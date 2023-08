El retroceso en derechos sociales

El Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, mejor conocido como Coneval, es el encargado de estudiar la política social y de medir la pobreza. Tenemos que leer bien los registros de Coneval para no equivocarnos ni en la implementación de políticas públicas ni en las propuestas que próximamente haremos y recibiremos en campaña.

En sus más recientes publicaciones el Coneval informó que la pobreza por ingresos disminuyó. Este último dato no deja de ser un dato positivo, pero no lo es todo. Es decir, no es un dato que deba analizarse de manera aislada. Es natural que la reducción de la pobreza por ingreso disminuya, en gran parte, porque las familias tuvieron programas sociales que consisten en la transferencia directa de dinero. Aumentaron sus ingresos. Pero la pobreza puede existir aun cuando se tengan mayores ingresos.

Como bien lo dijo José Antonio Meade dentro de una discusión que se generó en Twitter: “El ejercicio de los derechos, conforme a la metodología del Coneval, te ubica fuera de los umbrales de la pobreza a pesar de que tus ingresos estén por debajo de las líneas de bienestar.”

Lo que también debemos saber es que el Coneval mide o debe medir a la pobreza de manera multidimensional y no sólo en términos de ingresos, también se miden los servicios de salud, de educación, del acceso a la vivienda y los servicios básicos en la misma, así como el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Y ahí no hay tan buenos datos.

Una mala noticia es que la pobreza extrema aumentó. Hay 400 mil mexicanos más que viven en pobreza extrema quizás porque no les llegan las transferencias directas de dinero tan protegidas y cantadas por el gobierno. Aquí hay sin duda un reto para el gobierno que estoy segura no es sólo un asunto de entrega de dinero.

La otra mala noticia, que sí es muy mala y que a largo plazo representa un mayor retroceso, es que aumentaron las carencias sociales. Esta es la mayor tragedia que vivimos y que se vuelve evidente nada más y nada menos que en los servicios de salud que deben tener todos los mexicanos. 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud pública y este es uno de los factores que los ubica en la pobreza. Una de las explicaciones de este retraso en materia de salud fue la eliminación del Seguro Popular.

Estas dos malas noticias: mayor número de mexicanos en pobreza extrema y el incremento en la falta de capacidades de desarrollo son consecuencia de muchos factores, además de la eliminación del Seguro Popular y de la toma de decisiones ineptas en la materia, señalo tres:

1. Los proyectos cargados de prejuicios ideológicos que afectan al medio ambiente y carecen de viabilidad como Dos Bocas, el Tren Maya y la cancelación y subsecuente construcción de un nuevo aeropuerto. Estos proyectos han utilizado miles de millones de pesos que debieron ser para programas de salud, educación e infraestructura.

2. La política social no puede tener como único eje la transferencia directa de dinero para que después se presione (lo veremos) con el voto a favor de Morena. Por eso el gobierno ha suprimido estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, programas comunitarios de desarrollo y capacitación, carreteras, avances tecnológicos y un largo etcétera que ha convertido a Morena en el administrador de los recursos de todos los mexicanos para que se destinen con criterios electorales.

3. Falta de apoyo a las organizaciones sociales que, en muchos de los casos, llegaban precisamente a quienes están en los niveles más bajos de ingresos y a quienes viven en condiciones de pobreza extrema.

Tengamos cuidado con creer que el aumento del ingreso lo es todo para medir la pobreza, porque llegaríamos a verdaderos disparates como el decirle a una mamá que sufre porque su hijo ya no tiene tratamiento de cáncer, ni acceso a medicinas, ni un buen libro de texto, que no se preocupe porque ya no es pobre. ¿vamos a decirle a una mujer que no tiene dónde dar a luz a su hijo que ya no es pobre? Vamos a decir a 50 millones de mexicanos que no pueden comprar una medicina, ni vacunar a sus hijos, ni aliviar el dolor de una enfermedad, y que no tienen condiciones mínimas para una vida digna, que el gobierno de morena les pide que no se quejen, que ya no son pobres. No lo creo.

Cuando alguien tiene cubiertas todas sus necesidades básicas, tiene comida, techo, y goza de salud o la certeza de que, si ésta llegare a faltar, tendrá los medios para afrontarlo; cuando alguien tiene esos ingresos y la tranquilidad que ello implica, debe también tener la humildad que implica calificar o decidir si “otros” lo tienen o no. Debemos ser muy cuidadosos al aseverar que un gran número de mexicanos ha “salido” de la pobreza, sólo por el hecho de que son recipientes de ayudas gubernamentales que, si bien pueden ser paliativas, no atacan el verdadero problema de la pobreza. Ésta se ataca de manera global y en varios ámbitos, sobre varios esquemas y con soluciones en diversos plazos. La salud, la educación, la inserción en el mercado laboral, la cultura; todos estos son elementos a tomar en cuenta en el combate a la pobreza. El único elemento que no debe entrar es el electoral.

Diputada federal