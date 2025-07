¿Le van a entrar los estados a combatir la extorsión?

De entrada, me da la impresión de que no les queda de otra. Primero porque son los primeros en pedir ayuda a la federación porque no han podido o no han querido enfrentar por sí mismos el delito de la extorsión.

Explicaba hace unos días el fiscal Alejandro Gertz Manero que la incidencia de este delito se da de dos maneras muy sencillas: Cobro de piso y desde el interior de los penales.

Y después de escuchar y ver con atención la presentación de esta nueva estrategia contra la extorsión por parte del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, pues una vez más, varios estados quedan expuestos por la falta de resultados al “tratar” de combatir la extorsión.

Esta parte de la estrategia limita, por lo pronto, el problema a 8 estados, los estados que más carpetas de denuncia tienen por ese delito: Estado de México (2,049), Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178), Michoacán (124) y Guerrero (47).

Estas entidades acumulan el 66 por ciento de todos los actos de extorsión que se registran en el país.

Ahora, ¿en qué consistirá la estrategia? Realizar detenciones usando las nuevas capacidades constitucionales de investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades antiextorsión en los estados referidos y otros, aplicar un protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del número de emergencia 089 en materia de crisis y negociación, y finalmente realizar una campaña a nivel nacional para prevenir la extorsión.

Se prevé además que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueé las cuentas donde se ha depositado dinero procedente de ese ilícito. Números de cuentas y bancos que los denunciantes hacen del conocimiento de la autoridad y por ahí se hará la investigación para llegar al congelamiento de esos recursos.

También se prevé bloquear líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además de implementar operativos sorpresa en penales para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para extorsionar gente en todo el país.

¿Le va a entrar la Ciudad de México a apoyar este programa? Lo pregunto porque desde enero de 2017 hay una serie de imágenes y voces claras de cómo operan estas estructuras de extorsionadores desde el interior de los penales.

No olvidemos un trabajo periodístico que se presentó en esa fecha en el noticiero de la noche de Imagen Televisión que entonces encabezaba Ciro Gómez Leyva.

Ese caso concreto presentó el resumen de 30 horas de grabación de cómo “trabajan” desde el interior del Reclusorio Norte.

Han corrido desde entonces 8 años y medio, y resulta que ahora los va a “rescatar” la federación con esta estrategia porque no han podido hacer gran cosa en estos años.

Ojalá esta Estrategia Nacional contra la Extorsión dé resultados en el menor tiempo posible. No hay más que desear éxito en esta nueva misión que se le ha encargado al gabinete federal, concretamente al secretario García Harfuch. Ya se vio que en el tema del huachicoleo todo fue entender cómo se da el robo, quiénes participan, qué medios de transporte (como barcos o trenes) usan las bandas que se han dedicado a esto, y empezar la desarticulación.

