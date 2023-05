Germán Larrea, el “Rey del Cobre” y de 333 concesiones

Germán Larrea es uno de los empresarios más enigmáticos de México. Durante más de 25 años permaneció oculto a los reflectores: no había foto ni información precisa de su físico y su presencia en México era un misterio, hasta que intentó meterse al sector de telecomunicaciones y terminó siendo exhibido en fotografías y se quedó sin obtener la concesión de una cadena de televisión abierta.

Dueño de mineras, ferroviarias, cadenas de cine, empresas petroleras e inmobiliarias, Larrea y su familia poseen una fortuna de aproximadamente 12 mil millones de dólares y tienen participaciones accionarias en más de una decena de compañías.

El segundo hombre más rico de México está enfrentado con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la ocupación de 120 kilómetros de vías férreas de su empresa Ferrosur en Veracruz, lo cual representa 1% del total de sus concesiones ferroviarias en el país. Grupo México es el mayor concesionario de vías férreas de México.

Las compañías de Grupo México han recibido un total de 333 concesiones en diversos sectores económicos.

La subsidiaria Industrial Minera México opera 282 concesiones: 257 de la Secretaría de Economía y 25 de Conagua. Nadie en México tiene más concesiones que el llamado “Rey del Cobre”.

En materia ferroviaria, opera 45 concesiones: 33 tramos para Ferromex y 12 tramos para Ferrosur.

La división de Grupo México de Infraestructura, México Compañía Constructora, GM Servicio de Ingeniería, Perforadora México, Grupo México Energía y Grupo México Autopistas, opera seis concesiones, según la información disponible en las plataformas de transparencia.

Larrea es un empresario ríspido que pese a ser de bajo perfil no se dobla. Sus conocidos lo describen como un hombre de negocios duro para negociar y narcisista: no admite que nadie le doble la apuesta ni que le reviren sus decisiones. Mucho menos su enemigo favorito: Napoleón Gómez Urrutia, quien quiso llevarlo a la cárcel por la tragedia de Pasta de Conchos. El empresario no puede ver ni en pintura al llamado “Napito”. Su guerra se trasladó a la 4T y es algo que tiene bien leído y reconocido Germán Larrea, quien divide su vida entre las Lomas de Chapultepec, el Hipódromo de las Américas y San Diego, California.

A diferencia de otras familias de multimillonarios mexicanos, como los Slim y los Baillères, cuya sucesión está prácticamente resuelta, en el Grupo México, el conglomerado que agrupa a la mayoría de las empresas de Larrea, no hay total claridad sobre quién tomará sus riendas cuando Germán Larrea se retire.

Larrea no sólo es presidente de Grupo México y de Southern Copper Company, las joyas de la corona. También es presidente ejecutivo de Ferromex/Ferrosur (la ferroviaria más grande de México), de Compañía Perforadora México (enfocada al negocio petrolero), de México Compañía Constructora y de la firma de bienes raíces Fondo Inmobiliario.

A título personal, Germán Larrea posee 13% de las acciones de Grupo México; su madre Sara Mota de Larrea, viuda de Jorge Larrea, tiene otro 19% del conglomerado.

Ferromex es controlada por Grupo México, que tiene 55.5% de su capital. Pero opera en sociedad con la estadounidense Union Pacific, que posee 26%, y de Grupo Carso-Sinca Inbursa, de Carlos Slim, que detenta el 18.5% restante.

Germán Larrea se bajó de la puja por Banamex, que esperará mejores tiempos para deshacerse de su negocio bancario. En el 2025, pasando las elecciones todo puede pasar.

Posdata

A menos de dos semanas de la elección, la 4T parece enviar un mensaje al Estado de México, como para recordar que por las buenas el gobierno del Presidente López Obrador puede no perseguir a los gobernadores salientes.

Sin ser todavía desmentida, corrió la versión de que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, será designado embajador de México en Israel, a pesar de que ya una parte importante de su gabinete, con línea directa a su oficina, se encuentran vinculados a proceso por el desvío de más de 500 millones de pesos en esa administración.

@MarioMal