US Open y sus notas

1. Novak Djokovic está decidido a cambiar el destino del tenis profesional, a mejorarlo y a otorgar una mejor distribución de los premios a todos los jugadores que compiten en los diferentes torneos alrededor del mundo.

La PTPA que quiere decir Professional Tennis Players Association es la agrupación que Djokovic ha formado con otros jugadores con un solo objetivo “que es mejorar las condiciones de los jugadores profesionales y pensar en el futuro para crecer el deporte".

Djokovic, renunció a la presidencia de la ATP y dice que la "PTPA puede coexistir con la ATP", y que se necesitan mejores condiciones para los jugadores. Federer y Nadal están en desacuerdo, pero la verdad es que Djokovic tiene razón, ya que los tenistas profesionales necesitan tener mejores condiciones y no estar atados a las condiciones de la ATP o la WTA que protege únicamente a los primeros diez jugadores de la clasificación.

2. La PTPA espera contar con la participación de las mujeres que se quieren sumar a este movimiento que lidera el mejor tenista del momento que es el serbio Djokovic.

3. Hace mucho tiempo que México no cuenta con representantes en singles del US OPEN. México solía ser uno de los países de América Latina que colocaba a varios tenistas en los cuadros principales de singles.

Hoy en día no contamos con ningún representante en los singles y Santiago Gonzalez y Giuliana Olmos son los únicos mexicanos jugando a dobles con sus respectivas parejas. Desafortunadamente México ha perdido estelaridad y presencia en el tenis internacional ya desde hace varios años, pero ese es otro tema.

4. Coco Gauff de 16 años de edad y quien se ha convertido en la tenista más promocionada, sobre todo en EEUU, perdió en la primera vuelta contra Anastasia Sevastova de Latvia en tres sets muy disputados.

Coco Gauff de Delray Beach en Florida tiene un gran tenis y seguramente será de las mejores del mundo. Se ha exagerado en su promoción y está siendo manejada por la empresa de Roger Federer y el entrenador francés Patrick Mouratoglou quien está de moda por entrenar a Serena Williams y ahora a Gauff.

5. Tsitsipas, Zverev, Medvedev, Shapovalov y Raonic son quienes pueden ganar este US OPEN, pero tendrían que pasar sobre Novak Djokovic, quien está invicto en 2020 y no hay quien se le acerque en la clasificación y si Federer y Nadal no jugaron, el problema es de ellos dos y nos de los que están jugando ni del Covid-19.

En las mujeres Naomi Osaka y Serena Williams, cualquiera de las dos, debe obtener el título y si lo gana Serena será su Grand Slam # 24.

