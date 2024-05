Que se quede Rogelio en Hacienda: las razones de Claudia

Claudia Sheinbaum quiere que Rogelio Ramírez de la O se quede al frente de la Secretaría de Hacienda si gana la Presidencia de la República. En tres ocasiones –una entrevista con el periodista Salvador Camarena y en dos foros públicos–, la candidata de Morena ha externado su deseo de que el economista de la UNAM y doctor por la Universidad de Cambridge se mantenga con las riendas de la política económica del país. Con ningún otro funcionario del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum ha sido tan insistente en la necesidad que se quede. Hay dos grandes motivos detrás de esa urgencia.

La primera razón es que la candidata del oficialismo es más bien pragmática en cuanto al manejo de las finanzas públicas y los mensajes a los inversionistas. Sheinbaum quiere evitar la incertidumbre que generaría nombrar a un nuevo secretario o secretaria de Hacienda y esperar a que el mercado le dé el visto bueno. La historia dicta que en un cambio de gobierno casi siempre se presentan sobresaltos financieros. Durante varios sexenios la constante fue la depreciación del peso, aunque esto no sucedió en la primera alternancia de izquierda, la del 2018, con la llegada de López Obrador a la Presidencia.

De obtener el triunfo el 2 de junio, Sheinbaum quiere tener una preocupación menos ratificando a Ramírez de la O como el titular de la Secretaría de Hacienda, a la que llegó el 3 de agosto del 2021, tras el paso de Arturo Herrera y Carlos Urzúa, todavía durante la emergencia sanitaria del Covid-19. La exjefa de Gobierno de la CDMX ha hablado de mantener cierta continuidad del gobierno de AMLO y si bien el mercado ya “descontó” que habrá estabilidad económica y financiera en la transición, gane Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, la candidata morenista no quiere correr ningún riesgo. Por lo menos eso es lo que dicen en su círculo más cercano.

Pero la razón principal por la que Claudia Sheinbaum insiste en que Ramírez de la O se quede al frente de Hacienda es el déficit fiscal de 5.4% del PIB que le heredará el actual gobierno, el más alto de los últimos 30 años. Los bancos nacionales e internacionales, las casas de bolsa, las calificadoras de riesgo crediticio y los analistas en general ven este tema con preocupación, toda vez que México será, junto con Brasil, la economía emergente con mayor déficit en 2024, en un contexto de altas tasas de interés.

En la Secretaría que encabeza Ramírez de la O aseguran que el incremento en el déficit es “por una sola vez”, para financiar la conclusión de los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Sin embargo, los analistas han mostrado sus reservas respecto de esa afirmación. Y Sheinbaum también lo sabe, por lo que básicamente le ha externado a su equipo que quiere que “se queden (los funcionarios de Hacienda) a arreglar ese asunto”.

En su reciente participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, Ramírez de la O dijo que en los Precriterios 2025 de Hacienda se compromete al gobierno federal a reducir el déficit fiscal de 5.4% a 2.5% el próximo año, lo que implica un recorte al gasto neto total de 706 mil millones de pesos.

Los actuales funcionarios de Hacienda, el secretario y los dos subsecretarios: Gabriel Yorio y Juan Pablo de Botton, van a elaborar buena parte del Paquete Económico de 2025, para que la siguiente presidenta le termine de dar forma con su equipo. Por esta razón, en el grupo económico de Sheinbaum hablan de una transición ordenada y pretenden mantener al secretario y a los subsecretarios en sus cargos, por lo menos durante el primer año de gobierno.

Sheinbaum no quiere cargar con la herencia de un gasto público acotado, el déficit más alto de los últimos 30 años y una posible crisis al inicio de su mandato por un mal manejo las finanzas públicas. En todo caso busca dejarle esa responsabilidad a los funcionarios de López Obrador.

Posdata 1

En Morelos, la elección se está cerrando y aunque la candidata disidente de Morena, Lucy Meza, ha ido ganando adeptos, sobre todo los que reprueban la gestión de Cuauhtémoc Blanco, también enfrenta algunos escándalos.

Resulta que el equipo de campaña de la ahora aliancista, candidata a la gubernatura de Morelos por el PRI, PAN,PRD y PSD, está plagado de personajes presuntamente violentos.

En su primer círculo hay por lo menos cuatro hombres con denuncias por violencia de género: Alberto Millán (denunciado por violencia familiar); Rodrigo Gayoso (hijastro de Graco Ramírez, denunciado por apología del delito); Sergio Estrada Cajigal (denunciado por violencia familiar) y Leonardo González Saavedra (denunciado por Amanda Arias por violencia de género).

Una de las mujeres agraviadas dijo que la candidata Lucy Meza está al tanto de las agresiones de los personajes que integran su primer círculo o su equipo de campaña.

A través de sus redes sociales, la denunciante Amanda Arias expuso imágenes de las presuntas agresiones de parte de Leonardo González Saavedra, colaborador de la senadora con licencia.

“Amig@s, conocidos y de más…. He tomado la decisión de por fin compartir lo que me sucedió con mi expareja, con el fin de que esto no quede impune y esa persona siga violentando y a la vez laborando en un entorno en donde al creer que tiene algún poder o protección por parte de la candidata a la gobernatura en el estado de Morelos, Lucy Meza (Lucia Virginia Meza Guzmán), mi integridad física y emocional se encuentre amenazada. No obstante, el tipo es candidato a REGIDOR en el Municipio de Emiliano Zapata junto con el presidente municipal Sergio Alba Esquivel”, dice el texto.

La denunciante pidió a Lucy Meza que dejen de encubrir a presuntos violentadores de mujeres, así como lo hizo con Alberto Millán, su excoordinador de Comunicación Social, el cual también fue denunciado por violencia de género y recientemente renunció a su cargo.

Posdata 2

Sobre Pemex y la crisis financiera que arrastra, resultaron muy reveladores los comentarios del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en un encuentro con inversionistas en Nueva York, donde dijo que se están estudiando opciones para poder absorber hasta 40 mil millones de dólares en deuda de la empresa petrolera, que es el monto equivalente a los vencimientos que tiene para los próximos seis años.

Entre las opciones para ejecutar este plan financiero están la recompra de bonos o la emisión de deuda soberana para financiar las compras, según trascendió.

De acuerdo con Yorio, el plan sería gradual y se ejecutaría a lo largo del próximo sexenio, sin descartar que dicho plan de rescate sea sometido primero a revisión del Poder Legislativo.

Pemex es la otra gran preocupación financiera de la candidata Claudia Sheinbaum, por lo que cualquier plan que tenga que ver con la empresa es seguido de cerca por los inversionistas.

Muy importante será ver por qué camino iría Sheinbaum, de ganar la Presidencia, en cuanto al manejo de Pemex: por el lado ideológico, como lo hizo López Obrador, o por el técnico, que es el que le urge a la empresa.

@MarioMal