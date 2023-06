El éxito de las series futuristas de los años 60, 70 y 80

Luego de recordar el entretenimiento que trajeron las mujeres con poderes mágicos en "Hechizada" y "Mi bella genio"¸ o las tenebrosas ocurrencias de familias como los Addams y los Monster, esta semana toca hacer espacio para las series que trajeron relatos del futuro y de avances tecnológicos a la pantalla chica mexicana.

Así como la emisión de programas sobre detectives y vaqueros dieron paso a la fantasía, los avances que se tenían en ciencia y tecnología inspiraron a la imaginación para crear programas con argumentos basados en el uso de computadoras, la teletransportación, viajes intergalacticos a otras galaxias y viajes a través del tiempo.

Ya sea que recuerdes haberlas visto o que sea la primera vez que te cuentan de ellas, esta entrega de Mochilazo en el Tiempo comparte algunas de las más memorables series de ciencia ficción de los setentas y ochentas, que van desde viajes imposibles hasta inteligencia artificial y cyborgs.

El Hombre Nuclear y la Mujer Biónica, antecedentes de Robocop

“The six million dollar man”, mejor conocido en México como “El hombre nuclear” fue una de las primeras series de televisión de ciencia ficción que en realidad tuvo su origen en la película del mismo nombre.

La trama parte del accidente aéreo de un ex astronauta al que le salvan la vida con implantes biónicos, que tenían un costo de 6 millones de dólares, de ahí el nombre del programa. Las proezas que maravillaron al público eran las nuevas habilidades de Steve Austin, que pasó de ser un piloto de prueba a pagar sus piernas, brazo y ojo cibernéticos con misiones riesgosas y hasta secretas para el gobierno de su país.

Una de las habilidades de Steve Austin, el hombre nuclear, era la super velocidad que le proporcionaban sus piernas biónicas, cuando el se disponía a correr se escuchaba un efecto de sonido haciendo referencia a la gran velocidad que alcanzaba. Durante la presentación del programa como en anuncios casi siempre aparecía el personaje corriendo a altas velocidades. Foto: IMDb/ Especial.

La serie de ciencia ficción de "El Hombre Nuclear" fue tan exitosa que apenas a unos meses de su transmisión en Estados Unidos, las televisoras mexicanas compraron los derechos para transmitirlas en el país. La siguiente programación de TV, corresponde al año de 1974. Foto: Hemeroteca El Universal.

Su super velocidad al correr -que paradójicamente se daba a entender en cámara lenta-, la fuerza sobrehumana de sus movimientos -pues con un salto podía subir a la azotea de un edificio-, hasta su vista telescópica, que se entendía con un distintivo sonido, apantallaron a grandes y chicos en la década de los setenta.

El Hombre Nuclear - El Regreso de Pie Grande ( Sasquatch )

Intro de la serie traducida en México como "El Hombre Nuclear". Un accidente que pone en riesgo su vida, lleva a un piloto a convertirse en mitad nuclear, piernas y visión nuclear, lo convierten en un hombre superdotado, cuya vida se vuelve confidencial y de ayuda para el gobierno de Estados Unidos. Tomado de Youtube.





Esta historia se basó en la novela “Cyborg”, de Martin Caidin quien, además, coescribió el guión para televisión, mientras que Harve Bennett fue el coproductor. La protagonizó el actor Lee Majors y la transmitió la cadena norteamericana NBC desde enero de 1974 hasta marzo de 1978, aunque luego tuvo etapas cortas de retransmisiones.

Debido al éxito en su país de origen, para finales de septiembre de 1974, Televisa adquirió los derechos para transmitirla en el canal 5. Su publicidad describía a la serie como una historia increíble de ciencia ficción.

El hombre nuclear era un astronauta de nombre Steve Austin que fue salvado de un aparatoso accidente aéreo por la medicina cibernética. Durante el accidente, Steve pierde ambas piernas, el brazo derecho y uno de sus ojos. Para salvar su vida el gobierno norteamericano decide utilizar su cuerpo para realizar pruebas de prótesis impulsadas con energía nuclear. Una de las habilidades que adquiere Steve es súper fuerza y la capacidad de correr a velocidades supersónicas. Foto: IMDb/ Especial.





