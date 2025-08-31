35 años de nuestro sindicato

Este mes de agosto conmemoramos 39 años de existencia de nuestro Sindicato Nacional. Fecha de suma importancia para todos quienes formamos parte de este sector postal, que es vital para el desarrollo nacional. El 29 de agosto de 1986 nació oficialmente el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, “Correos de México”, proyecto que parecía imposible de lograrse, pero que se fortaleció paulatinamente con ideas y propuestas de la propia base trabajadora que estaba consciente de la necesidad de contar con una organización que salvaguardara sus derechos laborales y ampliara sus expectativas de mejora en prestaciones para ellos y sus familias.

El surgimiento de nuestro Sindicato encontró varios obstáculos que, con unidad y tenacidad, de los trabajadores fueron superados. Eran tiempos muy distintos a los que se viven ahora, pero pudo más la fuerza de la razón que asistía a los trabajadores postales por constituir una representación sindical democrática.

Parecería que el tiempo pasó volando y a 39 años de distancia de aquella fausta fecha, los principales objetivos que constituyeron la plataforma medular del naciente organización, han continuado como la piedra angular y razón de ser de nuestra filosofía: luchar permanentemente para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, impulsando mejores salarios y prestaciones que no sólo complementen el ingreso económico, sino que sean también estímulo y reconocimiento a su trabajo con revisiones periódicas; fortalecer la unidad de sus agremiados con el objeto de preservar las fuentes de trabajo; luchar por elevar la capacidad técnica y administrativa de los trabajadores; promover, en beneficio de los agremiados, el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, haciendo respetar el derecho laboral de los trabajadores sindicalizados; hacer valer, ante las autoridades del Servicio Postal Mexicano, “Correos de México”, la importancia y trascendencia de la participación sindical, no sólo como defensa de los derechos de los trabajadores, sino también como un Sindicato propositivo dispuesto a buscar, en coordinación con las autoridades, las mejores alternativas en los planes y programas del Organismo.

Quienes integramos el Comité Ejecutivo Nacional, tenemos la plena convicción y la certeza de que se han logrado conseguir y fortalecer estas metas. Y cabe mencionar que no ha sido una tarea fácil. Durante estos 39 años han surgido episodios que llegaron a colocar en peligro de sobrevivencia a nuestra organización sindical, pero gracias a la unidad, participación, compromiso y entrega de nuestros agremiados, pero también con el apoyo moral y solidaridad de la población, hemos salido airosos y fortalecidos para continuar el camino de reivindicar el derecho que asiste a los trabajadores postales por conseguir mejores condiciones salariales que dignifiquen su vida y las de sus familias. Ese es nuestro compromiso.

Somos, y lo decimos con orgullo, una organización sindical de vanguardia en el país. La inclusión de ideas y propuestas, sin taxativa alguna, se ha convertido en la piedra angular de nuestra unidad y cohesión. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, “Correos de México”, refrenda su compromiso social irrestricto ante el pueblo de México de continuar enlazando, a través de sus distintos servicios de correspondencia, a toda la nación.

Hasta la próxima.