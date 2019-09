28 ideas para atraer al público femenino

El poder femenino es indiscutible en mercados tan diversos como mobiliario, vacaciones, comestibles, viviendas y hasta gastos de salud y cuidados personales. De manera simultánea, incrementa su poder de decisión en las compras organizacionales. No en vano, empresarios de todos los sectores económicos buscan cómo implicarse más con su público femenino.

Hasta ahora se descubrió que conectar entre sí a las consumidoras implica fortalecer tu proyecto o marca. Pero, ¿cómo lograrlo? Estas son algunas ideas para lograrlo.

1. Reunirse sistemáticamente con algunas mujeres que conozcas para escucharlas atentamente y detectar sus puntos de vista.

2. Leer sobre los mercados femeninos, sobre todo en el sector en el que te involucras.

3. Indagar continuamente el grado de satisfacción que tienen las mujeres sobre tu servicio y marca. ¿Qué te falta implementar de acuerdo a tu percepción?

4. Pregonar el tema de las mujeres a todos sin excepción.

5. Sigue el dinero y detecta quien toma realmente las decisiones de compra sobre una categoría específica de productos y por qué lo hace.

6. Defiende la diferencia. Acepta y respeta las formas en que las mujeres son diferentes de los hombres en el cómo y en el por qué compran.

7. Contrata a mujeres no sólo en los puestos operativos sino directivos.

8. Implementa una cultura de respeto total y reconocimiento al género femenino. Prohibir explícitamente la condescendencia hacia las mujeres.

9. Elimina a los machistas de la organización. Si no respetan a las mujeres pueden deshacer el enorme mercado que ellas representan.

10. Prioriza a las mujeres en los planes de marketing.

11. Enfatizar la publicidad femenina con lenguajes e imágenes adecuados donde se revalorice el sentido de comunidad y colaboración en lugar de la competición masculina.

12. Establecer un enfoque holístico de marketing que mejorará la posición competitiva global de las empresas y que atraiga también a los hombres.

13. Conocer la cultura de género: Las mujeres van a lo personal, los hombres se mantienen distantes y hablan en términos de hechos y acciones.

14. Las mujeres quieren “la respuesta perfecta” y no se conforman con “una buena solución”. El quid de la diferencia entre las dos culturas de género está en que los hombres quieren una buena solución, mientras que las mujeres buscan la respuesta perfecta a la hora de tomar una decisión.

15. Capacidad de adaptación. Las mujeres descubren cuáles son sus criterios de compra sólo durante la sesión. Ellas van de tiendas para descubrir qué es lo que quieren.

16. Habla de igual a la mujer. Evita la condescendencia.

17. Conoce el poder las historias personales en el marketing e impleméntalo en todos los eslabones del proceso de compras.

18. Antes de intentar vender, escucha atentamente. Si muestras a una mujer que entiendes su problema, te ayudará a ayudarle a resolverlo.

19. Sitúa tu marca en el contexto de la narrativa que tejen las mujeres sobre sus vidas. Pregúntate: ¿cómo puede llegar a ser tu empresa un personaje en ese cuento? Después, cuenta tu historia.

20. Muéstrale más. Aprovéchate del amplio ámbito de visión de las mujeres. Ningún detalle es demasiado pequeño o demasiado periférico para ellas. De manera que dales muchas opciones, muchos beneficios colaterales, muchas formas de comprarte.

21. Si “sorprendes y gustas” a las mujeres, atraerás también a los hombres.

22. Evita crear un “producto de mujeres” porque probablemente sólo será una versión empobrecida o más cara de lo que se vende a los hombres.

23. Tus productos o servicios no deben ser algo se ajusta a las “necesidades especiales” de las mujeres. Eso es condescender, sin, además, ganarse el favor de los hombres.

24. Muestra personas reales, no personas ideales. La mayor parte de las mujeres no se identifican con las supermodelos. Sin embargo, las empresas continúan presentándolas en sus anuncios.

25. Cuenta historias. Desde contar anécdotas a compartir las “historias de sus vidas”, las mujeres conectan día sí y día no a través de la narrativa. Incorpora este enfoque en tu marketing.

26. Ahorra su tiempo. Las mujeres están absolutamente faltas de tiempo. Incluso las que se quedan en casa para cuidar de niños pequeños tienen un horario muy apretado.

27. Explora el potencial de la comercialización grupo, del marketing experimental y de otros enfoques que atienden la sensibilidad holística de las mujeres.

28. Cuando trates de llegar a las mujeres PrimeTime, a las mujeres en general y a los hombres de más de 50 años, deja las “estadísticas y datos” y adopta el “parecer y sentir”.

Presidenta de Equidad y Género A.C