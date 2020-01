Inicia la represalia de Irán contra EU

Como se esperaba, Irán ha iniciado ya su respuesta contra Estados Unidos a raíz del ataque que causó la muerte del general Qassem Soleimani (y de otros líderes de las milicias chiítas iraquíes). Se trata de eventos en desarrollo, por lo que la información se mantiene fluyendo. Sin embargo, a partir de los datos con los que ya contamos podemos efectuar estos apuntes:

1. La respuesta hasta ahora ha consistido en un número de misiles enviados contra bases iraquíes que alojan tropas estadounidenses. En estos momentos, la prensa internacional reporta “más de una docena”.

2. El ataque procede directamente de las Guardias Revolucionarias Iraníes, no de alguno de sus aliados. Además, de acuerdo con el Pentágono, los misiles han sido disparados desde territorio iraní. Esto es consistente con las instrucciones que, como se filtró desde ayer, habría girado el líder supremo, el ayatola Alí Khamenei. De acuerdo con lo publicado, el ayatola quería que no hubiese ambigüedad en cuanto a quién estaba vengando a Soleimani. Quería enviar un mensaje de fuerza con emisario y destinatario claros.

3. Según Teherán, este es solo el inicio de la represalia y ha indicado que cuenta con una gama de al menos 13 alternativas distintas mediante las cuales seguramente estará actuando en los próximos días o incluso semanas.

4. Hay que considerar que antes de esto, Irán ya había anunciado que suspendería sus compromisos con el pacto nuclear del cual en teoría aún forma parte. Esto implica que Teherán podrá ya reactivar todas las centrífugas que tenía apagadas, y enriquecer uranio a niveles sin restricción. Además, el parlamento iraquí dominado por el sector chiíta —más sujeto de la influencia de Irán que la minoría sunita y la minoría kurda— ayer decretó que las tropas estadounidenses deben abandonar Irak. Actualmente hay aproximadamente de 5 mil a 6 mil soldados de Estados Unidos en Irak que se encontraban ahí para combatir a ISIS y en labores de capacitación y entrenamiento del ejército iraquí. De manera que la respuesta de este martes debe leerse en todo el contexto.

5. Dicho lo anterior, sin embargo, y a partir de la información con la que hasta el momento cuento, no estoy aún observando una “represalia masiva” o algo por el estilo por parte de Irán. Se trata, efectivamente, de un número de misiles balísticos, pero no los suficientes como para representar una respuesta “devastadora”. Las horas que siguen serán determinantes para comprender si estamos ante una medida limitada con el objetivo de enviar un mensaje de fuerza, pero buscando no escalar aún más la espiral, o bien, si efectivamente se concreta una respuesta de mayor dimensión.

6. En todo caso, el Pentágono deberá evaluar cómo decide responder ante estas primeras acciones por parte de Irán. Hay que tener en cuenta que los hechos de hoy, detonados a raíz del asesinato de Soleimani, forman parte de una espiral que ya hemos descrito en este espacio. En esa espiral, tropas estadounidenses ya habían sido atacadas el 27 de diciembre por las milicias chiítas iraquíes aliadas de Irán, EU ya había respondido con ataques severos en contra de esas milicias, y la embajada de EU en Bagdad ya había sido penetrada por miembros de las mismas milicias. Sin embargo, al haber optado por eliminar a quien probablemente era la segunda figura más poderosa en Irán, Trump demostró que en ocasiones elige ser absolutamente impredecible con el propósito de no perder credibilidad cuando emite sus amenazas. Por lo tanto, hoy, una vez más, al presidente le serán ofrecidas varias opciones para lanzar una nueva represalia. Habrá que considerar si es que hay o no hay víctimas estadounidenses en los ataques mencionados. Ese podría ser un factor crucial.

7. No obstante hay que tener en cuenta dos factores. El primero, ya lo mencioné, es Donald Trump, quien amenazó con atacar fuerte y rápido si Irán se atrevía a responder contra militares o ciudadanos estadounidenses, cosa que ya ocurrió. El segundo es que la represalia de las Guardias Revolucionarias fue lanzada desde territorio iraní, lo que probablemente significaría que EU responderá atacando sitios y bases de ese cuerpo justamente en territorio iraní.

8. Desde esa perspectiva, entonces, no es imposible pensar que la espiral acción-reacción siga escalando hasta niveles difíciles de prever.

9. La otra posibilidad sería –si acaso Irán no lanza más ataques en las próximas horas y acaso el Pentágono decide actuar con prudencia en su respuesta (tomando en cuenta que fue EU quien escaló las acciones al matar a Soleimani)– que la situación no se salga de control aún.

10. Pero la realidad es que incluso bajo este último escenario, y si las hostilidades no ascienden demasiado en las próximas horas, todo pende de un hilo. Es probable que lo que hemos visto hasta ahora no sea sino uno de los pasos que Irán tomará y, más temprano que tarde, Trump se sentirá forzado a seguir respondiendo.

11. Aún así, parece haber un consenso entre los analistas en cuanto a que Irán buscará evitar un conflicto frontal contra un ejército al que no puede vencer y que optará más bien, por medidas más asimétricas que vayan golpeando los intereses de EU y sus aliados en la región de manera más paulatina. Las próximas horas nos dirán si esos análisis se confirman, o si todo escala más rápido de lo que se esperaba. Nos mantendremos analizando el tema en este espacio.