En 1975 se agregó el personaje de Jaimie Sommers “La mujer biónica”, una ex novia del ex piloto, quien vivió una tragedia similar a la de Steve Austin. Luego de que él convenció a sus propios salvadores de dar a Jaimie implantes como los suyos, se revela que ella muere al no resistir la intervención.

Jamie Sommers es una mujer reconstruida en un laboratorio tras sufrir un accidente en parapente. Para salvar su vida, los científicos implantaron en su cuerpo un oído ultrasensible, un brazo artificial y ambas piernas biónicas que le permitían correr a altas velocidades. El papel de Jamie Sommers es interpretado por la actriz Lindsay Wagner. Foto: IMDb/ Especial.





Se dice que en Estados Unidos el público amó la desgarradora historia, al punto de que enviaron cartas una tras otra para pedir el regreso de Jaimie. Para gusto de la audiencia, así fue, y no sólo la rescataron con un “guionazo” de mantenerla en estado criogénico, sino que se creó toda una serie para ella donde no recordaría ni su pasado, ni a Steve; sin embargo, hubo algunos capítulos donde interactuaron para resolver casos juntos y no faltó un poco de romance.

Además de los personajes Steve Austin y Jamie Sommers que tenían habilidades sobrehumanas gracias a sus prótesis biónicas, en la serie existían androides llamados “fembots” estos robots fueron creados por un excientífico que trabajó en la intervención de Steve y Jamie. los fembots tenían una programación sofisticada y habilidades sociales que les permitían pasar por humanos. Foto: IMDb/ Especial.

La mujer biónica (1976) - Intro

En los primeros episodios de la serie "La mujer biónica" se explica el origen de Jamie Sommers como agente secreto y el motivo por el que adquirió sus prótesis biónicas al igual que su contraparte masculina Steve Austin. Tomado de Youtube.





El Auto Increíble, inteligencia artificial en los años 80

Los automóviles siempre han tenido un lugar especial en las series de televisión, desde los años sesenta con series y películas de súper héroes. Comenzamos recordando al “batimóvil” hasta autos con vida propia como Herbie, un VW sedán blanco que participaba en carreras de velocidad; la pantalla ha sido una ventana a la imaginación y propone prototipos muy avanzados, hasta inteligentes.

Entre los autos que se hicieron famosos por los actores de esta época podemos mencionar el de la serie “Los duques de Hazzard”, un Dodge Charger 1969 color naranja, que hacía piruetas gracias a la habilidad de su conductor Bo Duke, interpretado por John Schneider.

Otro igual de memorable es el Ferrari rojo del detective privado Thomas Magnum, interpretado por el actor Tom Selleck, quien recorría las calles de Hawaii investigando crímenes y otros delitos y que en años recientes volvió a lanzarse a la televisión con otro reparto.

La lista de autos conocidos por las series es muy larga, pero hay un automóvil que destaca de los demás, al grado de ser el protagonista. Conocido como K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand), es el auto que maneja Michael Knight interpretado por el actor David Hasselhoff, en la serie titulada “Kight rider”, traducida en México como “El auto increíble”.

La introducción del programa “El Auto Increíble” constaba de una escena del amanecer/atardecer en el desierto con el automóvil conocido como K.I.T.T. atravesando la llanura. Junto con la imagen se escuchaba una banda sonora con efectos electrónicos que daban a la serie un ambiente futurista. Con el tiempo, la melodía se convertiría en un clásico de la música electrónica de los años 80 y al escucharla venía a la mente de las personas los personajes de la serie junto con las hazañas que realizaba del Auto Increíble. Foto: Captura de YouTube Intro Knight Ryder/ Especial.

Uno de los programas favoritos de los televidentes en México era "El Auto Increíble", cuya transmisión era a las 8 pm, siendo este un horario estelar para la televisión mexicana. La siguiente programación corresponde a un sábado de 1985 Foto: Hemeroteca el Universal.





En esta serie de acción y ciencia ficción creada por Glen A. Larson, el auto protagonista, era un simple un Pontiac Firebird Trans-Am V8 1982 de color negro antes de ser un vehículo con miles de gadgets, armas, voz y pensamiento propios, que fue modificado por el empresario WIlton Knight, fundador de una asociación para combatir el crimen.

