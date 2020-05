Los 10 inmortales del boxeo mexicano (Primera Parte)

Texto: Edward Fernando Salinas

A lo largo de la historia muchos han sido testigos de inolvidables batallas arriba del ring. Grandes épocas en el boxeo mexicano, la consolidación y el surgimiento de nuevas estrellas que son la inspiración y motivación para las siguientes generaciones.

México siempre se ha caracterizado por tener dignos representantes, boxeadores que suben al cuadrilátero en búsqueda de una oportunidad con ilusión y hambre de alcanzar la gloria.

Son ya más de 200 los campeones mundiales que han podido defender el honor azteca en este que es uno de los deportes más populares del país, basta con recordar que el récord Guinness de asistencia en una función de boxeo, y a nivel mundial, se dio en México, en el Estadio Azteca.

También lee: El día que Julio César Chávez llenó el Azteca

No fue sencillo elegir, para tan breve texto, a los mejores del pugilismo azteca; con este fin se analizaron cualidades, estadísticas, rivales a los que se enfrentaron, sus campeonatos, así como las defensas de los mismos.

Esta es la primera de dos partes, acerca de los diez boxeadores mexicanos que se han ganado su lugar en el selecto grupo de los mejores en la historia alcanzado la inmortalidad.

El número 10: Ricardo "Finito" López

(50 victorias, 0 derrotas y 1 empate; 37 triunfos por knock-out)



El "Finito" es considerado como el mejor boxeador en Peso Mínimo de la historia, fue el primer mexicano en conquistar cinturones de los cuatro organismos más importantes: Campeón Mínimo de la AMB, CMB, OMB y el cetro Minimosca de la FIB.

Los jabs, golpes rectos, los ganchos, la velocidad y técnica depurada con golpes certeros imprimieron su estilo en el ring, en gran medida por su preparación con el legendario Arturo "Cuyo" Hernández; además, siempre se caracterizó por su dedicación y disciplina en un boxeo de calidad, permitiéndole retirarse de manera invicta.

Quizás su rival más complicado fue el nicaragüense Rosendo "Búfalo" Álvarez, enfrentándolo en dos ocasiones. Hizo 22 exposiciones exitosas de su cinturón y fue inmortalizado en el Salón de la Fama en 2007.

Compara el antes y después deslizando la barra central (desliza aquí para ver más grande)



En la imagen antigua se observa a Ricardo López en una de sus peleas en 1990. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL. Diseño web: Miguel Ángel Garnica.



Ricardo López acompañado por Mike Tyson y Humberto "Chiquita" González. 8 de enero de 1991. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.



Originario de Tacubaya, en la Ciudad de México, Ricardo López Nava adquirió su sobrenombre de 'Finito' por su estilo limpio y elegancia a la hora de atacar y defenderse. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

El número 9: Carlos Zárate

(66 victorias, 4 derrotas; 63 triunfos por KO)

Popularmente conocido como "El Cañas", Carlos Zárate fue un boxeador letal en la división de los pesos Gallo, sus números lo avalan: de las 66 victorias como profesional, 63 fueron por la vía del nocaut.

En 1976 obtuvo el Campeonato Mundial de Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual defendió en 11 ocasiones; en la última defensa cayó ante el mexicano Lupe Pintor, en lo que fue uno de los episodios más dolorosos de su carrera.



Foto: Archivo EL UNIVERSAL



Zárate también fue dirigido por el manager Arturo "Cuyo" Hernández que, entre otros, fue parte de la carrera de grandes campeones mexicanos como Rubén Olivares, Lupe Pintor, Ricardo López y Alfonso Zamora. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Una de las peleas más recordadas se dio el 23 de abril de 1977, cuando ocurrió la famosa batalla de "Las Zetas" ante Alfonso Zamora, ambos peleadores mexicanos llegaban en calidad de invictos sumado a una creciente enemistad donde, al final, resultaría vencedor Zárate, después de cuatro episodios.

Aquel año, el originario del barrio bravo de Tepito fue considerado como el mejor peleador del mundo, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr esa distinción, superando a boxeadores de la talla de Muhammad Alí, Rubén Olivares y Roberto Durán.

Su marca invicta quedó en 52-0 después de caer ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez por el campeonato mundial de los Supergallo del CMB.

En 1994 fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

El número 8: Saúl "Canelo" Álvarez

(53 victorias, 1 derrota, 2 empates; 36 triunfos por KO)

Saúl Álvarez, aún en activo, tiene los créditos suficientes para estar en el listado de los mejores boxeadores en la historia del pugilismo azteca.

Poseedor de una excelente pegada, brutales combinaciones izquierda-derecha y un uppercut que ha cimbrado a campeones mundiales, el nacido en Guadalajara, Jalisco, ha tenido la oportunidad de medirse en el ring con grandes nombres, entre ellos "GGG" Gennady Golovkin, Shane Mosley, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Carlos Baldomir, Kermit Cintrón, Austin Trout, Amir Khan y Daniel Jacobs, entre otros.





