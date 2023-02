Así fue la “invasión marciana” en Ecuador

En 1941 hubo una guerra entre Ecuador y Perú. La población del país ecuatoriano quedó inconforme con el resultado de tal enfrentamiento. En la representación de “La Guerra de los Mundos” de Radio Quito, algunos de los diálogos traían un reclamo implícito contra las acciones de la milicia y el gobierno de Ecuador ante esa guerra. Foto: ESPECIAL.

La noche del sábado 12 de febrero de 1949, seres extraterrestres invadieron la ciudad de Quito, Ecuador. Provenientes de Marte, los alienígenas avanzaron entre algunos poblados para llegar a la capital ecuatoriana y lanzaron rayos que desintegraron todo a su paso.

El ministro de Defensa y el alcalde de la ciudad pidieron a la población “demostrar de lo que es capaz el hombre” y “distribuir con equidad este castigo que nos cae del cielo”. Hasta ahí llegó la transmisión de la radionovela, pues afuera de la estación de Radio Quito, la población creyó que los marcianos en realidad atacaban la capital.

Los productores y actores de radioteatro, Leonardo Páez y Eduardo Alcaraz, montaron “La Guerra de los Mundos” de H.G. Wells ese 12 de febrero de 1949 para el público ecuatoriano, en un ejercicio radiofónico similar al de Orson Wells de 1938.

La dramatización de Radio Quito comenzó a las 21 horas como un programa musical del Dúo Benítez-Valencia cuando fue interrumpido por informes de un ataque alienígena en territorio ecuatoriano, sin dar aviso previo sobre la ficción.



Ilustración de la edición francesa de "La Guerra de los Mundos", editada en 1906. Durante la emisión de la radionovela en Ecuador, el conductor acompañó sus reportes sobre la “invasión marciana” con el siguiente promocional: “Importante: los boletines informativos que están escuchando tienen el patrocinio exclusivo de Orangine, el insuperable refresco de naranja”. Foto: ESPECIAL/Henrique Alvim Corrêa.

Apenas eran las 9:20 cuando los realizadores supieron de evacuaciones, trifulcas, heridos y una histeria colectiva que afectó a todo Quito por culpa de la transmisión. Hasta ese momento avisaron a los radioescuchas que la invasión de Marte era parte de una dramatización.

En cuanto la aclaración llegó a las calles, los pobladores iracundos acudieron al edificio del periódico EL COMERCIO donde también estaba Radio Quito.

Las protestas afuera de la estación comenzaron con piedras y vidrios rotos, pero después se generó un incendio que atrapó a todos los trabajadores dentro del inmueble.

El fuego se propagó con rapidez por los químicos usados para la impresión del periódico. Cinco empleados murieron calcinados y hubo numerosos heridos.



Plana del periódico EL COMERCIO; según sus declaraciones, “unos pocos” orquestaron el ataque a las instalaciones. Las llamas consumieron el edificio y la mayoría de sus trabajadores huyó por los techos aledaños. Foto: ESPECIAL/EL TIEMPO/EL COMERCIO.

Las fuerzas armadas no lograron contener a la multitud, sobre todo porque muchos de sus elementos se ubicaron en supuestos puntos de ataque contra los extraterrestres. El costo del enojo de los que escucharon, se asustaron y se sintieron engañados alcanzó los 8 millones de sucres – antigua moneda de Ecuador – en daños a EL COMERCIO.

La tragedia de Quito llegó a los medios internacionales. El lunes 14 de febrero de 1949, EL UNIVERSAL publicó los hechos ocurridos en Ecuador como “fuerzas que actuaron con premeditación, dirigidas por mentes criminales”.

En Estados Unidos, donde “La Guerra de los Mundos” de Orson Wells también provocó pánico colectivo, las notas sobre Radio Quito estimaron hasta 15 fallecidos y condenaron el “temperamento latinoamericano” que estalló contra el realismo de la dramatización.



Notas de The Daily Alaska Empire, EL UNIVERSAL y The Nome Nugget sobre lo ocurrido en Quito, Ecuador. Para ese momento, se estimó que hubo 15 fallecidos por el incendio y se informó que el gobierno ecuatoriano envió directamente al ministro de Defensa para investigar la dramatización. Foto: ESPECIAL/Hemeroteca EL UNIVERSAL/Librería del Congreso EU.

De acuerdo con el periódico estadounidense EVENING STAR, los realizadores ecuatorianos “se buscaron problemas” y no tuvieron “sentido común” al repetir el “fiasco” de Orson Wells.

Pero la representación de Ecuador no fue la única. En 1944, Chile también tuvo su guerra extraterrestre basada en la historia de H. G. Wells, aunque su recibimiento no fue tan grave como en Quito.

Después de “la invasión marciana” a Ecuador, tanto EL COMERCIO como Radio Quito continuaron con sus labores. Se consideró un episodio triste y “mal ejecutado” que demostró el poder de convencimiento y credibilidad que tienen los medios de comunicación.