Su inseparable conductor, antes conocido como Michael Long, había sufrido un ataque por parte de una organización criminal, luego de investigar un caso de espionaje industrial. Las heridas del ataque le deforman el rostro.

WIlton Knight, millonario fundador de una organización para combatir el crimen, decide ayudar al investigador y paga los gastos de las cirugías que lo dejan irreconocible, incluso más guapo, por ello la fundación le da otro nombre: el de Michael Kinght y le ofrecen un trabajo especial para luchar contra el crimen, para cumplir con su deber se le entrega a K.I.T.T., un auto con habilidades increíbles.

La intro de la serie era de tintes modernos, donde el auto negro era realmente el protagonista de la serie, capaz de manejarse por sí mismo y acudir en ayuda de su conductor. Tomado de Youtube.





El auto inteligente, prácticamente invencible, contaba con una pintura capaz de soportar altísimas temperaturas, una carrocería y vidrios antibalas y alcanzaba velocidades mayores a 300 km/hr con el clic de un botón.

El modernísimo auto contaba también con un scanner para detectar la emisión de calor de los seres vivos, un sistema de comunicación satelital y conexión con los bancos de información de la policía a través de los cuales podía realizar escaneos de rostros o voces para detectar similitudes.

Además de todas esas funciones, lo distinguía su procesador de voz que a través de inteligencia artificial podía responder diálogos en diferentes idiomas, similar a los asistentes de voz actuales. Gracias a esto podía comunicarse con su conductor a través de un reloj, mediante comandos de voz y hasta tenía buen humor, capaz de hacerle bromas a Michael.

El protagonista de la serie “El Auto Increíble” era Michael Knight y su auto fantástico. El papel de Knight fue interpretado por David Hasselhofff, quien tuvo papeles secundarios en series durante los años 70 y esperaba una oportunidad para dar el salto a la fama. Su gran oportunidad llegó en 1982 con esta serie y fue su primer papel protagónico. El éxito de la serie fue a nivel mundial y se mantuvo cuatro años interpretando el personaje de Michael Knight. Foto: Twitter. Knight Rider Archive @KRArchives / Especial.





El proyecto era tan secreto que para recibir mantenimiento K.I.T.T subía a través de una rampa dentro de un tráiler que siempre se mantenía en movimiento.

Las hazañas que realizaba y la tecnología de punta que tenía "El auto increíble", hicieron que muchos aficionados de la serie que se transmitió de 1982 a 1986, soñaran con tener uno de esos vehículos, así los modelos Pontiac de aquellos años adquirieron gran popularidad.

Sin duda, Michael Knight era también un atractivo para la audiencia, pues su personaje mostraba cualidades muy humanas, desde su actitud relajada, pero temeraria hasta su inicial sorpresa y rechazo al descubrir que K.I.T.T. estaba programado para hablar con él.

Michael Kight, interpretado David Hasselhoff, era un personaje con chaqueta de cuero, camisa desabrochada y un corte de cabello estilo mullet, luchaba contra el crimen en un auto deportivo que contaba con un sinnúmero de modificaciones que lo hacían invencible. Su personaje se hizo un ícono de la moda de los años 80 y la serie se convirtió en un referente de la cultura pop ochentera. Foto: Especial.

Asimismo, la música y los efectos de sonido del programa daban una atmósfera futurista y hacían de cada episodio una trama que mantenía a los televidentes a la orilla de sus asientos.





Perdidos en el espacio, ciencia ficción al cien por ciento

Dentro de las series no faltaron las de temática de viajes sorprendentes, tanto en naves espaciales como en máquinas que permitían viajar a través del tiempo.

Las series “Perdidos en el espacio” (1965) y “El túnel del tiempo” (1967) tienen como origen común a su creador Irwin Allen, quien con gran imaginación y creatividad atrajo a la audiencia con originales historias donde mezclaba fantasía y la ciencia ficción.

