 años por sus interpretaciones como estrella juvenil. Fue el único Premio de la Academia que ganó en toda su carrera.

Para darle más emoción, quien lo entregó fue Mickey Rooney, coestrella de Garland en al menos tres películas y gran amigo suyo. Al recibir el galardón, la joven actriz cantó Over the Rainbow, composición que ganó el Oscar a Mejor Canción Original ese mismo año.

Judy Garland con su Oscar, entregado por Mickey Rooney. Foto: X/The Academy.

La Academia tardó casi seis años en otorgar un nuevo Juvenile Award. Para la ceremonia número 17, de 1944, lo ganó Margaret O’Brien, actriz de ocho años.

Luis Miguel Carmona compartió en su texto que el mismísimo Bob Hope, comediante y muy querido integrante de la Academia, fue quien presentó el “Oscar miniatura”. Como puntada cómica, Hope cargó a la pequeña O’Brien para que pudiera hablar al micrófono, pero después de un rato dijo “¿puedes darte prisa en crecer, por favor?”.

Anuncio de “La rueda de la Fortuna”, con Margaret O’Brien y Judy Garland. El “Oscar miniatura” de O’Brien permaneció perdido por 40 años, según comentó en 2022, pues una sirvienta tomó la estatuilla en 1954 y nunca la devolvió. Fue hasta 1995 que apareció en una subasta para coleccionistas, de donde la Academia lo rescató para regresarlo a manos de la intérprete. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Para 1961 se canceló su entrega

La siguiente galardonada con el “Oscar miniatura” fue Peggy Ann Garner, figura infantil que destacó en 1945. A sus 14 años ya tenía 11 créditos, aunque su papel más destacado fue en Lazos familiares, cinta basada en el libro Un Árbol crece en Brooklyn.

Al año siguiente y de las manos de Shirley Temple, el actor de 12 años, Claude Jarman Jr. obtuvo su Juvenile Award, tras su actuación en El Despertar. Según datos de Forgotten Media, esa cinta fue la producción más exitosa de 1946 para la Metro Goldwyn Mayer.

Anuncio de “Lazos de familia”, con Peggy Ann Carter, ganadora de la mejor actuación infantil en 1945. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Para 1948, en la ceremonia 21, se dio el Juvenile Award más polémico de su corta historia. El actor checoslovaco de nueve años, Ivan Jandl, recibió la presea tras su gran interpretación como sobreviviente del holocausto en La Búsqueda.

La polémica surgió cuando el gobierno comunista de Checoslovaquia le prohibió asistir a la ceremonia en Los Ángeles y su premio lo recogió el director de la cinta, Fred Zinnemann.

El protegido de Walt Disney, Bobby Driscoll, fue el siguiente actor galardonado en 1949, cuanto tenía 13 años. Las actuaciones que le merecieron el Oscar están en La Ventana y Mi querido Corazón, además de otros 10 créditos previos.

Anuncio para el estreno de “La Búsqueda”, con Montgomery Clift y Ivan Jandl, “el descubrimiento juvenil del año”. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

El joven actor checoslovaco, Ivan Jandl, con su Oscar honorífico y el Globo de Oro como “Most Promising Newcomer”, por su trabajo hasta 1948. Foto: ESPECIAL/Pinterest.

Pasaron otros cinco años para que el Juvenile Award honrara a nuevas luminarias y lo hizo por partida doble. En la ceremonia de 1954 se premió a Jon Whiteley y Vincent Winter, de 10 y 7 años, quienes protagonizaron Los Secuestradores; ninguno acudió a la ceremonia.

En 2014 y 60 años después de su reconocimiento, Jon Whiteley declaró al medio Press and Journal que, cuando ganó el galardón, ni siquiera sabía qué era un Oscar. “No significaba nada para mí”, sostuvo.

“Recuerdo cuando llegó [su galardón por correo]. Abrí la caja y me decepcioné. Consideré que era una estatuilla fea”, comentó el actor. Aseguró que no recuerda dónde quedó su Oscar, pues no significó nada para él en su momento y menos seis décadas después.

Anuncio de “La Ventana”, película con Bobby Driscoll. “Agradezco a Dios que me haya dado unos padres tan maravillosos”, fue lo primero que comentó Driscoll al momento de recibir el “Oscar miniatura”. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Entrega del Oscar para Driscoll, de manos del actor y comediante, Donald O’Connor, quien se hincó a forma de chiste para reconocer al joven intérprete. Fuente: YouTube.

El último “Oscar miniatura” se dio en 1960 para la carismática Hayley Mills, por su papel en Pollyana. Como forma de cerrar un ciclo, Shirley Temple de nuevo se encargó de entregar la estatuilla, pero, por temas familiares, Mills no acudió a la ceremonia para recibirlo. Nadie esperaba que ella fuera la última actriz en recibir el premio honorífico.

Para 1962, la actriz Patty Duke de 16 años ganó como Mejor Actriz Secundaria y el comité de Gobernadores decidió que ya no era necesario el “Oscar miniatura” y que los menores de 18 años sí tenían posibilidades para competir y ganar en categorías mayores.

Duke y otras dos actrices menores de 18 años son las únicas en ganar un Oscar de categoría mayor. Las tres fueron mujeres y todas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Para el 2017, el sitio The Hollywood Reporter aseguró, en su artículo Why the Academy should bring back the Juvenile Oscar, que la Academia debería reconsiderar el premio honorífico, pues “ningún adulto quiere perder ante un niño, pero ningún adulto quiere ganarle a un jovenzuelo”. Los miembros y directivos no se declararon al respecto.

Anuncio de “Pollyana”, cinta por la que Hayley Mills ganó el último Oscar Juvenil de la historia. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.