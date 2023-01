Cuando el mundo reprobaba a Elvis Presley

Presentación televisiva de Elvis Presley en “The Dorsey Brothers Stage Show”, el 17 de marzo de 1956, donde interpretó uno de sus mayores éxitos: “Heartbreak Hotel”. Foto: AP/Taschen, tomada por Alfred Wertheimer.

Texto: Liza Luna

El nacimiento del mayor ícono musical del Rock and Roll fue el 8 de enero de 1935. Elvis Presley apenas cumpliría 88 años en el 2023, aunque sabemos que su esencia es eterna. Sobre su vida tenemos películas, libros y anécdotas, aunque a veces olvidamos que hubo un mundo que odió al joven rocanrolero.

Su carrera despegó entre 1955 y 1957. Las páginas de EL UNIVERSAL lo mencionaron por primera vez el 07 de septiembre de 1956, pero no por un éxito radiofónico ni por una presentación legendaria: fue por una foca adoptada en Estados Unidos.

El animal, que tenía pocas semanas de vida, emitía un sonido vacilante y casi ensordecedor. Su familia decidió llamarlo Elvis Presley.



Mención sarcástica sobre Elvis Presley, la foca que pasó de la vida silvestre a estar con la familia Cruise; posteriormente viviría en el Zoológico de Woodland Park. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Lo sugestivo de Elvis

Para que esa foca fuera importante en 1957 era porque Elvis Presley – versión humana – ya era el monstruo musical que conocemos ahora. Su voz retumbó en cada rincón de los oídos, seduciendo a las más jóvenes; con su ingenioso Rock and Roll rápidamente llamó la atención del mundo, y sus presentaciones noquearon la mente de los adolescentes.

Los productores construyeron una campaña enorme de publicidad alrededor del cantante y del género del Rock and Roll, pero las canciones y bailes se vendieron solos, aumentando a diario los números de venta y fanáticos en Estados Unidos.

Elvis cantó en muchos programas televisivos donde mostró el movimiento de sus caderas tan alucinantes y luego de unos años usó unas patillas tan largas que a cualquier conservador molestarían de inmediato.

Los chicos estadounidenses imitaron su imagen con chamarras de cuero, pantalones raspados de mezclilla, cabello con mucho fijador y pasos rítmicos muy sugestivos.



Presentación de Elvis en “The Ed Sullivan Show”, el 9 de septiembre de 1956, donde cantó “Don’t be Cruel”, una de sus mejores canciones, así como “Love me Tender”, tema de su primera película. Foto: AP/Museum of Television & Radio.

Se le consideró peligroso y vulgar

Qué sería de un éxito contundente sin su contraparte detractora. Varios comentarios, sobre todo de adultos que no se dejaron impresionar por el Rey del Rock and Roll, sentenciaron que su música e imagen duraría poco en el gusto del público. Para 1957 se preveía que la figura de Elvis desaparecería de la radio y la televisión, como solía pasar con las cosas morbosas del espectáculo.

La imagen que Elvis transmitió a sus seguidores se consideró peligrosa y vulgar. Hubo un tremendo desagrado contra su música, revolucionaria para la época, con ritmos afroamericanos – como jazz o “rhythm and blues” –, muy atractivos para bailar, pero algo “corrientes” para los oídos más “exquisitos”.

A pesar de ese juicio, el fenómeno del Rock and Roll impactó a personalidades como Agustín Lara, que bailó una de las canciones de Elvis en la cinta “Los chiflados del Rock’n roll”, algo que consideramos curioso hoy en día, pero que tuvo un rechazo tremendo en ese momento.

Un preocupado ciudadano envió una carta a EL UNIVERSAL el 25 de febrero de 1957 y condenó que el cantautor mexicano “ayudara a corromper el gusto del público” y “contribuyera a la degeneración del gusto y al relajamiento de las costumbres, [en lugar de] cultivar el gusto por la buena música y el baile decente”.



Sesión de fotos del cantante para la Metro Goldwyn Mayer (MGM) en 1957. Elvis tuvo una prolífica carrera en el cine musical, con más de 30 interpretaciones y éxito rotundo en taquilla. Foto: AP.

Así de condenado era el trabajo de Elvis Presley, así de vulgar se le veía. Además, el cantante tuvo momentos que contribuyeron a la imagen de descontrolado que la prensa tenía de él. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1956, después de un concierto en una arena deportiva, el Rey del Rock and Roll tuvo una pelea con un joven veterano de guerra.

El militar interrumpió el descanso de Presley gritando: “¡mi esposa lleva una foto tuya en su cartera, y no una mía!”. Comenzaron los golpes y la pelea se inclinó rápidamente en favor del intérprete, que pudo contra el joven más corpulento que él y a pesar del cansancio.

El veterano cumplió una sentencia de siete días de servicio comunitario y Elvis no recibió algún castigo legal por esto, pero sí muchos comentarios reprobatorios.

“Cosechar lo que siembras”

Ante las críticas y juicios morales contra él, Elvis respondió en una conferencia de prensa el 28 de octubre de 1956: "si yo supiera que ayudo a la delincuencia juvenil o hago que alguien se salga de su camino, volvería a conducir un camión”.

El cantante, que antes de la fama era conductor de vehículos de carga, mencionó el pasaje bíblico “cosechas lo que siembras”, y él nunca deseó cosechar ninguna mala semilla. Episodios como la pelea con el joven militar no representaron el legado artístico del “Rey”, aunque sí afectaron mucho su imagen en los 50.



En un papel muy cercano a su personalidad explosiva, Elvis actúa en “Jailhouse Rock” como un prisionero que cumple un año de condena por asesinato accidental y decide convertirse en cantante a su salida de la cárcel. Foto: AP.

Para 1957 se habló de una supuesta visita del intérprete a México. A pesar del evidente éxito que tenía en nuestro país el género musical de Elvis, todavía quedó la duda de si tendría tan buen recibimiento como en Estados Unidos.

Se le reprochó cierto comentario sobre besar a una mujer mexicana que resultó falso, pero que sirvió para encaminar el rechazo de los “expertos” contra el cantante. El boicot mediático y la propia negativa de Elvis a realizar presentaciones fuera de Estados Unidos hicieron que aquel plan de una presentación en la Ciudad de México jamás ocurriera.

Elvis continuó con éxitos y fallas hasta su muerte en Tennessee el 16 de agosto de 1977, a causa de un infarto. Hoy que conmemoramos su nacimiento y sus primeros momentos de estrellato, sería interesante imaginar qué pensaría el Rey del Rock and Roll a los 88 años que cumpliría este 2023.

Tal vez estaría orgulloso de todo lo que cosechó en su carrera, incluso de los tiempos en que parecía ser la persona más incorrecta en la historia de la música.

Fuentes:

Hemeroteca EL UNIVERSAL

IMDb – Internet Movie Database