Irwin Allen fue un director y productor de televisión, documentales y cine estadounidense con una larga carrera. Era conocido como el "Maestro de los desastres" por su trabajo en el género cinematográfico de desastres. También creó varias series de televisión de ciencia ficción populares de la década de 1960. Foto: Alchetron the Free Social Encyclopedia/ Especial.





El también llamado “Maestro del Desastre” estuvo detrás de otras series exitosas como “El mundo perdido” (1960), “Viaje al fondo del mar” (1964) y “Tierra de gigantes” (1968).

Este tipo de series evoca un dilema sobre si la ciencia ficción debe estar más apegada a la ciencia con todos sus principios y reglas o a la fantasía. No obstante, las televisoras optaron por potenciar al máximo las ventajas que ofrecen los efectos especiales, invitando a los espectadores a asombrarse con una buena historia desde la comodidad de su hogar.

“Perdidos en el espacio” se ambienta en el entonces futurista año de 1997, la sobrepoblación de la Tierra había alcanzado un nivel que requería buscar un segundo hogar para sobrevivir. Para cumplir con esta búsqueda envían a la familia Robinson a un viaje intergaláctico, en una nave llamada Gemini 2 y parten para colonizar algún planeta habitable en el sistema Alfa Centauri, el conjunto de estrellas más cercano al Sol.

La introducción del programa “Perdidos en el espacio” era una breve animación ambientada en el espacio exterior y presentaba a los personajes con dibujos simples de astronautas. Foto: Captura de YouTube intro Lost in Space/ Especial.

Su viaje estaba programado con un tiempo de cinco años, para lo cual debían entrar a un estado de sueño profundo, del cual solo despertarían al momento de acercarse a su destino o si sucedía alguna anomalía; desafortunadamente, lo segundo despierta a la tripulación y sus integrantes acaban perdidos en la inmensidad del espacio.

Combinar el tema de los naufragios con el espacio exterior le dio un giro llamativo a la serie, ya que el tema había sido abordado antes en series como “La isla de Gilligan”.

Los efectos especiales con temas relacionados al espacio en la década de los 50 y 60 eran muy rudimentarios, utilizando maquetas y estallidos controlados. El aporte de Allen para estos efectos fue aprovechar la reciente carrera espacial explotando al máximo la temática.

La serie “Perdidos en el espacio” fue muy popular en la década de los sesenta, la historia de una familia colonizadora del espacio que terminan a la deriva en planetas desconocidos. Muchos aficionados a la serie la recuerdan por sus historias fantásticas, los efectos especiales y los característicos trajes espaciales que usaban la familia Robinson. Foto: CBS Television Photo Archive, IMDb/ Especial.

Con un presupuesto millonario, Irwing Allen hizo de los efectos especiales un elemento predominante en los episodios, los elementos distintivos como las naves, los trajes brillantes y mochilas cohete daban un aire futurista, junto con sofisticados paneles para manejar la nave.

Perdidos en el espacio (1965-1968) Episodio 1

Una familia fue la elegida por sus conocimientos científicos y estabilidad emocional para viajar al espacio acompañados de un robot. Tomado de Vimeo.

El éxito de la serie fue demoledor, los efectos especiales y la trama atraparon a la audiencia y se mantuvo entre los programas más populares de la televisión. La aceptación del público hizo de esta una serie que alcanzaría los 83 episodios divididos en tres temporadas.

“Perdidos en el espacio” comenzó su emisión un año antes que la famosa serie “Star Trek”, que comparte la dinámica de viajes espaciales. La trama se basó en un cuento titulado “Los Robinson Suizos”, en el que se narran las aventuras de una familia que naufraga en una isla de las Indias Orientales.

"Los Robinson suizos" es una novela publicada en 1812, escrita por el pastor Johann David Wyss y editada por su hijo Johann Rudolf Wyss. Irwin Allen se basó en esta historia para crear la serie de "Perdidos en el espacio", incluso la familia tiene el mismo apellido de los personajes del libro. Foto: Sitio web de Penguin Random House/ Especial.

El libro fue escrito por Johann David Wyss, un pastor protestante que buscaba guiar a sus hijos y su comunidad en los valores cristianos, a través de historias fantásticas. Transcurrió más de un siglo y medio cuando el productor de televisión Irwin Allen retomaría la misma idea, pero con un giro diferente.

