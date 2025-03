Impuesto a grandes fortunas saca chispas en la IP

En el Congreso de la Ciudad de México, que preside la morenista Martha Ávila, se cocina una propuesta que puso en alerta máxima al Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes, pues con esta se pretende gravar las “grandes fortunas” en el momento en que sean heredadas o donadas.

De prosperar esta iniciativa, la Iniciativa Privada (IP) ha amenazado con retirar sus capitales de la ciudad que gobierna Clara Brugada. De ese tamaño sería el golpe que Morena tendría que asumir con la reforma que pone como ejemplo al hombre con la mayor riqueza de México, Carlos Slim Helú, quien por ciento es uno de los empresarios que más inversiones tiene en la capital del país.

Específicamente, la iniciativa propuesta por el diputado morenista Víctor Gabriel Varela López propone modificar los artículos 93 fracción XXIII, 130 fracción VI, 132, y adiciona un artículo 132 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con lo que los contribuyentes que reciban ingresos por herencia superiores a 15 millones de pesos estarán sujetos a un pago provisional del impuesto anual.

El impuesto se calcularía aplicando tres tasas sobre el excedente del ingreso recibido: 10% sobre los montos de 15 a 60 millones de pesos; 20% sobre los montos que vayan desde los 60 y hasta los 150 millones; mientras que se cobraría el 30% en los montos que rebasen esta última cifra.

Para los empresarios, la justificación de la propuesta morenista carece de argumentos técnicos, pues se basa en que el artículo 31 de la Constitución que establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. “La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos”.

No obstante, en el texto abundan los planteamientos de la izquierda social que caracteriza a la 4T. Se lee, por ejemplo, que “los súper ricos en México han visto crecer sus fortunas en 33% desde el inicio de la pandemia. Por cada 100 pesos de riqueza que se crearon entre 2019 y 2021, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 0.40 pesos al 50% más pobre”.

Agregan que “solamente Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe, concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana y ha visto crecer su riqueza en un 42% desde el principio de la pandemia, un monto equivalente a 1 millón de dólares por hora. Sin embargo, estos números no se reflejan en la parte de la cuenta que los súper ricos pagan”.

El documento establece además que las tarifas deberán ser pagadas mediante declaración que el beneficiario presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.

De esta manera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtendría ingresos del orden del 20% de todas las grandes fortunas que se tienen en el país.

Actualmente, la propuesta de reforma está en la Comisión de Hacienda del Congreso de la CDMX, donde esta semana intentó ser votada sin éxito por la intervención de los grupos empresariales. Si bien la iniciativa no es ajena a los intereses de Morena, hay varios legisladores e integrantes del mismo movimiento que ven con recelo las modificaciones a la ley por el impacto que podría tener… en sus propias fortunas.

Entre las curiosidades que pueden encontrarse en la propuesta del diputado Varela López destaca la fortuna de Carlos Slim como una de las que se deben gravar, porque durante la autodenominada Cuarta Transformación se le han asignado contratos que superan los 61 mil millones de pesos.

El miércoles expuse en este espacio que frente a las amenazas comerciales de Estados Unidos contra México, el gobierno de Claudia Sheinbaum alista un plan anticíclico. A la par, se estaría trabajando en un nuevo marco impositivo que incluya la reforma fiscal que está en el tintero de la Secretaría de Hacienda desde el inicio del sexenio.

Posdata 1

La llamada duró 45 minutos. La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del canciller Juan Ramón de la Fuente. La conversación fue en inglés y, como lo expuso la mandataria, se dio en un tono cordial y de respeto.

La estrategia política y de comunicación de Sheinbaum ha dado resultados no solo para evitar, por lo pronto, la imposición de aranceles, sino para que Trump se refiera a ella con respeto y con elogios. No es común para el estridente mandatario estadounidense.

El problema es que la economía mexicana seguirá estancada, se impongan o no los aranceles. Los bancos y las casas de análisis anticipan una recesión en México para el 2025, sobre todo si se imponen impuestos a las exportaciones mexicanas, aunque sea solamente a los autos, el acero y el aluminio o a cualquier otro sector vulnerable.

México entró a la negociación en desventaja, porque Trump abrió fuego y se sentó a la mesa de negociaciones una vez que tuvo al gobierno de Sheinbaum contra la pared. Desde esa posición, Estados Unidos ha ganado en todo: seguridad, migración y comercio. Los mexicanos lo que hemos ganado, en todo caso, es tiempo.

Posdata 2

Después de la llamada con Trump y la conferencia matutina, unos 300 empresarios y empresarias se reunieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En el encuentro también estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la Presidencia, Altagracia Gómez.

La reunión era para abordar los temas comerciales. Generó mucha expectativa y convocatoria por la amenaza arancelaria de Trump y el resultado de la llamada telefónica con la mandataria mexicana. Debido a que las cosas salieron bien –por lo pronto–, la reunión, planteada para un par de horas, fue mucho más rápida y distendida.

Sheinbaum les dio más detalles sobre la comunicación con el presidente estadounidense y la estrategia a seguir en los próximos días. No dijo mucho más de lo que dio a conocer en la conferencia matutina. La apuesta es que el 2 de abril no regresen las amenazas de los aranceles, toda vez que México no aplica ninguno a Estados Unidos, de manera que este país no tendría que reaccionar con tarifas recíprocas, como está previsto, aunque nada está dicho.

Sobre todo, Sheinbaum agradeció a los hombres y mujeres de negocios su “compromiso con México” y sus aportaciones para diseñar una estrategia de respuesta con respecto a Estados Unidos. En las reuniones previas, las organizaciones de la iniciativa privada presentaron un plan de trabajo para diversificar exportaciones y fortalecer el mercado interno, como medida retaliatoria contra EU. Asimismo, las cámaras empresariales propusieron una serie de productos que podrían ser gravados por parte de México sin generar un golpe adicional a la economía, pero sí al bolsillo de los estadounidenses.

Así que la reunión acabó con buen sabor de boca. Los empresarios y empresarias confían en que no habrá aranceles, aunque no descartan más amenazas y embates de Trump.

Posdata 3

Por cierto que hablando de los magnates mexicanos, en una reunión reciente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a la que asistió la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la Presidencia, Altagracia Gómez, sucedió un momento incómodo. Resulta que una persona de gran riqueza preguntó a la joven empresaria cuál era su cargo como para poder influir en las decisiones del gobierno frente a Estados Unidos, a lo que Gómez respondió que era un cargo honorario. Acto seguido, la persona en cuestión se puso de pie y abandonó el lugar.

Y a propósito del Consejo Mexicano de Negocios se confirmó que Antonio del Valle Perochena, Daniel Servitje y Enrique Zambrano copresidirán este organismo conocido como el “club de los ultrarricos”.

La decisión se tomó en la Comisión Ejecutiva y se optó, por primera vez en la historia del CMN, por una presidencia tripartita, la cual sustituirá en el cargo a Rolando Vega.

La nueva Comisión Ejecutiva buscará tener una mayor participación en los asuntos relevantes para los multimillonarios, tanto de corte local como internacional. Las decisiones serán colegiadas y buscan incidir más en el movimiento de la autodenominada 4T.

