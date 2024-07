La nueva era de la ciencia en México: Secihti y el legado de la Sectei

En un mundo cada vez más dependiente de la innovación científica y tecnológica, la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) marca, sin duda, un antes y un después en la historia de México. Esta transformación, que eleva al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) al rango de secretaría de estado, es un paso audaz y necesario para posicionar a nuestro país como una potencia mundial en ciencia y tecnología con el potencial de cambiar el rumbo del desarrollo nacional. Con la formación científica, trayectoria y experiencia, tanto de la presidenta electa, Dra. Claudia Sheinbaum, como de la Dra. Rosaura Ruiz, no podía esperase menos.

Un Compromiso con la Innovación y la Inclusión

La SECIHTI no solo será una nueva entidad gubernamental; es una declaración de intenciones. La decisión de transformar al CONAHCYT, refleja un reconocimiento de la deuda histórica que México tiene con la ciencia, la academia y la tecnología. Durante años, estos campos han sido sub-financiados y subvalorados, limitando nuestro potencial de crecimiento y desarrollo. Con la SECIHTI, se buscaría corregir este rumbo, otorgando mayor relevancia y, probablemente, recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Una transformación para la ciencia en México.

Rosaura Ruiz, es una persona muy destacada en la academia y la ciencia. Su experiencia como presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX (SECTEI), entre otros puestos, la posiciona como la líder ideal para este desafío.

Lecciones de la SECTEI: Un Modelo de Referencia

Hasta el momento conocemos poco sobre lo que será la SECIHTI, sin embargo, podemos tomar como referencia lo que se ha realizado en la SECTEI en la Ciudad de México. Bajo la conducción de Rosaura Ruiz, la SECTEI ha implementado programas educativos innovadores y ha promovido la ciencia y la tecnología de manera efectiva.

Además, uno de los grandes logros de la SECTEI, y que ha beneficiado a miles de estudiantes, ha sido la creación de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud. Estas instituciones han ampliado el acceso a la educación superior y representando una extraordinaria oportunidad para miles de jóvenes. El modelo ha sido tan exitoso, que una de las responsabilidades de la Dra. Rosaura Ruiz, será la de expandir el modelo de las universidades Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud a nivel nacional.

Asimismo, la SECTEI ha sido pionera en la promoción de la divulgación científica. Con algunas de las actividades que realiza, busca incentivar la vocación científica entre las y los jóvenes de la CDMX e incidir en las comunidades a través de sensibilizar a la población sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en la vida diaria. Asimismo, la SECTEI cuenta con iniciativas como la RED ECOS y los proyectos de electromovilidad y energías limpias, que son ejemplos de cómo la ciencia puede integrarse en la solución de problemas urbanos y ambientales. Lo cual, representa una oportunidad para la toma de mejores decisiones, apegadas a los datos generados a partir de la técnica y la ciencia. Algo que caracteriza a la próxima presidenta y que ha expresado se deberá hacer en su gobierno en todas las dependencias.

Hacia una Política Pública Integrada

Tanto la Dra. Sheinbaum como la Dra. Ruiz han expresado su interés en que la nueva secretaría influya significativamente en la toma de decisiones en diversos ámbitos como la economía, la salud, la educación, entre otros. Esto permitirá alcanzar el éxito esperado y, en otras palabras, lograr una "prosperidad compartida" en todas las regiones del país.

Uno de los retos adicionales será crear una normativa que no solo permita desarrollar propuestas, sino que también garantice su implementación y vigilancia. De este modo, la secretaría no sería únicamente una institución de propuestas, sueños, ideales y de buenas intenciones, sino que operaría de manera transversal y en colaboración con diversas secretarías, cámaras, dependencias y organizaciones públicas y privadas. Aunque en estas votaciones el gobierno cuenta con mayoría y aliados, se deberá priorizar la creación de mecanismos formales y eficientes de comunicación y colaboración con las instancias mencionadas. Esto permitirá el desarrollo de proyectos conjuntos que aborden problemas específicos desde una perspectiva multidisciplinaria, basada en criterios técnicos y científicos, en beneficio del país y sus ciudadanos.

Subsecretaría de Incidencia en Políticas Públicas

Dicho esto, es posible que ya esté contemplada la creación de una subsecretaría para el desarrollo e implementación de proyectos en colaboración con otras instancias. No obstante, considero crucial incidir en este tema. En mi experiencia en salud pública y ambiental, a menudo me he encontrado con respuestas del tipo: “Ese tema no está dentro de nuestras responsabilidades; corresponde a la Secretaría de Educación o Medio Ambiente, no a Salud”.

Por ejemplo, en México aún estamos expuestos a plomo, el cual tiene efectos negativos sobre la capacidad cognitiva y reproductiva, y cada día hay más evidencia de que puede provocar efectos cardiovasculares. También se ha visto que incidir y reducir la presencia de plomo en sangre de personas con problemas cardiovasculares disminuye el riesgo de re-infartos o de muerte, especialmente en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular y diabetes.

En Estados Unidos, en las escuelas piden que los papás presenten la cartilla de vacunación de los hijos y, además, un análisis de plomo en sangre para detectar si los niños y niñas tienen un problema de exposición a plomo y, entonces, actuar en consecuencia. Aquí, he tratado de implementarlo, pero en la Secretaría de Salud opinan que es un problema que la Secretaría de Medio Ambiente o la de Educación tendría que atender. Desde mi punto de vista, el monitoreo de plomo en sangre es un tema que les concierne a todas esas secretarías e incluso le debería de competer a la de economía, a la de hacienda y a la del trabajo, por lo menos.