Perdidos en el Espacio - Serie de TV ( Español Latino )

La serie tuvo capítulos en blanco y negro y a color. Tomado de Youtube.





Allen tenía experiencia previa por series patrocinadas por la cadena de televisión ABC, como “Viaje al fondo del mar” -inspirada en la novela clásica de Julio Verne-, que se estrenó 1964 y fue un rotundo éxito. Su popularidad la convertiría en la serie de ciencia ficción más larga y exitosa de la época en Estados Unidos.

Foto del estreno del programa “Perdidos en el espacio”. La foto muestra a la familia Robinson y al geólogo que viajó con ellos en animación suspendida antes de comenzar su vuelo espacial. Foto: CBS Television Photo Archive, Wikimedia commons/ Especial.

Foto del actor Jonathan Harris interpretando a uno de los científicos que acompañan a la familia Robinson en la serie de televisión de “Perdidos en el espacio”. Uno de los acompañantes de los tripulantes era una máquina dotada de fuerza sobrehumana y armamento futurista que mostraba expresiones humanas, como risas, sonidos de tristeza y burlas, además cantaba y tocaba la guitarra. Foto: CBS Television Photo Archive, Wikimedia commons/ Especial.

Es así como la cadena competidora, la CBS, decidió contratar a Allen para producir una serie con el mismo nivel de impacto y el resultado fue “Perdidos en el espacio”.

Interesantes aventuras con personajes de la Historia en “El Túnel del tiempo”

A comparación con la serie de "Star Trek", el desarrollo de los personajes, la seriedad de los temas y la profundidad de sus argumentos pasaban a segundo término dando mayor énfasis a los efectos especiales, así como a las aventuras que pasaba la familia Robinson para sobrevivir e intentar volver a la Tierra.

Allen había descubierto una fórmula exitosa para crear series de ciencia ficción, bajo la cual se transmitió en 1966 “El túnel del tiempo”.

La introducción del programa “El túnel del tiempo” consistía en una animación con una dinámica similar al de “Perdidos en el espacio”. La animación y los efectos estaban relacionados con el tiempo, es por eso que uno de los elementos que predomina en la intro es el dibujo de un hombre atrapado en un reloj de arena.

Durante la década de los 70, las famosas series de televisión de ciencia ficción llegaron a las pantallas mexicanas. Estos programas solían transmitirse en los canales 5 y 4 de la televisión abierta. La siguiente programación de TV corresponde a un domingo de 1974 Foto: Hemeroteca El Universal.





Los viajes en el tiempo siempre han sido con un concepto que atrae la atención, desde novelas como “La máquina del tiempo” de H. G. Wells, “El fin de la eternidad” de Isaac Asimov y múltiples adaptaciones de cine y televisión.

Allen quería aportar su visión sobre este tema y en esa ocasión ofreció su idea a 20th Century Fox, proponiendo utilizar su archivo cinematográfico como materia prima de los episodios, para economizar el costo de la serie.

El tunel del tiempo - Serie de TV, Episodio 1

Capítulo de inicio de la serie de los años 60, "El túnel del tiempo". En la trama un túnel larguísimo dentro de un centro científico, a 800 metros bajo tierra, es el centro secreto de estudio encabezado por un militar retirado y brillantes científicos. En este primer capítulo uno de ellos regresa al pasado nada menos que en el Titanic. Tuvo capítulos en blanco y negro y a color. Tomado de Youtube.





Además, expuso que el propósito sería diferente a las producciones ya hechas sobre viajes en el tiempo: en su historia no se buscaría cambiar hechos históricos, sino que sería una aventura donde los protagonistas buscan volver al presente, mediante “saltos” de una época a otra.

"El Túnel del tiempo" fue una de las muchas series producidas por Irwing Allen, pese a su corta emisión debido a malas decisiones con los horarios de transmisión, uno de los elementos más llamativos de la serie era el gigantesco aparato que permitía a los científicos dar saltos en el tiempo. Foto: Twentieth Century Fox, IMDb/ Especial.

Douglas Phillips (Robert Colbert) y Tony Newman (James Darren) fueron los científicos protagonistas, quienes formaban parte de un proyecto ultrasecreto denominado “Tic Toc”, en referencia al sonido que hacen los relojes.

