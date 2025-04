Con gratitud profunda

Estimado Juan Francisco Ealy Ortiz, Director General de EL UNIVERSAL, El Gran Diario de México.

Me dirijo a ti con un sentimiento de gratitud profunda y un respetoso reconocimiento, por la oportunidad que me brindaste al invitarme a colaborar en las prestigiosas páginas de EL UNIVERSAL. Participar en este emblemático periódico ha sido una experiencia enriquecedora y estimulante, que he valorado y disfrutado en cada momento.

En el tejido de las horas y los compromisos, a veces los caminos se bifurcan no por falta de amor por el viaje, sino por la abundancia de senderos que llaman a ser explorados. En este acto de equilibrio, el cierre de este ciclo únicamente está marcado por la gratitud.

En los recovecos del tiempo y las palabras, los ciclos se cierran, como la pausa que precede a nuevos comienzos. En este espíritu de continuo movimiento y evolución, se marca la terminación de un lapso significativo.

La conexión con un público lector, a través de la fuerza de la palabra escrita, ha sido un puente hacia mundos de intercambio y enriquecimiento mutuo. Cada comentario, cada mención, cada aprobación recibida fue un valioso regalo que estimuló la tarea emprendida. Este cierre guarda no sólo gratos recuerdos, sino también lecciones aprendidas y hermosas amistades forjadas.

Extiendo un agradecimiento especial a todas aquellas personas que han sido puente en la entrega de mi colaboración a lo largo de estos diez años.

Con agradecimiento, me despido de este capítulo, llevando conmigo la riqueza de una gran experiencia de vida.

Con enorme cariño y gratitud.

Ministra en retiro de la SCJN. min.mblr@gmail.com @margaritablunar