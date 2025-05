El momento de la PI: una alineación política, personal e institucional

Decíamos hace un par de semanas que la inclusión de México en la lista de “vigilancia prioritaria” del Reporte 301 —publicado por el gobierno de Estados Unidos para evaluar la protección de la propiedad intelectual (PI) en países socios— no debía alarmarnos, pero sí activarnos. Ahora toca decir que, si bien hay mucho por hacer, también hay mucho a favor. Gracias a una alineación política, personal e institucional que favorece a la PI como pocas veces, la próxima revisión del Capítulo XX del T-MEC podría ser la mejor oportunidad para elevar estándares.

En Estados Unidos tenemos a un presidente empresario, titular de marcas en los tres países, convencido de que la grandeza de su nación se debe en gran medida a la PI, y que ha dicho que hará todo por fomentarla y protegerla. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, no solo es inventor y figura en más de 400 patentes, sino que hace un par de semanas se convirtió en el primer secretario en asistir a la ceremonia del Salón Nacional de la Fama de los Inventores, algo así como los Oscar o los Grammys de la invención, donde declaró abiertamente su admiración por los inventores y el sistema de patentes.

El nuevo representante comercial, Jamieson Greer, conoce perfectamente el T-MEC: fue parte clave del equipo negociador en 2018. Hoy ha regresado con una agenda que prioriza la protección efectiva de la PI, no solo por convicción, sino porque forma parte central de la política comercial impulsada por Trump. Desde su comparecencia en el Congreso, dejó claro su papel estratégico para la economía y la seguridad nacional.

Del lado canadiense, el nuevo primer ministro Mark Carney ha dicho que el T-MEC debe ser el piso mínimo de la relación comercial en Norteamérica, pero ha abierto la puerta a actualizar temas clave, incluida la PI. Canadá, que fue de los primeros países en contar con un Ministerio de Innovación —el cual coordina a la oficina canadiense de PI—, ahora vuelve a destacar al crear uno específico para inteligencia artificial y transformación digital. Su plataforma busca impulsar el desarrollo, la comercialización y la retención de PI. Un compromiso claro con la innovación.

Y en México tenemos por primera vez a una presidenta científica, que no sólo se ha ocupado del número de patentes, sino de su aprovechamiento. El tema ha llegado incluso a la “mañanera”, en voz del titular del IMPI. Volvemos a contar con un secretario de Economía interesado y activo en la materia, convencido de que la PI es esencial para el crecimiento y decidido a respaldar una gestión institucional más abierta y combativa frente a las infracciones. El IMPI no ha dado tregua: los operativos en contra de la piratería no han cesado, reafirmando que la defensa de la PI no es retórica, sino acción.

La “alineación de planetas” que mencionamos al inicio, sumada al trabajo constante de la Secretaría de Economía y del IMPI, exige una delegación mexicana a la altura del momento. No tengo duda de que contaremos con un equipo sólido y comprometido para las mesas de actualización del tratado, integrado tanto por funcionarios como por representantes en el “cuarto de junto”. Al menos en esta materia, México puede aspirar a tener una delegación tan profesional, preparada y articulada como la que negoció originalmente el T-MEC, capaz de generar el respeto —y, por qué no, el interés— de nuestros socios en EU y Canadá.

Así, mientras el texto del Capítulo XX establece obligaciones y compromisos, el contexto actual ofrece algo igual de valioso: condiciones políticas, técnicas y humanas para mejorar el cumplimiento, cerrar brechas, revisar omisiones y, sobre todo, asumir una nueva narrativa regional de respeto y defensa de la PI como motor del desarrollo. Materias como el entorno digital y el sector farmacéutico —ambos particularmente sensibles en esta negociación— podrían beneficiarse enormemente si se aprovecha esta ventana de oportunidad.

En suma, estamos ante una coyuntura excepcional que no se presenta con frecuencia. Si alguna vez hubo condiciones para fortalecer el capítulo de PI en el T-MEC, es ahora. Aprovechar este momento no solo es deseable: es estratégico.

Especialista en propiedad intelectual y protección de innovación, socio de ECIJA México

X: @MA_Margain