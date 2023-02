¿Y Alstom, qué tiene que decir sobre las fallas?

Una de las empresas con mayor experiencia, capacidad y seriedad para diseñar, construir y dar mantenimiento a sistemas de transportes como el Metro, además del ferroviario, es Alstom; empresa de sello francés que a lo largo y redondo del planeta incluido México, ha puesto su experiencia y tecnología en cientos de miles de kilómetros de vías férreas.

El gobierno de Estados Unidos le confió a Alstom, por ejemplo, la introducción de un novedoso sistema de transporte de tren rápido. En un acuerdo firmado en 2016 y con un valor de 2 mil millones de dólares, el antiguo sistema de trenes Amtrak entre Washington y Boston, pasando por Nueva York y Filadelfia, que abarca 730 kilómetros, fue modernizado por el novedoso tren rápido, de nueva generación Avelia Liberty, que inició sus operaciones en 2021 y transporta 35% más pasajeros y los recorridos los hace en un significativo menor tiempo.

Igualmente, Alstom ganó otro contrato en 2021, para suministrar hasta 500 vagones para la empresa Metra de Chicago. Dentro del contrato también se estipulan las cláusulas de mantenimiento preventivo y correctivo durante los años que dure el contrato.

Alstom tiene una enorme presencia mundial con cientos de historias exitosas. En Chile, por ejemplo, ganó un contrato en marzo de 2022 para proporcionales un sistema de señalización moderno, les entregó 37 vagones y firmaron 20 años de mantenimiento. En noviembre de 2022 consiguió adjudicarse un contrato con el Metro de Panamá para darle mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante, toda la señalización y el sistema de suministro eléctrico para la línea 2. Un año antes, ganó una licitación en República Dominicana para darle mantenimiento por 3 años a las líneas del Metro 1 y 2 en la capital del país caribeño.

Y así, Alstom está presente en Europa, Medio Oriente y muchas regiones más del mundo. La pregunta es: ¿por qué sólo en México se producen noticias de problemas constantes y tragedias del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, donde también ha estado involucrada Alstom, junto con ICA y Carso? Las 3 empresas juntas trabajan como un consorcio, es decir que están asociadas, trabajan coordinadamente y participan conjuntamente del negocio.

Desde hace meses millones de usuarios del Metro de la Ciudad de México han estado viviendo diversas fallas de ese sistema de transporte colectivo, que sigue provocando muertos y heridos; sin contar los millones de usuarios asustados. ¿Está Alstom y el consorcio tripartita a cargo del mantenimiento? De ser así, ¿por qué no están cumpliendo sus responsabilidades? Y en todo caso, si el gobierno de Claudia Sheinbaum no les está facilitando las cosas, ¿por qué no dicen nada?, como lo hicieron en marzo de 2014 cuando denunciaron que durante los 4 últimos meses de 2013 el gobierno capitalino de Miguel Mancera no les permitió dar mantenimiento a la línea 12? ¿Por qué callan las empresas responsables del mantenimiento del Metro en la Ciudad de México? ¿Están amenazados?

Alstom México junto a ICA y Carso fueron las 3 empresas especializadas que participaron en la construcción de la fatídica Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. La empresa francesa estuvo a cargo del sistema de señalización, los sistemas de electrificación, las subestaciones, el centro de control de operaciones y los sistemas de billetaje. No tuvo participación directa en la parte estructural, esa fue responsabilidad de las constructoras mexicanas ICA y Carso, pero al fin consorcio también son corresponsables.

De acuerdo con la propia empresa Alstom, en junio de 2021 ganaron una licitación otorgada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para la modernización y mantenimiento de 85 trenes. De acuerdo con Alstom, ya pasaron una primera fase que alargó la vida de los vagones por 20 años, según afirman; pero además tienen un contrato vigente de mantenimiento preventivo y correctivo que termina en 2024.

Alstom está presente en México desde 1968, llegó junto con el nacimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Fue la empresa que proveyó los primeros trenes, aún activos en las vías. La empresa francesa desde entonces ha estado presente en todas las etapas de desarrollo del Metro capitalino. Actualmente cuenta con mil 560 empleados directos, en 14 centros de trabajo. Aparentemente brindó en su momento modernas soluciones de movilidad, entonces, ¿qué es lo que sucede en los últimos años? ¿Dejaron de ser eficientes con sus soluciones y mantenimiento?

O quizá el silencio se deba a que desde junio de 2021 Alstom consiguió la licitación federal para entregar al Tren Maya 42 vagones. De igual manera, actualmente sigue dando mantenimiento a los operadores ferroviarios más importantes de carga en México.

¿Por qué los reiterados incidentes del Metro de la Ciudad de México, que incluye muertos y heridos, no suceden en Estados Unidos o Europa, a pesar de sus propias dificultades? ¿Qué tiene que decir la empresa que tiene, al menos, un contrato de mantenimiento con el Metro de la Ciudad de México que vence hasta 2024 y muy a pesar de sus certificados de calidad, seguridad y ética se siguen presentando incidentes por falta de mantenimiento y accidentes mortales?

