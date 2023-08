Leagues Cup: espectacular arranque del primer torneo binacional

El reto es sin igual, la Leagues Cup (LC) es el primer torneo oficial entre todos los equipos de dos ligas (18 de Liga BBVAMX y 29 de MLS) con 77 partidos en un mes, en 29 sedes. Esto nunca se había dado en la historia del futbol mundial.

Antes del inicio de la LC había preguntas muy validas respecto de la trascendencia deportiva del torneo, de la respuesta de la afición, de los jugadores y de los clubes, así como del reto logístico ante este innovador formato.

A 12 días y 45 partidos del inicio de la LC tenemos ya datos interesantes que nos permiten responder parcialmente dichas preguntas. Por el lado deportivo no podemos dejar de lado un dato contundente, la LC inició y continúa, con el mejor jugador de futbol de los últimos tiempos Lionel Messi, quien no solamente ha marcado 4 goles, sino que llevó a su equipo a la siguiente fase, junto con su ex compañero del Barcelona y campeón mundial con España (2010) Sergio Busquets.

También la LC ha innovado con la regla de “no empates”, resolviendo estos con penales, por lo que el 22% de los partidos se han resuelto por esta vía y siempre hay un ganador. Por el lado de los goles se registran un promedio de 3.3 goles por partido, dato que compite con las mejores ligas del mundo.

En cuanto a la respuesta de la afición vemos que en la primera ronda asistieron a los estadios más de 784 mil aficionados y que el partido de Miami contra Cruz Azul fue la segunda transmisión televisiva de clubes de fútbol en español más vista en los Estados Unidos.

En la respuesta de nuestros jugadores y clubes podemos ver un valor agregado, respecto de los partidos amistosos que los mismos jugaban en EUA. Con la LC los vemos entregándose por ganar la LC en partidos oficiales, transmitidos en más de 100 países, donde pelean con gran intensidad además de luchar por boletos directos a la Copa de Campeones de CONCACAF y posteriormente al mundial de clubes que se ampliará a partir de 2025 a más de 30 equipos.

Claramente los jugadores y clubes de ambas ligas han respondido al reto con la gran altura de miras que les caracteriza, lo que la afición ha agradecido con su asistencia a los estadios.

Otro aporte de fondo de la LC es su programa de “Unidos contra el Hambre”, a partir del cual por cada boleto vendido se donan dos comidas a instituciones de asistencia, sumando al día de hoy alrededor de 1.5 millones de despensas comprometidas.

En lo logístico la organización LC ha enfrentado el reto de administrar 29 estadios de fútbol a lo largo de la geografía de Estados Unidos y Canadá, atendiendo las necesidades de transporte y alojamiento de cientos de personas, lo que salvo algunas excepciones, ha funcionado de manera sistemática.

¡Lo que viene se pone más interesante ya que los siguientes partidos serán a muerte súbita! De aquí al 19 de agosto veremos sendos duelos entre equipos de la LIGA BBVA MX y la MLS donde, considerando los datos aquí expuestos, seguramente se mantendrá el nivel deportivo para seguir entregándole a la afición lo mejor del fútbol de Norteamérica a través de este histórico torneo.

Leagues Cup es un torneo que eleva la competencia deportiva y llegó para quedarse en beneficio de los aficionados de México y Estados Unidos.