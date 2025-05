La tragedia del buque Cuauhtémoc vuelve a tensar la relación bilateral

Tras el accidente del buque Cuauhtémoc el pasado fin de semana, las primeras investigaciones indican que los principales responsables del accidente son autoridades portuarias de Estados Unidos, por lo que, una vez concluidas las pesquisas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que alzar la voz y pedir que se hagan cargo de la tragedia, lo que podría tensar aún más la relación bilateral.

Los reportes que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, ha presentado en la mesa de seguridad apuntan a que el principal responsable de que la nave mexicana impactara contra la estructura del puente de Brooklyn fue el piloto del puerto de Nueva York, quien tenía el control de la embarcación justo cuando ocurrió el incidente.

La misma versión se había deslizado por parte del alcalde neoyorquino Eric Adams, quien estuvo al pendiente de los hechos desde los minutos posteriores a la tragedia y a quien Sheinbaum ha agradecido en diversas ocasiones. Adams es un político del Partido Demócrata.

Por ahora, la información arroja que, de acuerdo con la normativa naval internacional, el buque Cuauhtémoc debía ser operado por un piloto local para arribar y abandonar ese puerto extranjero, es decir, por marineros que conocen a la perfección tanto los canales de su terminal portuaria como las corrientes y mareas de sus aguas.

En México estos pilotos portuarios son ampliamente conocidos, en algunos casos por los beneficios que generan a la navegación y en algunos otros por los perjuicios para la misma. Dentro de los primeros está la seguridad que brindan a las tripulaciones de los barcos, precisamente por el conocimiento que tienen de los espacios que surcan, y respecto a los negativos hay quien asegura que estos son una mafia que encarece la actividad comercial por mar.

En cualquiera de los dos casos, los pilotos portuarios están ahí por normatividad. El procedimiento es el siguiente: al arribar los barcos a cierta distancia de los puertos tienen que esperar a que aborde el especialista, quien es trasladado al punto en una pequeña lancha. Cuando el piloto toma el mando de la nave se hace un anuncio a la tripulación, pues todos deben tener muy claro quién va a dar las órdenes a partir de ese momento.

Lo mismo ocurre cuando el barco está por zarpar: el control se le otorga al piloto portuario, tal como sucedió en el caso del buque Cuauhtémoc, que tenía al timón al piloto neoyorquino; él tomaba las decisiones sobre la maniobra que finalmente resultó fallida, muy probablemente por un mal cálculo sobre el impulso que la nave debió recibir de los remolcadores.

El peritaje oficial tomará unos 30 días y corresponderá a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) deslindar responsabilidades. También se analiza una posible falla en la máquina que habría derivado en una nula propulsión y las llamadas de auxilio que se hicieron desde la nave.

Por el momento, en Palacio Nacional no hay interés por encontrar responsables en Estados Unidos. La prioridad es mantener una buena relación con el presidente Donald Trump, mientras que en México la Presidenta llama mezquinos a quienes critican el mal uso del buque para promover la elección judicial y a los candidatos y candidatas a algún puesto dentro del Poder Judicial.

Y dentro de la cargada e intensa agenda bilateral, este tema será uno más de los que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tendrá que abordar. Ya se habló algo al respecto el lunes, durante la entrega de las cartas credenciales, aunque fueron más bien las condolencias para las familias de los cadetes lesionados y de quienes perdieron la vida en el accidente.

Posdata 1

Y hablando de Estados Unidos, este martes una comisión plural de senadores mexicanos viajó a Washington DC para intentar cabildear en contra de la propuesta de gravar con 5% las remesas enviadas por los paisanos mexicanos, con el argumento de que es una doble tributación, viola tratados internacionales y, básicamente, es injusta y discriminatoria.

Pero el problema no solo es que es muy probable que no les hagan mucho caso, sino que los legisladores que se eligieron para participar en la comisión especial no son necesariamente los más avezados en temas internacionales o bilaterales, con Estados Unidos.

Las y los senadores que integran la comitiva son Ignacio Mier, Andrea Chávez, Alejandro Murat y Karina Ruiz, de Morena; Mauricio Vila, del PAN; Cristina Ruíz, del PRI; Ruth González, del Verde; Geovanna Bañuelos, del PT; y Amalia García, de MC.

Y es que si bien los estados que representan sí son algunos de los que más migrantes han “expulsado” por necesidad a Estados Unidos, no se ve cómo puedan convencer con argumentos, y en buen inglés, a sus pares estadounidenses. Quizá solo algunos de los que tienen casa allá o viajan constantemente porque algunos integrantes de su familia viven o estudian del otro lado del Río Bravo.

Está por verse también qué tan eficiente resulta el cabildeo del embajador Esteban Moctezuma con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en nuestro país, pues ayer se reunió con él y, según dijo, con muy buenas expectativas, aunque ahí manda el duro Marco Rubio.

Posdata 2

El doble asesinato de Ximena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de Gobierno de la CDXM, Clara Brugada, y de José Muñoz, su coordinador de Asesores, encendió todas las alarmas en el gobierno capitalino y a nivel federal.

De entrada, la agresión directa contra los muy cercanos colaboradores de Brugada, y en general del morenismo en la capital, es un mensaje velado del crimen organizado que, como en la mayoría de las entidades del país, amenaza y corrompe a autoridades y funcionarios del gobierno.

Por las características del ataque, los mensajes fueron varios, no solamente para la jefa de Gobierno y su gabinete de Seguridad. El día y horario en el que se realizó al doble asesinato coincidieron con el informe de seguridad del secretario Omar García Harfuch y la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. El desconcierto, la cara de preocupación de la Presidenta al enterarse del crimen y la voz con la que se dio la noticia evidenciaron la gravedad del problema y, probablemente, era eso lo que buscaban los criminales.

El crimen fue cuidadosamente preparado y perpetrado. Las primeras investigaciones arrojan que los asesinos llevaban días siguiendo a la pareja. Ambos funcionarios eran tan cercanos a la jefa de Gobierno que llevaban su agenda, gestionaban sus reuniones y participaban en prácticamente todas las reuniones importantes, incluidas las del Gabinete de Seguridad.

Tampoco parece ser coincidencia que, la semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, a cargo de Pablo Vázquez Camacho, detuvo a Israel “N”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX, quien ayer fue vinculado a proceso por un juez.

Una tragedia que debe poner en alerta máxima al gobierno capitalino y al federal, y sobre todo impedir que los grupos criminales acechen y asesinen a cualquier persona como mensaje de fuerza y de impunidad.

Posdata 3

Pese a que el año pasado la Secretaría de Finanzas de Guanajuato inhabilitó durante tres años a Ferbel Norte, empresa de Edgar Beltrán Barona dedicada a la venta y arrendamiento de autos y motocicletas, esta firma se encuentra entre las principales apuntadas para llevarse un jugoso contrato en el gobierno de la Ciudad de México.

Se supone que esta empresa no podría ni siquiera concursar con cualquier gobierno hasta 2027, aunque no parece ser una situación nueva para su propietario, que recientemente vivió el caso de Sumacortec, otra de sus compañías que el año pasado no pudo adentrarse en concursos federales durante tres meses, debido a que entregó documentación falsa para competir en la Secretaría de Turismo.

@MarioMal