Foto: EL UNIVERSAL

Con 29 años es el mexicano más joven en poder conseguir los campeonatos de 4 divisiones distintas: Superwelter, Mediano, Supermediano y Semipesado.

Además es el tercer pugilista que obtiene títulos de los 4 organismos más importantes del boxeo, es segundo en la historia en ostentar los títulos de tres divisiones al mismo tiempo, luego del legendario Henry Armstrong.

La carrera de "Canelo" luce más sólida que nunca y en 2019 fue reconocido como el mejor peleador del mundo; actualmente es considerado como el mejor boxeador libra por libra a nivel mundial.

El número 7: Salvador "Sal" Sánchez

(44 victorias, 1 derrota, 1 empate; 32 triunfos por KO)

De físico impecable, poseedor de un gran dinamismo arriba del ring, dureza en los puños y uno de los grandes en la defensa y el contragolpe; el originario de Santiago Tianguistenco en el Estado de México, rápidamente impresionó a propios y extraños en el mundo del pugilismo.

A sus 21 años se consagró campeón de Peso Pluma del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar sorpresivamente al estadounidense Danny "Coloradito" López.

Logró defender exitosamente el título de la división en 9 ocasiones, frente a destacados boxeadores que luego se integraron al Salón de la Fama; entre ellos, el ghanés Azumah Nelson, Juan Laporte, el "Coloradito" López, en 2 ocasiones, y ante el puertorriqueño Wilfredo Gómez.



21 de agosto de 1981. El boxeador Salvador Sánchez en Las Vegas, Nevada. Foto: Archivo EL UNIVERSAL



En 1981 fue considerado al lado de la leyenda Sugar Ray Leonard, como los mejores peleadores del mundo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Muchos especialistas coinciden que "Sal" Sánchez pudo llegar a ser el más grande en la historia del boxeo mexicano, pero su carrera se vio interrumpida abruptamente por un trágico accidente automovilístico que le quitó la vida a los 23 años.

A pesar de su corta edad, los 7 años que alcanzó como profesional, de 1975 a 1982, le bastaron para ganarse el cariño del pueblo de México y su lugar en la historia del pugilismo a nivel mundial. Su funeral fue transmitido por televisión en cadena nacional.

Fue exaltado al Salón de la Fama en 1991 al lado de Rubén Olivares.

El número 6: Alberto "Baby" Arizmendi

(87 victorias, 26 derrotas, 14 empates; 20 triunfos por KO)

Arizmendi es considerado como el primer campeón internacional del boxeo mexicano, al conseguir el cetro del Peso Pluma de la Comisión de California el 18 de octubre de 1932, en Los Ángeles.

Además, dos años después, el 30 de agosto de 1934, se alzó con el título de Peso Pluma de la Comisión Atlética de Nueva York (NYSAC).

Un dato sorprendente de su carrera es que debutó a los 13 años en el boxeo profesional, el 11 de octubre de 1927 frente a un boxeador llamado Jaime Mejía "Kid Laredo", en el Soledad Roof de San Antonio, Texas.



Comparativa de Tommy Paul y Baby Arizmendi. 16 de septiembre de 1932. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL



"Baby Arizmendi es declarado vencedor". 2 de enero de 1935. Hemeroteca EL UNIVERSAL



En el Libro Oficial de los Récords The Boxing Register: International Boxing Hall of Fame Official Records Book, escrito por los historiadores y estadígrafos James B. Roberts y Alexander G. Skutt, se menciona: “Aunque su primera pelea registrada fue a los 13 (años), numerosos comentarios coinciden en que peleaba profesionalmente desde algún tiempo (10 años)”. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL (noviembre de 1935).



Entre sus combates más destacados están los encuentros con el legendario Henry Armstrong a quien derrotó en dos ocasiones; Archie Bell, Speedy Dado, Freddie Miller y Lou Ambers, entre otros.

En 2004 fue inmortalizado en el Salón de la Fama en la clase de los "Old Timers" y es el único mexicano dentro de esta categoría.

Pareciera que a algunos el destino les tiene preparado el camino hacia el éxito pero, al conocer sus historias de vida, nos damos cuenta que están llenas de sacrificios, preparación y que en ocasiones las peleas más duras son fuera del ring.

Mañana se publica la segunda entrega con los primeros cinco boxeadores, en el marco de la celebración de la Batalla de Puebla, una de las fechas más importantes en el mundo del boxeo a nivel mundial...

La foto principal es de Ricardo López en un local de Tacubaya, colonia de donde es originario. La imagen es de diciembre de 1990. Archivo/EL UNIVERSAL.

Fuentes: