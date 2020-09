Veinticuatro

1. En Noviembre del 2001 se estrenó la serie "24", con el actor Kiefer Sutherland como Jack Bauer, un agente que luchaba contra terroristas y los malos personajes del mundo que amenazaban con destruirlo. Esta producción televisiva duró 14 años y ya hubiera querido Superman tener la fuerza, la inteligencia, la destreza y la valentía de Jack Bauer. Otra vez la televisión se ha encargado de revivir esta serie "24" pero trasladada al tenis, ya que Serena Williams está buscando empatar el número de títulos de Grand Slam que consiguió la australiana Margaret Smith Court en 17 años (1960 a 1977).

Principalmente la televisión, ha procurado promover la posibilidad de que Serena Williams, indiscutible super campeona, pueda igualar la hazaña de Margaret Smith Court con 24 títulos; situación que pone más presión a Serena para ganar este torneo. Por otro lado, en muchos menos años, Steffi Graf ganó 22 títulos de Grand Slam. Las comparaciones son odiosas, pero revisando los números, la historia y las épocas, cada una de las tenistas deben ser consideradas como las mejores todos los tiempos. Así que Margaret Smith, Steffi Graf y Serena Williams bien podrían ser las protagonistas de esta famosa serie de Jack Bauer con "24" ya que han logrado hazañas inverosímiles en su carrera como tenistas profesionales.

2. No ha sido fácil la organización del US OPEN con el tema de la burbuja de protección a jugadores, acompañantes, jueces y staff que participan en este evento. Hasta el Gobernador Andrew Cuomo conversó con Novak Djokovic, líder de jugadores y jugadoras para desatorar un problema de protocolos de salud y seguridad que afectaba a la delegación francesa y que rebasó el aspecto deportivo, convirtiéndolo en un lío político, que al final fue resuelto.

3. La “burbuja” de la que tanto se habla es el Hotel Marriott de Long Island, situado lejos de Manhattan. El hotel está destinado en su totalidad para el US OPEN y, los tenistas, al igual que sus acompañantes, cuentan con salas de videojuegos, gimnasios y entretenimiento, tratando de traerles Manhattan al hotel y así evitar que los jugadores se trasladen al centro de Nueva York. Sin embargo, la vigilancia es tan estricta que algunos jugadores han declarado a los medios que no se sienten a gusto.

4. El impacto económico que cada año tiene el US OPEN para la Ciudad de Nueva York ha sido minimizado, pues los miles de aficionados de todo el mundo que suelen visitar Nueva York durante el evento, simplemente no viajaron. Las miles de noches de hotel traducidas en dinero e impuestos, los consumos en los restaurantes, la inasistencia a los centros de entretenimiento, etc es dramática; sin embargo, el hecho de haber realizado el evento, las horas de televisión y la cobertura de medios mejora la imagen de la Ciudad más castigada por COVID.

