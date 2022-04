La música de cuatro décadas que seguimos escuchando

Madonna, Chayanne y "Pandora", sonidos muy distintos pero que tienen en común mantenerse vigentes entre los amantes de la música, sin importar el idioma o el estilo. Imágenes: Colección Carlos Villasana.

Texto: Ruth Gómez y Carlos Villasana.

Si bien los gustos difieren entre todas las personas, la música de los años sesenta, setenta, ochenta y noventa trajeron consigo mensajes clave para la época que lograron permanecer, como el interés generalizado por la paz mundial, la visibilidad de la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTB+, la apertura ante la práctica de diversas religiones y el quiebre de tabúes.

Como era de esperarse, en su momento esto trajo un choque con la forma en la que se concebía el mundo o una vida tradicional, situación que se podría repetir en la actualidad con la música del siglo XXI.

Puedes escuchar la famosa canción Y.M.C.A. de "The Village People" subtitulada al español en este video. Se considera a esta obra representativa de las minorías LGBT+. Tomado de YouTube.

Para ahondar más en cómo fue la música de estas décadas en México, EL UNIVERSAL platicó con la investigadora Vanesa Sánchez de la Rosa, quien nos comenta que existen grupos o cantantes cuyos versos han marcado generaciones:

Explica que a partir de los años sesenta, en varias estaciones de la Radio mexicana se empezó a escuchar con mayor interés la música en inglés de bandas como “Los Beatles”, “Los Rolling Stones”, “Erick Bordon y los Animales” o “Pink Floyd”, solo por mencionar tan solo a algunos, misma que se consolidó en las tres décadas posteriores, con una amplia gama de estilos que trajo consigo la globalización.

En cuanto a la música en español "El Tri" grupo conformado en 1968, también marcó toda una época, por su ritmo y letra de sus canciones.

La canción Amigo de Roberto Carlos es famosa por sí sola, pues su música emotiva y su letra sincera tienen gran presencia en los gustos musicales de México. Tomado de YouTube.

En los años 70, por ejemplo, “tanto impacto tenía con las estrofas que el mismísimo Roberto Carlos, compositor de la canción Amigo, le dedicaría dicha canción al Papa Juan Pablo II, convirtiéndola en un himno”. Es por eso que se le cantó cuando llegó por primera vez a la Ciudad de México en 1979, señaló la especialista.

En cuanto a la música en inglés de los 70 se podría mencionar a “Queen”, el romanticismo de “Los Carpenters” y a fines de esta década a "The Village People", grupo neoyorkino cuya música seguimos bailando en las fiestas.

Los grupos juveniles reinaron en los 80

Sin embargo, la música en español seguía siendo parte importante para el consumo local y por lo tanto también personajes como Mijares o Emmanuel, cuyas letras son aprendidas por integrantes de diversas generaciones.

También la cantante Lucero, que fue una de las primeras artistas mexicanas en triunfar como actriz y cantante, en algunas ocasiones de la mano de Pedro Fernández, quienes también protagonizaron diversas películas y novelas.

En octubre de 2020 la plataforma Amazon Prime estrenó la serie Súbete a mi moto, inspirada en el grupo "Menudo", quienes interpretaron por primera vez el tema Claridad. Tomado de YouTube.

Las agrupaciones juveniles fueron la sensación para estos tiempos (años 80) tal fue el caso de “Timbiriche”, que marcó un precedente al ser uno de los primeros conjuntos musicales conformado al inicio por niños, luego se convirtieron en adolescentes y después en jóvenes artistas ante los ojos de todo un país. “Sus fans crecieron con ellos y hoy en día sus conciertos están llenos”, dijo la investigadora.

Lo mismo aplicó para grupos como “Fresas con Crema”, “Flans”, “Pandora”, estos dos últimos fueron permanecieron en el gusto del público de varias generaciones, ya que estaban integrados sólo por mujeres y que lograron inmortalizar algunos de sus sencillos a pesar de la época. Hoy en día son consideradas agrupaciones icónicas de esos años.

Bazar de "Flans", se estrenó en 1985, y aún es común escucharla en mercados, televisión y hogares mexicanos. Tomado de YouTube.

En inglés, Michael Jackson y Madonna marcaron esta década y la siguiente, entre otros famosos.

Este cambio en las percepciones permitió la aparición de las primeras exponentes mujeres del rock mexicano, como Kenny y los Eléctricos, Alejandra Guzmán o Gloria Trevi, que destacaron por sus temas de inconformidad con la sociedad en la que vivían.

"A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo...", puede sonar curioso para los adolescentes que hoy escuchan BTS, pero a inicios de los años 90 fue toda una declaración desde la voz de Gloria Trevi. Tomado de YouTube.