La población infantil expuesta al plomo tiene un mayor riesgo de padecer afecciones cardiovasculares y cognitivas, lo que podría comprometer su futuro académico, profesional y productivo. Esto, a su vez, conlleva mayores costos para el sistema de salud en la atención médica de esta población, se compromete la formación de recursos humanos de alta especialidad en el país y reduce la productividad de los empleados. Todo esto, indudablemente, afecta el desarrollo económico del país. Por esta razón, considero prioritario crear la Subsecretaría de Incidencia en Políticas Públicas dentro de la estructura de la SECIHTI.

Propongo la creación de una subsecretaría con varias direcciones generales interconectadas, que sirvan de enlace con otras instancias y se encarguen de diversas actividades y temas de interés para otras secretarías o dependencias. Algunos ejemplos de temas que podrían gestionarse en conjunto con otras instituciones son:

Regulación de motocicletas: Es urgente regular el uso y tipo de motocicletas en el país. Cada día, las motocicletas son más usadas para trasladarse o para trabajar, sin embargo, no hay un inventario del número y no verifican. Las motocicletas pueden generar más contaminantes ambientales que los autos y son una gran fuente de contaminación auditiva. Regulación de sustancias químicas y contaminantes: Es necesario actualizar las normas ambientales, como reducir los niveles de PM2.5 en el aire establecidos en la Norma Oficial Mexicana-025-SSA1-2021 a los recomendados por la OMS, o bajar el límite de plomo en sangre de 5 ug/dL a 3.5 ug/dL, como recomienda la CDC de Estados Unidos. También debe iniciarse la discusión sobre la regulación de retardantes de llama en productos, ya que en Estados Unidos algunos están prohibidos, pero en México no hay restricciones, poniendo en riesgo a la población. Regulación de ventilación y calidad del aire en espacios cerrados: Para prepararnos ante una posible nueva pandemia como la del COVID-19, es prioritario regular la ventilación y la calidad del aire en interiores. Esto disminuiría los contagios de enfermedades respiratorias como la influenza, COVID-19 y el virus sincicial, además de mejorar la productividad laboral y el rendimiento escolar. A largo plazo, ayudaría a protegernos contra pandemias respiratorias y a evitar enfermedades cardiovasculares, neurológicas, pulmonares o cáncer, considerando que pasamos el 90% de nuestra vida en interiores, que pueden estar entre 3 a 5 veces más contaminados que los exteriores. Otros temas: regulación de la Inteligencia artificial, regulación de la medicina de precisión en diferentes temas, regulación de tratamientos y uso de terapias antienvejecimiento, búsqueda de financiamiento compartido entre los miembros del T-MEC a proyectos científicos, entre otros. La lista de temas es larga, pero el espacio de esta columna muy limitado, para poder escribir sobre cada uno. Sin embargo, me gustaría terminar con un tema que es muy interesante y en el que varios científicos han estado trabajando desde hace varios meses y que podría encajar perfectamente en la subsecretaría sugerida.

Salud Planetaria

La salud planetaria es un concepto emergente que amplía el campo tradicional de la salud pública y que aborda la conexión entre la salud humana y los sistemas naturales de la Tierra. Se centra en entender cómo las alteraciones ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, afectan la salud humana y cómo las acciones humanas impactan la salud del planeta.

Recientemente platiqué con dos expertas en Toxicología del CINVESTAV, con la Dra. Betzabet Quintanilla y con la Dra. Luz María Del Razo. Quienes me comentaron que junto con otros investigadores de diferentes partes de la República Mexicana se han agrupado y han decidido crear una red, para llevar a cabo la Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes (Espesies) y defender los derechos humanos y de la naturaleza desde la ciencia.

Me pareció muy interesante el documento que me compartieron, titulado “Salud planetaria y análisis de sindemias: hacia la construcción de una nueva salud ambiental”, en el cual nos brindan una perspectiva integral para abordar estos desafíos e incluso enlistan una serie de puntos claros y detallados para abordar las crisis ambientales y de salud que enfrentamos. Asimismo, me llamó la atención, que entre los puntos que proponen, se sugiere la creación de una dirección general de salud planetaria y sindemias que cuente con un consejo científico asesor. La idea sería que esta dirección fuese responsable de coordinar las políticas y acciones necesarias para enfrentar las crisis ambientales y de salud de manera integral. Dicha dirección general es una buena propuesta y me parecería oportuno que pudiera ser parte de la estructura de la sugerida Subsecretaría de Incidencia en Políticas Públicas en esta columna.

En conclusión, al igual que muchos otros científicos, celebro la creación de la SECIHTI. Considero que la Dra. Sheinbaum tiene en sus manos una oportunidad única para transformar el panorama científico y tecnológico de México y que, con el apoyo de la Dra. Rosaura Ruiz y las grandes experiencias obtenidas en la SECTEI, esta nueva secretaría tiene el potencial de impulsar a México hacia un futuro de innovación y desarrollo sostenible. Por cierto, la SECTEI podría continuar innovando con una subsecretaría de este tipo para la CDMX y dar un apoyo extraordinario en la toma de decisiones a la futura jefa de gobierno, Clara Brugada.

Postdoctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard, Investigador del Instituto Nacional de Perinatología y Consultor en Epidemiología Ambiental y Salud Pública de Mejora MX .

Twitter @MarcoSanchezGue