En el ambicioso proyecto los protagonistas tenían la capacidad de observar y hasta interactuar con famosos personajes del pasado en diversos pasajes históricos, vestidos con los mismos trajes con los que se habían introducido al túnel del tiempo; mientras eran monitoreados -a través de señales que a veces se cortaban- por el centro de investigación que les seguía la pista mediante pequeñas pantallas tratando de salvarlos cuando se encontraban en momentos difíciles.

La serie narraba hechos históricos en los que los científicos salvaban o ayudaban en el momento preciso a los viajeros del tiempo, con la ventaja de saber lo que pasaría. Así Douglas y Tony trataban de ser rescatados al presente de forma inútil, por lo que se les podía ver “caer”, desde un escenario en el viejo oeste hasta un barco pirata o con Hernán Cortés.

Los protagonistas de la serie eran dos científicos conocidos como Dr. Tony Newman y el Dr. Doug Phillips quienes son jefes del Proyecto Tic-Toc, una instalación gubernamental multimillonaria enterrada bajo el desierto. Han inventado un túnel del tiempo, que permitirá a las personas visitar cualquier lugar en el tiempo y el espacio.Twentieth Century Fox, IMDb/ Especial.





En "El túnel del tiempo", con diez años invertidos en investigaciones, el proyecto corría el riesgo de ser cancelado por su alto costo y por la falta de resultados.

Para evitar la cancelación, Tony decidió probar por sí mismo el túnel y desapareció, por lo que su compañero Doug entra también para salvarlo. Así inicia la serie con los amigos saltando en distintos momentos históricos, buscando sin éxito la forma de volver al presente.

Aunque por su trama e imágenes sonaba como una serie costosa, "El túnel del tiempo" tuvo un presupuesto modesto, gracias a la idea de Allen de aprovechar todo el material audiovisual con el que contaba la 20th Century Fox en su archivo cinematográfico, por lo que todas las escenas de eventos históricos donde “caen” los protagonistas eran parte de películas de grandes producciones.

Foto de la actriz Lee Meriwether interpretando a la Dra. Ann MacGregor de la serie de televisión El Túnel del Tiempo. Foto: ABC Television, Wikimedia Commons/ Especial.

Esta idea fue muy útil para ilustrar la serie sin tener que invertir demasiado en escenografías y vestuarios para cada época que abordaban. Pese a la gran adaptación y efectos especiales de la serie, no fue tan reconocida como series anteriores.

Comparado con el éxito de "Perdidos en el espacio", “El túnel del tiempo” resultó ser un desacierto para la televisión.

Uno de los motivos del poco éxito de la serie fue el horario de transmisión asignado los viernes por la noche; en aquella época no era uno de los mejores horarios para un programa de televisión, ya que los jóvenes a los que estaba enfocado no se encontraban en casa para ver el programa.

Con la poca respuesta del público, “El túnel del tiempo” fue cancelado apenas con 30 episodios al aire, su corte fue tan repentino que al final de la temporada se presentó un adelanto sobre nuevos episodios que nunca vieron la luz.

Finalmente, los científicos Dough y Tony quedaron para siempre perdidos en el tiempo sin poder volver a casa. Pese al fracaso que conllevó la serie, fue de las producciones favoritas de Allen por los efectos del túnel y el uso de escenas de películas antiguas para sus episodios.

El diseño del aparato gigante que transportaba a los protagonistas en el tiempo en la serie "El túnel del tiempo" era uno de los elementos más llamativos, sin embargo, la emisión fue corta duración a comparación de otras series producidas por Irwin Allen. Foto: Twentieth Century Fox, IMDb/ Especial.

Hoy, aunque los viajes al pasado ya no son tan atractivos como antes, el interés por hacer tramas futuristas no ha terminado, ahora con seres como en las películas "Robocop", "Yo robot", "Transformers", o bien, de ataques de seres extraterrestres o avances científicos como "Jurassic Park", son de las que más audiencia tienen. Esperamos haya disfrutado este texto sobre algunas de las series televisivas de los 60, 70 y 80 tanto como nosotros.