Las canciones abarcaban un amplio abanico de temas y emociones como amor y desamor, libertad para la mujer, la vida cotidiana o las preocupaciones de la juventud, que por muchos años habían sido censuradas o eran consideradas “sin importancia”.

A nivel internacional, varios países del mundo se movían con Cyndi Lauper y su hit “Girls Just Wanna Have Fun”, “Call me” de Blondie, “Funky Town” de Lipps Inc o con distintas canciones de la agrupación sueca ABBA, entre muchas más.

Call Me de la banda "Blondie" fue todo un fenómeno a nivel mundial en 1980. Tomado de YouTube.

El Rock en español y las letras “rebeldes” toman fuerza en los 90

Para los noventa México ya tenía un acuerdo comercial con sus vecinos del norte, por lo que el intercambio cultural cobró mayor fuerza; sin embargo, también abrió las puertas a más música en español, en especial al rock, cumbia, pop, ska o salsa.

No huyas de mí, tengo roto el corazón, es la canción que en 1988 consagró a "Kenny y los Eléctricos" como un clásico del rock en español para México. Tomado de YouTube.

Vanesa explicó que “a pesar de que los grupos juveniles con coreografías ensayadas y mundos rosas ya no eran la sensación, como lo habían sido en los ochenta, aún se mantenían agrupaciones que buscaban sustituir al casi extinto “Timbiriche” o “Flans”, como fue el caso de:

“Kabah”, “Sentidos Opuestos”, “Garibaldi”, “Jeans”, “OV7”, “Soda Estereo”, “Héroes del Silencio”, “Maldita Vecindad”, “Enanitos Verdes”, “Caifanes”, “Los Hombres G”, entre otros, quienes

actualmente protagonizan el álbum “90´s Pop Tour” y que sin querer marcaban una vez más el camino para la música de la siguiente década, los años dos mil.

La banda "El Haragán y Compañía" colaboró en 2020 con Alex Lora para grabar en conjunto el clásico Él no lo mató, que con sus casi 18 millones de visitas es una prueba del interés vigente en clásicos de finales del siglo XX. Tomado de YouTube.

“Tex Tex”, “El Haragán y Compañía” y “Depeche Mode”, “Guns N´Roses” o “Nirvana”, entre varios otros, también lograron llega al gusto de los jóvenes de los años 90.

En los noventa se premió a la innovación, a la mezcla de géneros antiguos con la de aquellos años, que permitieron el nacimiento de géneros musicales cada vez más variados y que siguen teniendo descendencia, por llamarlo de alguna manera.

“A pesar [del transcurso] de los años, los días y el tipo de gente que escuche la música, la intención sigue siendo la misma: manifestar lo que se vivía en el momento y la manera en cómo la vida corría en aquellos tiempos.

“Llevándonos a diferentes etapas de nuestra vida en que mientras vivíamos el día a día, seguramente teníamos de fondo alguna de estas icónicas melodías, que difícilmente pasarán al olvido mientras nosotros las sigamos escuchando, así sea sólo para revivir aquello que un día nos hizo sentirnos un poco más vivos”, finalizó la investigadora.

Lo cierto es que la música, al igual que las tendencias de moda en la ropa, es como un péndulo que va y viene.

El video oficial de Estoy aquí (1996), muestra a Shakira luciendo looks al grito de la moda de los 90s. Tomado de YouTube.

Las personas jóvenes siguen aprendiendo de la música de los años sesenta en adelante y las mayores, aunque quizás con un poco más de resistencia, tienen que convivir con los nuevos géneros que han nacido e incluso se han mezclado en el siglo XXI.

Sin embargo, la Ciudad de México seguirá como un escenario donde se pueden encontrar todo tipo de expresiones musicales, desde lo tradicional mexicano hasta lo más experimental de la música de otros países del mundo.

Un ejemplo perfecto del fanatismo por la música de décadas pasadas es el concierto de "The Cure" en el Foro Sol, en 2013. Nunca antes la banda había dado una presentación tan larga (50 canciones), durante la que se puede oír al público corear canciones de un performance que inició a pesar de un sismo en horas previas. Tomado de YouTube.

Los músicos del país siguen viendo a la capital como una plataforma para narrar las historias de otras zonas, las preocupaciones de las nuevas generaciones, sobre la nostalgia de tiempos pasando creando música como boleros o rock de los cincuentas, aunque no hayan tenido la oportunidad de vivir esa época de primera mano.

La música es parte de la esencia de la capital y está presente en el transporte público, en los domingos de bicicleta sobre Reforma, en las calles y, como en muchos países del mundo, en comercios de ropa, comida o entretenimiento. Aquí no importa si las personas prefieren un estéreo o si son más propensas a ser usuarias de audífonos, siempre habrá algo que escuchar y quizás también bailar.